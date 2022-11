‘Durf te vragen’ deed me even verlangen naar een godsdienst

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: Durf te vragen.

Goed, er viel weleens een dode, maar het mooie aan religie, voor we ook dat hebben verkocht, was toch dat een mens nog eens iets deed zonder dat iemand anders daarvoor een portefeuille moest bovenhalen. Je sneed in eigen vel voor een rijk gods, voor de goedkeuring van een wel zeer afwezige vader. Daddy issues voor de ziel, maar er was ten minste nog iets om voor te sterven.

Dat gevoel overviel me tijdens het bekijken van Durf te vragen, ondanks Siska Schoeters een uitstekend programma. Deze keer durfde men te vragen over de sikhs, een haar- en textielcollectief uit Sint-Truiden, de Punjab van Vlaanderen, met diaspora in Groot-Brittannië, de VS en India in hoofdzaak.

Tot voor deze aflevering dacht ik dat het racistisch was te denken dat iedereen wel een Singh met een nachtwinkel kende, maar verduiveld, Singh blijkt gewoon de achternaam van iedere mannelijke sikh op aarde, net zoals Kaur die is van iedere vrouwelijke sikh. Ik zweer het! Ik weet dat ik van de kanten van Ninove ben en hoe dat dan overkomt en zo, maar bekijk de aflevering. En dat een behoorlijk aantal onder hen nachtwinkels uitbaat, wordt meerdere keren expliciet vermeld. ’t Is echt. Durf te kijken.

Deze mensen waren stuk voor stuk zo ontzettend vriendelijk dat je je zou beginnen afvragen of ze wel onder Vlamingen leefden. Jaja, dacht je, geïndoctrineerd door je ongeloof, dat zal allemaal wel. Waar bleef dat addertje onder het gras? Met hun baarden en hun bidden en hun bruin zijn. Lang kon het niet meer duren voor iets schandaligs zou worden uitgekraamd. Dat een vrouw alleen maar goed is om vervaldata te negeren of zo.

Maar niets van die strekking. Man en vrouw zijn gelijk, lgbtqi+ is oké, je wordt niet ingedeeld in een kaste, gelooft in wie of wat je wil en hoe intensief, en het uithuwelijken van het kroost neemt ook al sterk af. Inderdaad, dat alles hebben wij ook, althans zolang we van economisch relevante leeftijd zijn. Nadien doen we maar op.

Maar zij werken hard, moeten hun geld op een eerlijke manier verdienen én een deel afstaan aan het goede doel. Het koppel uit de aflevering had meerdere winkels en een frietkot, en een van die winkels baatte het uit van 5.30 uur tot 23 uur. Naast die andere keten dus, met twee kinderen die het heeft (op) te voeden. Die mensen teren op vier uur slaap.

En zie ons hier zitten, luie blanken. Dat wit tuig komt niet eens naar hier, krijgt zo goed als gratis onderwijs, ziekenzorg, noem maar op, dat werkt ochot acht uur per dag, niet eens élke dag, en dat klaagt en dat klaagt en dat klaagt maar. Niet eens in beter Nederlands dan die sikhs.

Durf te vragen deed me even verlangen naar een godsdienst. Strooien sikhs ook twee keer per jaar met chocola?

Durf te vragen, woensdag om 20.40 uur op Eén.