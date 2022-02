Duren de Gentse Feesten dit jaar een dag langer? Stad overweegt verlenging na oproep nachtburgemeester

“Ik heb al overlegd met alle organisatoren, iedereen ziet dat zitten", aldus de Gentse ‘nachtburgemeester’ Edmond Cocquyt. “Een extra dag Gentse Feesten, die maandag er gewoon opnieuw bij: onze Dag van de Lege Portemonnees. Dit jaar, en eventueel ook volgend jaar, ter compensatie van de twee edities van de Gentse Feesten die zijn afgelast.”

Het is een simpele vraag, een logische vraag zelfs, vindt Coquyt. “En het is helemaal niet moeilijk. De stad kan dat gewoon beslissen. Daar moet de grondwet niet voor worden aangepast. Het is alleen maar een kwestie van willen. Maar als Tomorrowland een extra weekend krijgt, dan moeten wij toch zeker een dag extra hebben? Het Is hier wel Gent, hé.”

Bijna ja

Oopvallend: de stad Gent zegt niet meteen neen, integendeel zelfs. Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) ziet het stiekem zelfs al gebeuren. “Mijn hart schreeuwt ja”, zegt hij. “Mijn hoofd zegt: ‘rustig, Van Braeckevelt, eerst goed nadenken’.

“Ik ga dit voorstel wel laten onderzoeken. Als de Gentse Feesten dit jaar doorgaan, en als we zo’n extra dag georganiseerd krijgen... Dan vind ik dat we dat verdiend hebben dit jaar. Er zal eerst nog veel uitgezocht moeten worden. Met de pleinorganisatoren, met stadsdiensten, met IVAGO, met de politie... En ik wil zeker ook nog luisteren naar de Gentenaars die in de feestenzone wonen. Als dat allemaal in de plooi valt? Dan gaan we ervoor!”

Ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is enthousiast. “Een extra dag Gentse Feesten? Dat gaan we zeker bekijken!”, reageert hij. “Ik hoop in de eerste plaats dat de Feesten dit jaar wél kunnen doorgaan. Dat zou enorm veel deugd doen.”