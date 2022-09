Duistere tijden breken aan in de tv-tips van de week

De Ene TV-reeks

Amazon-baas Jeff Bezos diepte enkele jaren geleden even een half miljardje uit zijn portefeuille voor een tv-vervolg op Peter Jacksons Lord of the Rings-filmtrilogie, en het resultaat daarvan is vanaf deze week te zien op de streamingdienst van de techgigant. Ze zullen nog veel abonnementen moeten verkopen om die investering ooit terug te verdienen. Maar kijkers die al maandelijks hun euro’s neertellen voor Amazon Prime Video krijgen een wonderlijke fantasyreeks gepresenteerd, die meteen laat zien waar al die poen naartoe is gegaan. Midden-Aarde zag er nog nooit zo fris uit als in deze prequel, die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van de films afspeelt.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, nu op Amazon Prime Video

Bart Peeters in 'Voices of Liberation'. Beeld Streamz

Uit de duisternis

Regisseur Koen Mortier (Engel, Ex-drummer) maakte deze elfdelige docureeks over de bevrijdingsroute die de geallieerde machten tijdens WO II aflegden om Europa te bevrijden van de Teutoonse Horden. In ieder land dat de reeks aandoet is er een andere gastheer die de gebeurtenissen duidt. Zoals onder meer zanger-presentator Bart Peeters in Vlaanderen.

Voices of Liberation, nu op Streamz.

Scène uit 'Devil in Ohio'. Beeld Netflix

Vluchten voor jezelf

Valt iemand die gebrainwasht is geweest door een gevaarlijke sekte nog te redden? Psychiater Suzanne Mathis (Emily Deschanel) komt in Devil in Ohio daarachter wanneer ze onderdak verschaft aan een tiener (Madeleine Arthur) die uit de kladden van zo’n groepering is gevlucht. Deze achtdelige Netflix-reeks is (alweer!) gebaseerd op een true crime-boek.

Devil in Ohio, nu op Netflix.