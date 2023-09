Duetten met Arno, een heruitgave van Taylor Swift en een West-Vlaams meesterwerkje: dit zijn de platen van het najaar

Het festivalseizoen zit er (bijna) op, maar muziekliefhebbers hoeven niet te wanhopen. Met vele nieuwe releases en een stevig gevulde concertagenda belooft het opnieuw een prima muzikaal najaar te worden. De cultuurredactie van De Morgen haalde alvast de krenten uit de pap.

De duetten van Arno

Opwinding en zilte tranen. Het kost zoveel als, of niet meer dan een postume plaat met die ingrediënten om andermaal te beseffen hoe erg we le plus beau missen. Zélfs wanneer je niet langs de dijk in Oostende passeert, en de golven je eigen gemoed volgen, glijden de tranen vrijuit terwijl je hem voorbij het graf hoort croonen.

Onder de artistieke leiding van Mirko Banovic, Arno’s muzikale rechterhand op bas, herinnert deze plaat iedereen er weer aan dat er nooit golfbrekers of barrières waren voor de chanteur de charme uit Oostende. De inmiddels evenzeer betreurde Jane Birkin maakt deel uit van de bezetting, maar net zo goed komen Stromae of Zwangere Guy langs op deze plaat, die achttien duetten samenbrengt. Arno nam ze ooit op voor zijn eigen albums, maar net zo goed voor die van zijn zangpartners van dat moment, voor hommages of doodleuk om iets “te vieren”. ‘Jean Balthazaarrr’, de mash-up van Jacques Dutroncs ‘La fille Du Père Noël’ en David Bowies ‘Jean Genie’, is een van de hoogtepunten uit de vorige eeuw, maar verder ben je ook makkelijk te porren voor een nieuwe lezing van ‘Putain Putain’ of ‘La Paloma Adieu’, waarin zijn fascinatie voor Mireille Mathieu de revue passeert.

Op de hoes zie je Arno in zijn natuurlijke habitat: ogenschijnlijk argeloos flanerend langs een tochtgat in dit land, met een gorilla in cowboykostuum op een driewieler. U zegt wàt? Een gorilla in cowboypakje. Dat beeld oogt natuurlijk net zo surrealistisch als Arno in het leven stond. Alles was een grap, niets hoefde zin te hebben. Arno voelde zich verder ook nooit te beroerd om de microfoon of een portret te delen. Zelfs niet als het een aap met cowboyhoed betrof. Zolang het geen aap met een extreemrechtse signatuur was, natuurlijk.

Maar we dwalen af. Zoals de begeleidende nota van deze plaat leest: “Probeer geen rode draad te vinden in dit amalgaam van stemmen, generaties, genres en stijlen... Die is er niet. Maar er zit wel degelijk een logica achter. Het gaat puur om het plezier, de fun.” Die vrolijke logica is wel degelijk te horen op Duettes, waar Arno zijn eigen stem laat gelden tegen de helden in zijn eigen achterhoofd. Hij laat artiesten als Triggerfinger, Alice on the Roof of Stephan Eicher schitteren, maar werkt zichzelf net zo goed in de kijker. Als deze plaat iets bewijst, dan wel dat Arno een gouddelver was, en een excellente sparringpartner. (gva)

Uit op 8 september

Brihang

Steentje in uw schoen? Boudy Verleye weet weer raad. De West-Vlaamse woordenaar belooft straks een meesterwerkje te etaleren. Mag ook wel, want het is al vier jaar geleden sinds zijn laatste, geweldige langspeler. Droomvoeding toont Brihang ook als zorgende en worstelende vader. De songs en teksten zijn linea recta uit het familieleven gegrepen. ‘Een kind verandert alles, en twee al helemaal’ begint de perstekst. Elders is zijn dochtertje op de achtergrond te horen. Wie nu eens met liefde en dan weer met wanhoop zijn kroost monstert, heeft er een partner in crime bij. (gva)

Uit op 6 oktober

Brihang tijdens zijn optreden op Pukkelpop vorige maand. Beeld _ Stefaan Temmerman

Madonna

Een bacteriële infectie, de pensioengerechtigde leeftijd noch geriatrisch gedonderjaag kunnen Madonna van een podium weghouden. The Celebration Tour houdt zelfs twee keer halt in ons land. In haar veertigjarige carrière trad de popster tot nu toe slechts drie keer op te onzent. De eerste keer was in 2009, tijdens de Sticky and Sweet-tour die in Werchter passeerde. Verwacht u straks aan een eindeloze rist hits en de herinnering aan waarom u vandaag fluitend tussen de tanden verwijst naar Beyoncé als Queen B. Dankzij Madonna zit er überhaupt een vrouw op de troon in de popmuziek. (gva)

Op 21 en 22 oktober in Sportpaleis Antwerpen

Romy

Jamie xx en Oliver Sim gingen haar al voor in solovlucht, maar nu is het dus aan Romy Madley-Croft van The xx om moederziel alleen voor het voetlicht te treden. Wie haar xx-ploten in groepsverband kent, wéét natuurlijk dat die zich niet hoeft te verwachten aan xxtreme uitbundigheid. Desalniettemin weet Romy in haar uppie te verbazen met songs die onder een discobal niet noodzakelijk moeten verbleken. Mid Air is een dansbare hommage aan queer culture, hedonistisch club life en alle sterke vrouwen die haar ooit inspireerden om zich los te rukken van angst en bekrompenheid. (gva)

Uit op 8 september

Romy Madley-Croft van The xx gaat solo Beeld AFP

Mickael Karkousse

Op Pukkelpop zagen wij Mickael Karkousse vervellen en verkleuren, maar van een radicale transformatie was geen sprake. Dat is maar goed ook. De frontman van GOOSE weet welke troeven hij aan boord moet houden: de hang naar woest synthesizergeweld, bijvoorbeeld, en de knipoogjes naar het analoogste uit de jaren 80 en 90. Solo voegt de Kortrijkzaan er het romantische theater van eightiesiconen zoals Nik Kershaw aan toe, evenals een tintelfrisse herinterpretatie van Franse discohouse, getuige de puike single ‘Darling’. Zijn solodebuut heet Hello en zal op 5 december de AB doen daveren. (svs)

Uit op 10 november

Taylor Swift, ‘1989' (Taylor’s version)

De Amerikaanse popzangeres Taylor Swift nam de eerste zes albums van haar carrière doodleuk opnieuw op en scoorde er torenhoge streamingcijfers mee. Zie het als een opgestoken middelvinger aan het adres van Swifts oude label Big Machine, dat de masteropnames van die platen beheert. Haar voormalige baas Scooter Braun – volgens Swift de vleesgeworden “definitie van toxisch mannelijk privilege” – zal er wellicht bij hebben staan briesen en stampvoeten, zeker nu hij in navolging van Swift ook goudhaantjes zoals J.Balvin, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen en Demi Lovato bij hem zag vertrekken.

Het nekschot volgt misschien straks wanneer Swifts definitieve doorbraakplaat 1989 opnieuw verschijnt in de heropgenomen Taylor’s Version. Het album sloeg negen jaar geleden in als een bom, maakte van Swift een wereldster en kreeg ook van alternatieve muziekfans een opgestoken duim. De intussen verguisde liedjesschrijver Ryan Adams coverde de plaat integraal, wat zijn kabbelende carrière een allerlaatste stuiptrekking bezorgde. Zullen Swifts collega-popsterren haar voorbeeld volgen? De muziekindustrie siddert en beeft. Wij zijn vooral benieuwd naar hoe de heropgefriste versie van ‘Shake It Off’ zal klinken. (svs)

Uit op 27 oktober

Prince

Ook al wordt de muziek die Prince in de jaren 90 uitbracht door sommige critici als minder grensverleggend beschouwd dan zijn jaren 80-output, toch hoort Diamonds & Pearls (uit 1991) bij zijn gedurfdere albums. Het popgenie flirtte er expliciet met jazz, rap, gospel en Afrikaanse highlife. Hij vergat de hits niet, zoals het titelnummer, ‘Gett Off’ en ‘Cream’. Zoals zijn eightiesalbums 1999, Purple Rain en Sign O The Times krijgt ook dit album de superdeluxebehandeling: een opgepoetste klank, 33 onuitgegeven nummers, 14 liveopnames en een Blu-ray met drie uur concertmateriaal. (svs)

Uit op 27 oktober

Queens Of The Stone Age

Een bittere vechtscheiding, boezemvrienden die te vroeg stierven, een laffe kanker onder het vel: wie Josh Homme zag schitteren op Rock Werchter geloofde amper dat de QOTSA-frontman vorig jaar door een hel ging. Maar kijk, de Amerikaanse stonerrockgigant kieperde Werchter elegant ondersteboven. Wij genoten van onverwoestbare hits als ‘No One Knows’, van Hommes hilarische bindteksten én zagen een als Spider-Man verklede idioot het podium opklimmen. Als Homme en kornuiten het Sportpaleis binnenvallen, kennen wij alleszins alle songs uit de straffe nieuwe plaat In Times New Roman… uit het hoofd. (svs)

Op 12 november in het Sportpaleis