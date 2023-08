Dua Lipa: ‘Enkel een popster zijn, is niet genoeg voor mij’

Op haar vijftiende verhuisde Dua Lipa (28), een Britse met Albanese roots, in haar eentje naar Londen. Ze had maar één doel voor ogen: een wereldster worden. Met 89 miljoen Instagramvolgers en een hopeloos uitverkochte wereldtournee kan je wel zeggen dat het haar gelukt is. ‘Platenbazen investeren miljoenen. Als ik niet het beste van mezelf gaf, zou ik me een charlatan voelen.’

“Nee, ik verklap je de titel nog niet. Laten we het voorlopig op DL3 houden.” Dua Lipa weet als geen ander dat de kassa dubbel zo hard rinkelt wanneer je je fans op hun honger laat zitten. Ze zijn intussen met miljoenen over de hele wereld, en ze tellen ongedurig de dagen af tot hun idool in 2024 haar langverwachte derde plaat uitbrengt. Na haar explosieve doorbraak met het dancepopnummer ‘Be the One’ in 2015 ging de Brits-Albanese singer-songwriter door op haar elan met de catchy who needs men-anthems op haar bejubelde debuutplaat Dua Lipa (2017) en het al even succesvolle vervolg Future Nostalgia (2020). Maar talloze nummer 1-hits – waaronder ‘Fever’ met Angèle en ‘One Kiss’ met Calvin Harris – en een blinkende reputatie als dé vrouwelijke popster van het moment volstaan niet om Dua Lipa’s onverzadigbare honger te stillen: twee jaar geleden stampte ze het caleidoscopische multimediakanaal Service95 uit de grond, deze zomer maakte ze haar acteerdebuut als zeemeermin in het hyperpopulaire kassucces Barbie én ze heeft nog verscheidene andere ijzers in het vuur liggen. Voor gewone stervelingen telt een dag slechts 24 uur, maar voor de creatieve werwelvind die Dua Lipa heet, lijken de wetten van de tijd niet te gelden: “Ja, ik heb het waanzinnig druk. Maar énkel een popster zijn? Sorry, dat is niet genoeg voor mij.”

Ik ontmoet Dua Lipa in Sushi on Jones, haar favoriete restaurant in het hart van de bruisende Londense wijk King’s Cross. Wanneer ik de lege gelagzaal binnenstap, tot op het bot doorweekt met dank aan de typische Britse zomerbui die me onderweg heeft overvallen, zit de wereldberoemde singer-songwriter aan een tafeltje op me te wachten. Lichtjes ontdaan kijk ik op m’n horloge: ik ben toch niet te laat? Ik krijg een beminnelijke, maar o zo betoverende glimlach als antwoord. “Nee, hoor. Ik heb de eigenaar gevraagd om het restaurant uitzonderlijk in de namiddag te openen, zodat we rustig kunnen praten. En ik ben tien minuutjes vroeger gekomen. Gewoon, om er zeker van te zijn dat alles in orde was.”

Dua Lipa: ‘Sta je in het middelpunt van de belangstelling, dan ben je beter voorzichtig. Er ligt altijd wel iemand op de loer om je op een foutje te betrappen. En dan ontploft het internet.’ Beeld Gareth Cattermole/Getty Images

BIO geboren in Londen op 22 augustus 1995, haar ouders zijn etnisch Albanese vluchtelingen uit Kosovo / bracht in 2015 haar debuutsingle ‘New Love’ uit. Haar tweede single ‘Be the One’ stond op 1 in de Belgische hitlijsten. In 2017 volgde haar debuutalbum Dua Lipa / won een Brit Award én een Grammy Award met haar tweede album Future Nostalgia (2020), met de single ‘Don’t Start Now’ / zong met Angèle de song ‘Fever’ / speelde een zeemeermin in de blockbuster Barbie / runt Service95: lifestyleblog en boekenclub / host een podcast: At Your Service / woont in Londen, is samen met de Franse regisseur Romain Gavras

Als showbizzartiesten berucht zijn voor hun nonchalante omgang met afspraken, deadlines en zelfs het aanvangsuur van hun concerten, is de haast maniakaal punctuele Dua Lipa de uitzondering die de regel bevestigt. Dat weet ook Mark Ronson, de Britse producer met wie ze de Barbie-soundtrack ‘Dance the Night’ opnam: “Als ik om 12 uur met Dua heb afgesproken, stuurt ze om 5 voor 12 al een berichtje om zich te verontschuldigen: ‘So sorry I’m late!’ Ze eist een professionele houding van haar medewerkers, maar in tegenstelling tot veel andere wereldsterren is ze ook zélf altijd honderd procent gefocust.”

Dat is een kwestie van respect, meent Dua Lipa. “Als de platenbazen mijn muziek goed genoeg vinden om er miljoenen dollars in te investeren, geef ik in ruil het beste van mezelf. Ik zou me een charlatan voelen als ik dat niet deed.” En haar fanbase verdient minstens evenveel respect: “Als ik beloftes doe, kom ik ze ook na. Ik heb aangekondigd dat mijn derde plaat zou uitkomen in 2024, dus zál ze ook uitkomen in 2024. Er is me verteld dat heel wat mensen erop zitten te wachten, en ik wil hen niet teleurstellen. Maar ik heb die superstrakke timing ook zélf nodig: ik ben op dit moment met heel veel projecten tegelijk bezig. Als ik de dingen op hun beloop laat, verzuip ik binnen de kortste keren in de chaos.”

Voor een controlefreak als zij moet 2020 een regelrechte verschrikking zijn geweest, merk ik op. Eind maart ging het openbare leven op slot toen de eerste coronagolf de aardbol overspoelde, waardoor Dua Lipa zich genoodzaakt zag haar ophanden zijnde wereldtournee voor onbepaalde tijd uit te stellen – uiteindelijk zou ze de Future Nostalgia-tour pas in het voorjaar van 2022 kunnen aftrappen. Tot overmaat van ramp werd de gelijknamige plaat aan het begin van de pandemie integraal online gegooid door een anonieme hacker, twee weken voor de officiële releasedatum. Een huilende Dua Lipa schreeuwde haar woede en onmacht uit op Instagram, maar de dader werd tot nog toe niet gevonden.

Vorig jaar in mei trad Dua Lipa twee keer op in het Sportpaleis. Ze werd toen gespot in het Antwerpse restaurant Veranda. Beeld Damon De Backer

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug op die periode,” zegt de zangeres nu. “Ik vond het verschrikkelijk om maanden van zorgvuldige planning en voorbereiding zomaar in de vuilnisbak te zien belanden, maar de hele situatie had ook een gouden randje. Voor heel wat mensen vormden de nummers op Future Nostalgia blijkbaar de ideale soundtrack bij de pandemie. Het is muziek waarop je tegelijkertijd kunt dansen en huilen: dat is precies wat je nodig hebt als je opgesloten zit tussen vier muren, hè.” (lacht) Dat Dua Lipa’s populariteit én haar marktwaarde in een mum van tijd explodeerden op Spotify, waar ze de allereerste vrouwelijke artiest was die met slechts twee platen op de teller meer dan tien miljard (!) streams wist binnen te halen, was wellicht mooi meegenomen? Een besmuikt lachje. “Welja, ik zei het al: een gouden randje.”

Tame Impala

Het hoofdingrediënt van haar volgende plaat blijft pop, zegt ze. “Anders krijgen m’n fans een beroerte.” Maar mogen we ook uitstapjes, of minstens knipogen naar andere genres verwachten? “Ja, natuurlijk. Ik heb me deze keer vooral laten inspireren door de psychedelische muziek van de seventies. En ik werk samen met een kleine, maar bijzonder getalenteerde groep van songwriters.” Een gunstig briesje heeft me een hoopgevend gerucht in de oren gewaaid, probeer ik: een van de artiesten in dat beperkte kringetje zou Kevin Parker zijn, de frontman van de wereldvermaarde Australische psychrockband Tame Impala. “Ik heb werkelijk geen idee waar je dat vandaan haalt”, schudt Dua Lipa theatraal het hoofd. Ze wendt even haar blik af en kan een giecheltje niet onderdrukken. Bingo.

Het is niet van Dua Lipa’s gewoonte om haar mond voorbij te praten in interviews. Hoewel ze er ontspannen en casual uitziet – haar elegante outfit is een wereldster waardig, maar lijkt net zo goed geschikt voor een luie namiddag op de sofa – wikt en weegt ze haar woorden zorgvuldig. “Ik heb vaak het gevoel dat journalisten me dingen willen ontfutselen die ik eigenlijk helemaal niet wil zeggen”, verklaart ze haar terughoudendheid. “Ik heb snel geleerd dat je voorzichtig moet zijn als je in het middelpunt van de belangstelling staat. Er ligt altijd wel iemand op de loer om je op een foutje te betrappen. Eén kleine uitglijder is genoeg om het internet te laten ontploffen. Daar heb ik geen enkele controle over, dus probeer ik het zoveel mogelijk te vermijden.” Ik werp tegen dat haar no-nonsensementaliteit net een verademing is voor een muziekjournalist als ik: veel sterren die ik interview, verschuilen zich krampachtig achter plastic glimlachjes en nietszeggende clichés, benauwd als ze zijn voor het kleinste krasje op hun scrupuleus opgeblonken imago’s.

Is Dua Lipa’s vriendelijke, maar behoedzame en enigszins afstandelijke houding een persoonlijke karaktertrek? “Whatever. Ik probeer verstandig om te springen met de aandacht die me te beurt valt, dat is alles.”

Ik heb ze niet geturfd, maar in de loop van dit interview – dat door Dua Lipa was begroot op exact 90 minuten, en effectief geen seconde langer heeft geduurd – zijn minstens een paar dozijn whatevers uit haar mond gerold. Wanneer ik ons gesprek achteraf uittik, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat haar favoriete stoplap tegelijk ook een verbale noodrem is, waaraan ze telkens een fikse ruk geeft wanneer ze op het punt staat een al te openhartige uitspraak te doen.

Lang geleden, met mama Anesa. Beeld RV

‘Liefde’ in het Albanees

Ook over haar verleden houdt Dua Lipa de lippen stijf op elkaar. Collega-journalisten die eerder hebben gepoogd iets te weten te komen over haar jeugd, zijn van een kale reis thuisgekomen: de zangeres dreunde telkens een lijstje met biografische bulletpoints op die de interviewer in kwestie net zo goed op haar Wikipedia-pagina had kunnen terugvinden. Daar lees ik dat Dua – ‘liefde’ in het Albanees – de dochter is van Dukagjin en Anesa Lipa, die zich in 1992 in Londen vestigden nadat ze hun vaderland Kosovo waren ontvlucht vanwege de voortdurende oorlogsdreiging. Het koppel zette er drie kinderen op de wereld: Dua, de oudste, haar zus Rina – die nu 22 jaar oud is en een bloeiende carrière heeft als fotomodel, danseres en influencer – en haar inmiddels 17-jarige broer Gjin.

Toen het stof van de Kosovaarse Oorlog was gaan liggen, keerde het gezin terug naar de hoofdstad Pristina, maar dat was flink tegen de zin van de ambitieuze Dua: als prille puber was ze al vastbesloten om een wereldster te worden, en ze besefte dat ze die droom onmogelijk zou kunnen waarmaken vanuit een stoffige Balkanstad die in niets te vergelijken viel met het bruisende Londen dat ze tijdens haar jeugd had gekend. Toen ze 15 werd, plooiden Dukagjin en Anesa ten langen leste onder de smeekbedes van hun dochter, en gaven ze haar de toestemming om terug naar Londen te verhuizen en er een showbizzcarrière na te jagen. De jonge Dua ging eerst aan de slag als fotomodel, wist twee jaar later een rolletje te versieren in een promoclip van de Britse talentenjacht The X Factor en trok zo de aandacht van Ben Mawson, beter bekend als de manager van een zekere Lana Del Rey. De rest is (muziek)geschiedenis.

Het enige wat Dua Lipa kwijt wil over haar familie, is dat ze “intussen weer allemaal in Londen wonen, en hier erg gelukkig zijn.” Ook op de vraag wat ze zoal leuk vindt in haar vrije tijd, volgt een beknopt – maar toch al een béétje uitgebreider – antwoord: “Ik ben verzot op de groente­samosa’s van Gymkhana, een geweldig Indiaas restaurant vlak bij Buckingham Palace, het liefst met een glaasje oranje wijn erbij. In het lijstje van mijn passies staat muziek met enige voorsprong op nummer 1, maar eten en drinken is een goeie tweede. Het is heerlijk om samen met m’n vrienden nieuwe restaurants en gerechten te ontdekken – al begin ik stilaan te vermoeden dat die fuckers mijn gezelschap vooral appreciëren omdat ze dan overal de beste tafel krijgen. (lacht) Grapje, hè.”

Op 28 november vorig jaar sloot Dua Lipa haar ‘Future Nostalgia’-tour af in Tirana, Albanië, op de 110de verjaardag van de Albanese onafhankelijkheid. Beeld RV

Wie Dua Lipa virtueel wil vergezellen op haar gastronomische ontdekkingstochten, kan een kijkje nemen op Service95, de wekelijkse lifestyleblog die ze in februari 2022 uit de grond heeft gestampt, en die sindsdien is uitgegroeid tot een multimediakanaal met artikels, fotoreportages en YouTube-video’s over allerlei culinaire, culturele én maatschappelijke thema’s.

Dua Lipa zit momenteel ook midden in de opnames voor het derde seizoen van At Your Service, de podcast die uit haar oorspronkelijke blog is ontsproten. Daarin interviewt ze collega-artiesten als Billie Eilish en de komische acteur Dan Levy, maar ook beroemde schrijfsters als Esther Perel en Min Jin Lee, én minder bekende mensen die iets interessants te vertellen hebben. De Amerikaanse lgbtqia+-activist Brandon Wolf, bijvoorbeeld, die in 2016 ternauwernood een moordende schietpartij overleefde in een homonachtclub en sindsdien een vurig pleitbezorger is geworden van strengere wapenwetten in de Verenigde Staten. Met de blog en de podcast wil ze vooral haar leeftijdsgenoten van dienst zijn, legt Dua Lipa uit. “Daar komt ook de naam Service95 vandaan: het grootste deel van mijn publiek is geboren in het midden van de jaren 90, net als ik.”

Met Donatella Versace, met wie ze deze zomer de ‘La vacanza’- collectie maakte. Beeld RV

Alsof ze het nog niet druk genoeg had, hield Dua Lipa begin deze zomer de Service95-boekenclub boven de doopvont – de keuze voor het eerste boek viel op Shuggie Bain, de coming-of-ageroman van de Schotse schrijver Douglas Stuart uit 2020, over een homoseksuele jongeman uit het ruwe arbeidersmilieu van Glasgow in de jaren 80 – én werkte ze samen met Donatella Versace aan La vacanza, een zomerse modecollectie met fleurige stretchjurkjes en bikini’s bedrukt met vrolijke vlindermotieven. De naam van de collectie is een ironische knipoog naar Dua Lipa’s Instagram-pagina, waarop het lijkt alsof de singer-songwriter haar tijd vrijwel uitsluitend aan de rand van een of ander tropisch zwembad doorbrengt. Quod non.

“Ik ben verslaafd aan de kalenderapp op m’n telefoon,” zucht ze. “Alles, maar dan ook álles wat ik doe, is tot op de minuut ingepland.” Ze neemt haar smartphone en toont me – na een korte aarzeling – haar overvolle programma voor vandaag. Ik lees met stijgende verbazing mee: 06.00 opstaan. 06.05 douche, tanden poetsen, make-up. 06.30 ontbijt + e-mails. [...] 14.00 interview. [...] 19.00 avondmaal + Succession S4E2. Enzovoort. “Ja, zelfs mijn chillmomentjes zijn nauwkeurig gechronometreerd. Ik ben verzot op Succession en ik heb eindelijk een gaatje gevonden om vanavond de tweede aflevering van het laatste seizoen te bekijken. Maar wanneer ik tijd zal hebben voor de derde? Geen flauw idee.”

Met Nicole Kidman en Kim Kardashian op een Balenciaga-coutureshow in 2022. Beeld RV

In mei kondigde Dua Lipa aan dat ze een relatie heeft met de Franse regisseur Romain Gavras. Beeld RV

“How Can You Mend a Broken Heart”, antwoordt Dua Lipa onmiddellijk wanneer ik vraag of ze nog meer streaming­favorieten heeft. “Een prachtige documentaire over de Bee Gees. Hun muziek gaat niet naar het hoofd, maar rechtstreeks naar het hart. Ik heb de film samen met Romain bekeken en we zaten allebei de hele tijd te huilen van geluk. Dát is het gevoel dat ik ook wil overbrengen met mijn muziek.” De Romain in kwestie heet voluit Romain Gavras, en Dua Lipa’s management heeft me vooraf op het hart gedrukt dat ik hem onder geen beding ter sprake mag brengen: “Dua heeft haar relatie met meneer Gavras in mei openbaar gemaakt via Instagram, maar ze onthoudt zich van verdere commentaar over deze privékwestie.”

Instagram-preek

Control the narrative: het lijkt de onwrikbare hoeksteen van Dua Lipa’s pr-beleid. Zij, en niemand anders, bepaalt welke informatie over haar naar buiten komt. “Als je te veel intieme details prijsgeeft, gaat de wereld binnen de kortste keren met je leven aan de haal. Ik merk dat veel collega’s hun muziek zien als een soort therapie om hun problemen en verdriet te verwerken. Zo nodigen ze de mensen als het ware uit om een oordeel over hen te vellen, en maken ze zichzelf tot het mikpunt van – soms beenharde – persoonlijke kritiek. Dat heeft toch niets meer met muziek te maken? Al vraag ik me soms af of al die openhartigheid geen marketingtruc is: drama verkoopt, hè. Hoe meer ellende, hoe vlotter de centjes binnenrollen.” Heeft ze het dan over Lady Gaga die haar mentale struggles in songs giet, Shakira die haar overspelige man muzikaal met de grond gelijkmaakt, of Taylor Swift en Adele die gretig hun gebroken harten bezingen? “Ik noem geen namen.”

Bij hoge uitzondering noemt Dua Lipa wél man en paard. Hoewel ze doorgaans mijlenver uit de buurt blijft van alles wat naar conflict of controverse ruikt, haalde ze in 2021 ongemeen fel uit naar DaBaby, de Amerikaanse hiphopper met wie ze een jaar eerder het nummer ‘Levitating’ had opgenomen. Die had zich tijdens een concert bezondigd aan homofobe uitspraken, wat hem op een strenge Instagram-preek van Dua Lipa kwam te staan: ze liet aan haar bijna 90 miljoen volgers weten dat ze niets meer met de rapper te maken wilde hebben, en brak in één moeite door een lans voor een grotere bewustwording rond hiv en aids. “De sociale media zijn een directe communicatielijn met m’n fans. Pakweg twintig jaar geleden had je als artiest geen enkele controle over je imago: je was wat de pers over je schreef. Nu kan ik mijn smartphone nemen en in een paar seconden tijd miljoenen mensen bereiken met een boodschap die honderd procent de mijne is. Geen filter, geen aangedikte of uit de context gerukte quotes, zero bullshit.”

Dua Lipa in een transparante Bottega Veneta-jurk, voor de ‘Barbie’-première in L.A.: ‘Hard werken is de sleutel tot succes. Mijn vader zei: ‘Het is heerlijk uitrusten in een hangmat, meisje. Maar op een gegeven moment knappen de touwen en smak je tegen de grond’’ Beeld RV

Monica Lewinsky

Dua Lipa brengt spontaan Monica Lewinsky ter sprake, de Witte Huis-stagiaire die in 1998 het middelpunt werd van een seksschandaal na een affaire met de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton – die zijn overspel achteraf koudweg ontkende met de legendarische leugen “I did not have sexual relations with that woman”. Lewinsky was vorig jaar te gast in Dua Lipa’s podcast, en vertelde er hoe de publieke vernedering haar ei zo na tot zelfmoord had gedreven. “Zo zie je maar hoe dramatisch de gevolgen kunnen zijn als je mensen de gelegenheid ontneemt om hún versie van de feiten te vertellen,” briest een zichtbaar verontwaardigde Dua Lipa. “Monica Lewinsky was een speelbal van de media, die haar ellende schaamteloos hebben uitgemolken. En ook de feministische beweging ging allerminst vrijuit: de ene helft zag haar als een willoos slachtoffer dat niet in staat was om voor zichzelf op te komen, de andere als een sluwe intrigante die zich een weg naar de top wilde neuken. Als zo’n situatie zich vandaag voordoet, kan een vrouw als Monica dankzij de sociale media zélf de teugels van haar verhaal in handen nemen.”

De blinkende medaille van de sociale media heeft ook een duistere keerzijde, werp ik tegen, in het bijzonder voor popsterren als Dua Lipa. Artiesten die hun plek in de spotlights niet willen verliezen, hebben geen andere keuze dan mee te draaien in de mallemolen van sexy Instagram-story’s en flitsende TikTok-filmpjes. Steeds meer, steeds sneller, steeds uitdagender. Ook Dua Lipa lijkt het spelletje vlot mee te spelen – of is er een andere reden waarom ze haar Service95-boekenclub lanceerde in een caption onder een reeks sensuele bikinifoto’s op Instagram?

Deze maand in de boekenclub van Service95: ‘Een halve gele zon’ door Chimamanda Ngozi Adichie. Beeld RV

“Euh...” Ik lijk Dua Lipa van haar stuk te hebben gebracht, en even vrees ik dat haar diepe frons het einde van dit interview aankondigt. Tot mijn opluchting breekt enkele seconden later een stralende lach door de onweerswolken die zich boven ons tafeltje hebben samengepakt. “Touché. Ja, eigenlijk heb je gelijk. Maar weet je, soms moet je mensen een incentive bieden om ze mee te trekken in je verhaal. Als ik mijn boekenclub had gepromoot met een foto van een stoffige bibliotheek, zou niemand dat bericht een blik waardig hebben gegund. Af en toe gebruik ik mijn beroemdheid om mijn fans mee te lokken naar een plek waar ze nog niet eerder zijn geweest – mijn Service 95-kanaal, bijvoorbeeld. Daar is niets mis mee, toch?”

Beschouwt Dua Lipa zich, net zoals een groot deel van de gen Z-artiesten, als een activiste die ook een missie te volbrengen heeft naast de showbizz? “Nee, niet echt. Als ik een onderwerp aankaart, doe ik dat in de eerste plaats omdat het me oprecht interesseert. Ik wil de mensen geen geweten schoppen, maar hun een rijk palet aan feiten en meningen bieden waaruit ze vervolgens zélf hun conclusies kunnen trekken. En ik ben erg voorzichtig: alles wat op Service95 verschijnt, wordt vooraf grondig doorgesproken met mijn redacteursteam. Het is nooit onze bedoeling om onnodige oproer te veroorzaken.”

Op de modeweek in Parijs, als gezicht van Yves Saint Laurent. Beeld RV

Schrijfster Lisa Taddeo, bekend van de non-fictiebestseller Drie vrouwen, was in 2019 te gast in Dua Lipa’s podcast At Your Service en noemt haar een van de meest ongedwongen en geïnteresseerde interviewers met wie ze ooit heeft gepraat: “Ik was onder de indruk van hoeveel ze wist. Ze zei achteraf dat ze vijf dagen lang research had gedaan, maar toch voelde het alsof ik gezellig zat te keuvelen met een vriendin.” Toch wil Dua Lipa zichzelf geen journalist noemen. “Ik leg mijn interviewees nooit het vuur aan de schenen. Wanneer ik met iemand praat, doe ik dat het liefst in een ongedwongen atmosfeer, waarin mijn gesprekspartner zich veilig en begrepen voelt.”

Wat me opvalt in de podcastgesprekken, is dat Dua Lipa zichzelf zonder uitzondering wegcijfert: de schijnwerper is uitsluitend gericht op de gast die ze heeft uitgenodigd. In de twee seizoenen die te beluisteren zijn op Spotify, valt niet één woord over haar muziek, haar sterrenstatus of haar privéleven. “Daar gaat het ook niet om. Het zou van weinig respect getuigen als ik mezelf continu op de voorgrond wil plaatsen: dat zou ten koste gaan van de boodschap die mijn gasten willen brengen. De persoon die je aan het werk ziet en hoort op Service95 is de échte Dua Lipa, niet de popster die je kent van het podium of de videoclips.” Is de notoir privacyminnende Dua Lipa dan niet bang dat ze op die manier té veel van zichzelf prijsgeeft? “Nee. Ik geef lifestyle- en cultuurtips, en voer interessante gesprekken met interessante mensen. Dat is in niets te vergelijken met een Instagrampost waarin ik vertel welke yoghurt ik deze ochtend bij m’n granola heb gegeten, of welke man in het verleden mijn hart heeft gebroken. Daar heeft niemand zaken mee.”

Beeld uit de clip van ‘Dance the Night’, de titelsong van ‘Barbie’. Beeld RV

Dan rest nog de vraag: waarom? Waarom legt Dua Lipa zichzelf zo’n moordende agenda op, terwijl ze net zo goed rustig aan haar nieuwe plaat zou kunnen werken – en Service95 als een leuk, interessant, maar ook facultatief zijspoor beschouwen? “Er zit nu eenmaal een eeuwige drang in mij om nieuwe dingen te ontdekken. Als ik mijn horizon niet voortdurend verruim, krijg ik al snel het gevoel dat ik in een smalle, donkere tunnel ben terechtgekomen. Dat heeft te maken met mijn migratieachtergrond, denk ik. Mijn ouders hebben zich onnoemelijke opofferingen getroost om hier in Engeland een welvarend bestaan op te bouwen, en mijn vader heeft me altijd ingepeperd dat hard werken dé sleutel is tot succes: “Het is heerlijk uitrusten in een hangmat, meisje,” heeft hij me ooit gezegd. “Maar op een gegeven moment knappen de touwen en smak je keihard tegen de grond.” Die gouden raad hou ik al m’n hele leven in het achterhoofd. Als ik ’s avonds naar bed ga met het gevoel dat ik niet het absolute maximum uit mijn dag heb gehaald, voel ik me rotslecht.” Maar zal er in de toekomst, tussen alle nevenprojecten door, nog voldoende tijd overblijven voor de muziek? Dua Lipa besluit ons gesprek met een stralende, geruststellende glimlach. “Zolang ik er plezier aan beleef, blijf ik nieuwe nummers maken. En op dit moment amuseer ik me rot, dus mijn muzikale pensioen zit er nog niet zo snel aan te komen.”

Na een fijn gesprek van exact 90 minuten nemen we afscheid. Dua Lipa werpt een blik op haar overvolle smart­phonekalender en rept zich naar een volgende afspraak. Je bent een luiwammes, denk ik bij mezelf wanneer ik weer naar huis slenter. De rest van de namiddag strekt zich als een gapende leegte voor me uit. Het enige wat me nog te doen staat, is dit interview uittikken. En dan kruip ik de hangmat in, waar ik samen met miljoenen anderen ongeduldig zal liggen te wachten tot DL3 eindelijk uitkomt.