Drummers van Triggerfinger en Golden Earring vinden elkaar in Sloper: ‘Zo blij als een kind om met hem te spelen’

Een wedergeboorte. Zo noemt Mario Goossens het liefdeskind dat hij samen met Cesar Zuiderwijk baarde. Sloper heet de groep, en nomen est omen: de band breekt je gehoor uit. Gelukkig is geweld in sommige gevallen wél zinvol. ‘Deze groep mocht vooral niet klinken alsof we een bende ouwe venten zijn.’

Zin om wat gaten in het ijle te slaan, als roffelaar zonder kit? Met Sloper vindt u vandaag de soundtrack voor al uw aspiraties als luchtdrummer. Mario Goossens (49) van Triggerfinger en Cesar Zuiderwijk (73) van Golden Earring sloegen de drumsticks in elkaar voor een plaat die van ouwejongenskrentenbrood een geuzennaam maakt. Onbeschroomd leggen de groepsleden een link met vijftig jaar rockmuziek. Zulk enthousiasme kan al eens snel derailleren, maar de songs van Sloper klinken niet als de vrucht van een uit de hand gelopen hobbygroep of een vanity project. Deze band maakt van pretentieloze rock doelbewust een erezaak. Op het showcasefestival van Eurosonic kregen ze onlangs overigens 90 procent kans om door te breken. “Dat moet nog blijken”, lachen de heren die gedachte weg. Samen delen ze meer dan een eeuw aan drumervaring: het is bijna grotesk dat ze als beginnende act gerecenseerd zouden worden.

Triggerfinger hangt voor onbepaalde duur in de touwen, en voor Golden Earring viel het doek zelfs finaal. Na de ettelijke omzwervingen van beiden over de hele wereld lonken de lauweren en de rust, zou een mens vermoeden. Maar daar dénkt dit zootje ongeregeld zelfs niet aan. Sloper begon als een toevallige jamsessie met Jan Paternoster van Black Box Revelation. Maar intussen groeide de band uit tot een volgroeid kwartet. “Cesar was mijn jeugdidool”, vertelt Goossens vandaag met onverholen trots. “Ik ben zo blij als een kind om samen met hem op één podium te kunnen staan. Dat ik de muziek die we samen maken ook nog eens oprecht geweldig vind, is een surplus die ik niet voor mogelijk kon houden. Je moet weten: ik zag Cesar voor het eerst in 1984, toen ik een jaar of twaalf was. Hij is er dus altijd geweest in mijn leven. Een paar ­jaar geleden vroeg hij of ik zin had om mee te spelen op een drumfestival. Toen ik het mijn moeder vertelde, moest ze huilen. Zij begreep wat dat voor mij betekende.”

Luidruchtige jams

Van overspel kun je Goossens niet verdenken, zelfs al wordt hij intussen jarenlang gelieerd aan Triggerfinger. Vijf jaar geleden ging bassist Paul Van Bruystegem al eens solo onder de noemer Lowrider. Ook zanger-gitarist Ruben Block ging de solotour op. In zijn eigen tijd verleende Mario Goossens deze zomer hand- en spandiensten aan Bazart en Tijs Vanneste, en zat hij in de studio met Milow en Soulsister. Als hij niet al werkt aan soundtracks. Nu kruist hij evenwel ook de sticks met zijn jeugdheld. Zuiderwijk, drummer van Golden Earring, is inmiddels al ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd, maar dat zou je deze goedlachse, overjarige kwajongen niet aangeven wanneer we elkaar treffen tijdens een heftige onweersbui in Antwerpen – ook de weergoden hebben af en toe zin in een spontane jamsessie.

Behalve Goossens en Zuiderwijk zitten ook Peter Shoulder en Fabio Canini in de band. Beeld © Stefaan Temmerman

Uit soortgelijke, luidruchtige jams sproot Sloper voort. Met Pulverise brengen ze nu hun officiële debuut uit. De band wordt geleid door de Britse frontman Peter Shoulder, met wie Goossens op een blauwe maandag in de metalband Winterville speelde en verder deelt gitarist Fabio Canini de rangen. “Aanvankelijk was het plan om covers te spelen”, legt Zuiderwijk uit. “Heel simpel, heel leuk. Maar eigenlijk zagen we snel in dat we iets meer ambitieus bleken. Mario had zelfs de technicus van The Kinks in de studio uitgenodigd. Toen we in één trek een paar liedjes hadden opgenomen die echt wel te gek klonken, begon Mario over Peter. Hij stuurde hem wat muziekbestanden door, en twee dagen later kregen we nummers terug met geweldige zangpartijen. Toen kwam Fabio er ook bij, en bleek dat we met een ontzettend gemak nieuwe songs schreven. Zo is het idee gegroeid om een album te maken. Er liggen zelfs al genoeg songideeën op de plank voor een volgende plaat. Ging het maar áltijd zo makkelijk om een album af te krijgen (lacht).”

Egomaniakken

Bij Golden Earring moet Zuiderwijk dat plan definitief opbergen. Sinds de progressieve spierziekte ALS van gitarist en oprichter George Kooymans is die groep een afgelopen verhaal. Maar aan stoppen dacht hij zelf nog geen moment. “Ik voel me lang niet zo oud als ik in werkelijkheid ben. In de spiegel kijk ik wel aan tegen een oude gozer, maar op mijn spel heeft de tijd nog niet zoveel vat gekregen. Het voordeel is nu ook wel dat ik er ook niet alleen voor sta: Mario is een fantastische drummer en we genieten echt van elkaars stijl. We vullen elkaar aan. Er is geen haantjesgedrag of competitie. Met twee gitaristen in een groep is dat al eens vaker het geval (grinnikt). Maar ik hou niet van show-offs: dat soort egomaniakken verknallen een perfect goede song. Het gaat ons puur om de lol, om het plezier om samen muziek te maken.”

‘I’m Gonna Getcha’ klinkt alsof The B-52’s het op een akkoordje gooiden met ZZ Top, zeggen we. Goossens haalt meteen zijn meest triomfantelijke grijns boven. “Zoveel beter kan een compliment niet klinken. Die song heette nochtans eerst ‘Tarantino’, omdat we vonden dat het klonk als iets wat op de soundtrack van een Quentin Tarantino-film had kunnen belanden. Heel bewust grossieren we nochtans niet in invloeden.”

“We hebben allemaal een heel eigen stijl van spelen,” knikt Zuiderwijk. “Daardoor krijg je het gevoel dat deze plaat net zo goed in de jaren 90 of 70 uitgebracht zou kunnen zijn. Ik speel trouwens exact hetzelfde als veertig jaar geleden (lacht). Of dat een zegen is, moet de luisteraar zelf maar uitmaken.”

Pulverise is net verschenen bij Suburban Records

Sloper speelt 28/10 in de Bosuil, Weert, 31/10 in het Poorthuis in Peer en 3/11 in de AB, Brussel.