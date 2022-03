Drummer van Foo Fighters had opiaten en antidepressiva gebruikt voor zijn overlijden

“Het toxicologisch onderzoek maakt momenteel gewag van 10 substanties die aangetroffen werden in het lichaam van Taylor Hawkins, waaronder cannabis, antidepressiva, benzodiazepinen en opiaten”, aldus de onderzoekers. De wetsdokters blijven hun werk voortzetten “om de feiten die tot de dood van Hawkins geleid hebben volledig op te helderen”, klinkt het.

Kort voor zijn dood had Hawkins geklaagd over pijn aan zijn borst. Een huisarts die ter plaatse kwam heeft nog tevergeefs getracht de drummer te reanimeren.

De Foo Fighters zouden vrijdag in Bogota optreden. Het concert werd geannuleerd en de duizenden mensen die op het begin van de show aan het wachten waren, namen een minuut stilte in acht. De band annuleerde ook een concert dat op 27 maart gepland was in Sao Paulo, in Brazilië.

Taylor Hawkins brak midden jaren 90 door toen hij in de band van Alanis Morissette speelde tijdens diens ‘Jagged Little Pill’-albumtour. Foo Fighters werd in 1995 opgericht door Dave Grohl, de vroegere drummer van Nirvana. In 1997 sloot drummer Hawkins zich aan bij de band.