Drum-’n-bass groeit naar nieuw hoogtepunt. ‘Mijn streamingcijfers schieten de lucht in’

In het Lommelse Kristalpark ontvangt Rampage Open Air, “een van de grootste drum-’n-bassfestivals ter wereld”, komend weekend meer dan 30.000 bezoekers. “Bij de start in 2010 waren dat er nog 1.000”, zegt organisator Hans Machiels, alias dj Murdock. “We hebben een serieuze weg afgelegd om tot het punt te komen dat we Sportpaleizen kunnen vullen.”

Rampage is de bakermat van de breakbeats, een vrijhaven voor ravers wier apostelen Aphrodite, Shy FX en Netsky heten. In de jaren 90 liep jungle organisch over in drum-’n-bass, waarvan producers als Blue Mar Ten en Roni Size de trekpaarden van het genre waren. “Om de tien jaar lijkt drum-’n-bass de kop op te steken”, ondervindt Machiels. “Bij de eerste grote boom is er veel inkt gevloeid, waarna journalisten uitgebabbeld raakten en het genre opnieuw naar de underground verdween.”

Rond 2010 bestormde drum-’n-bass opnieuw de hitlijsten met Netsky, DJ Fresh en Chase & Status in de frontlinie, waarna in de daaropvolgende jaren ook acts als Rudimental en Sigma commerciële successen boekten. Breekt er nu opnieuw een revival aan? Hans Machiels denkt van wel. “Ik herken dezelfde signalen als in 2009, net voor de grote doorbraak van Netsky. De populariteit van het genre op TikTok is een goede maatstaf, maar het is vooral veelzeggend dat het op scoutsfuiven en jongerenfestivals opnieuw bon ton is om drum-’n-bass te spelen.”

Flirten

TikTok is de katalysator in de verspreiding van de bacterie onder Gen Z’ers. ‘Soft Spot’ van Piri & Tommy Villers komt op de app in meer dan 100.000 video’s voor, al is de invloed van PinkPantheress op Zoomers nog groter. De twintig seconden durende snippet van ‘Just for Me’, waarop de Britse producer aan drum-’n-bass snuffelt, is op TikTok intussen 1,8 miljoen keer gebruikt. ‘Pain’ en ‘Break It Off’ van PinkPantheress zijn daarnaast interpretaties van twee klassiekers in het genre: ‘Flowers’ van Sweet Female Attitude en ‘Circles’ van Adam F.

PinkPantheress, Nia Archives, Piri & Tommy Villers, Take Van: de lijst van hedendaagse popproducers die openlijk flirten met drum-’n-bass, jungle en UK garage dikt aan. “De populariteit van drum-’n-bass en jungle op TikTok is niet de oorzaak van de revival, eerder een symptoom”, denkt Machiels. Het is volgens hem geen toeval dat de nieuwe vaandeldragers van het genre tieners waren op een moment dat Netsky, DJ Fresh en Sigma mainstreamhits scoorden.

“Je hoort aan de tracks van PinkPantheress dat de muziek waarmee ze is opgegroeid in haar onderbewustzijn is geslopen. Daar geeft ze nu uiting aan”, zegt Machiels. In een zeldzaam interview met NPR vertelde PinkPantheress dat haar moeder drum-’n-bass en garage speelde in de auto, waardoor ze Craig David, 3 Of A Kind en Sweet Female Attitude leerde kennen. Later zou ze dankzij GoldLink en Kaytranada ontdekken dat je drum-’n-bass kan gebruiken als onderlaag voor popsongs.

TMF

Ook de drum-’n-bass die Jo Eelen, alias dj Used, vandaag maakt is te herleiden naar zijn jeugd. Wat PinkPantheress, Nia Archives en Take Van voor een volgende generatie producers kunnen zijn, was Netsky voor de Kempenaar: “Op een gegeven moment zag ik op tv-zender TMF de clip van Netsky’s ‘Iron Heart’. Dat was mijn ingang tot drum-’n-bass. Van daaruit heb ik mijn kennis van het genre uitgediept op YouTube en iTunes. Later zou kunnen blijken dat TikTok de TMF van nu is.”

Used heeft het hoogtepunt van Netsky meegemaakt, “en het is altijd mijn doel geweest om drum-’n-bass weer op dat niveau te krijgen”, zegt hij. “Sinds corona – mede dankzij TikTok – is de muziek opnieuw relevant geworden.” Used ziet aan alles dat drum-’n-bass een enorme boost heeft gekregen. “‘Down Under’ van Luude (een herwerking van Men At Works gelijknamige song, ELV) stond in verschillende landen in de top 10, wat de hernieuwde interesse in drum-’n-bass heeft aangewakkerd.”

“Ook mijn streamingcijfers schoten tijdens de lockdowns de lucht in”, zegt Used. Op Spotify heeft hij, net als een landgenoot als Andromedik, meer maandelijke luisteraars dan pakweg Zwangere Guy en Bazart. Zo wordt zijn remix van ‘Go Acid!’, de samenwerking tussen youtuber Acid en het Nederlandse popfenomeen Joost, meer gestreamd dan de originele versie. “Ik heb de indruk dat de remix voortdurend op Vlaamse feestjes wordt gedraaid”, zegt Used. “Veel jongeren die niet per se weten wat drum-’n-bass is, komen er zo mee in aanraking.”

Take That

Niet alleen TikTok, ook het energiedrankeffect van de muziek heeft de revival in de hand gewerkt, denkt Used. Drum-’n-bass was het pepmiddel dat Zoomers door de pandemie sleurde. En met TikTok en Instagram beschikt de jeugd over virtuele megafoons die hun boodschap uitdragen. Zo staat drum-’n-bass opnieuw met één been in de mainstream.

Over de populaire evolutie van het genre werd in het verleden neerbuigend gedaan. Toen Netsky met een commerciëlere sound experimenteerde, kwam hem dat op kritiek van puristen te staan. Ook de samenwerking tussen Sigma en Take That werd op hoongelach onthaald. Machiels vindt het echter positief dat ook deze generatie drum-’n-bass versmelt met andere genres. “Ik vind dat een gezonde evolutie. De notie van wat drum-’n-bass is, wordt steeds ruimer. Dat zorgt voor een frisse wind, waardoor nieuwe mensen drum-’n-bass leren kennen.”

Rampage Open Air, van 1 tot en met 3 juli in Lommel.