‘Drôle’ op Netflix: innemend, vermakelijk, snedig en buitengewoon charmant

Soms oeverloos en ongetwijfeld onuitputtelijk zijn ze, de series waarin het steeds groeiende gild van stand-upcomedians zijn ei mag leggen. Maar of het genre niet stilaan op zijn grenzen botst? Na Seinfeld, Louie (van Louis C.K.), Marvellous Mr. Maisel en Feel Good lijkt het aartsmoeilijk om de comedyclubsitcom nog van verse stroomstoten te voorzien.

Toch is het exact wat de met veel toeters en bellen gelanceerde Franse Netflixserie Drôle doet. De zesdelige reeks is zowel innemend, dwars als snedig én palmt je geleidelijk in, alsof de Parijse stand-uppeurs Bling, Nézir, Apolline én Aïssatou al jaren je deur platlopen. Misschien omdat het lichtjes chaotische Drôle in de eerste plaats gaat over het aandoenlijke najagen van dromen. Waarna blijkt dat iedereen – rijkeluisdochter of sjofele maaltijdbezorger, zwart of wit – maar wat aanrommelt voor dat begeerde plekje op de wiebelige springplank naar humorroem. En hoe relatief dat ook weer is, als de dagelijkse realiteit je fluks in de kuiten bijt.

Het wordt in Drôle allemaal buitengewoon charmant opgediend, met dank aan een sprankelend diverse cast, gezegend met een benijdenswaardig naturel. Showrunner Fanny Herrero maakte naam met Call My Agent, waarin Franse filmsterren zichzelf in hun blootje zetten. Nu legt ze het accent op “zelfbevestiging en emancipatie”, vertelde ze in Vanity Fair. Toch dreunt ze nergens een boodschap op: zelfs de stekeligste grappen (over de Franse flikken) gaan erin als zoete koek. Drôle lijkt een masterclass improvisatie, maar het scenario – tjokvol eigentijdse thema’s als gender, queerness, seks én ras – is piekfijn in elkaar getimmerd, vol doorkijkjes ook naar het Franse mediawereldje.

Drôle verwijst naar de naam van het krappe Parijse comedyclubje van de naijverige Bling, zoon van Vietnamese inwijkelingen. Maar na een paar tegenslagen jaagt de mateloos ambitieuze doordraver iedereen de gordijnen in. Blings grappenmagie is uitgedoofd. Ten einde raad neemt hij de goudeerlijke Algerijnse fietskoerier Nézir als scriptwriter onder de arm, tuk op een extra centje om zijn invalide vader bij te staan. Spoedig overklast hij Bling en lonkt de tv. De zwarte Aïssatou knalt dan weer op YouTube met een taboedoorbrekende conference over het mannelijke prostaatorgasme. Haar vriend kan er niet om lachen. Hij voelt zich overal nagestaard als “de man met de vinger in zijn anus”. Maar Aïssatous gewiekste impresario Laurent loodst haar wél naar L’Olympia.

En dan is er nog zenuwpees en bourgeois-seut Apolline, die via stand-up uit de greep van haar bedilzieke, potsierlijk rijke ouders wil raken. De geaccidenteerde romance tussen haar én Nezir levert misschien wel de vermakelijkste scènes op. En zo maakt Drôle zijn titel 200 procent waar, tegen het decor van een bruisend, spontaan Parijs – als tegenhanger van de o zo bordkartonnen lichtstad uit Emily in Paris.