Drillen zoals in het leger: dit was de tweede aflevering van ‘De Mol’

Geen Matteo Simoni meer, maar voor het eerst wel een fikse som in de groepspot. De Morgen speurt mee naar de saboteur in het nieuwe seizoen van De Mol. Dit zijn de markantste momenten en theorieën uit aflevering twee. Opgelet: spoilers!

Het molboekje van De Morgen Opvallendste sabotage: bij de treinproef liep alles in het honderd. Gesukkel met het bouwen en niet één voorwerp in de netten gegooid. Weg geld. Beste drillquote: “Toos? Moet ik geloven dat dat een echte naam is? Toos? Hadden je ouders een hekel aan je?” De drillinspecteur vraagt zich net als de rest van tv-kijkend Vlaanderen af waaraan Toos zijn naam te danken heeft. De mol: Conny. Het ‘moeke’ van De mol is zo onopvallend aanwezig en is er meestal wel bij als er geld verloren wordt. De looptest, tegen de verwachting in, succesvol afronden is alleen maar goed voor haar geloofwaardigheid. Beste nieuw dier: het gert, de West-Vlaamse ondersoort van het hert

Hoe heerlijk moet het zijn om opdrachten voor De mol te bedenken en erin slagen alles met alles te verbinden? Neem nu de laatste proef uit aflevering 2: twee deelnemers jassen aardappelen, terwijl de rest zich afbeult in fysieke proeven. Als die laatste groep daarna met de aardappelen een doelwit moet raken, mogen de eerste twee zich ook nog even afbeulen en een spurtje van een kilometer trekken om te vermijden dat de rest de geschilde aardappelen - en dus geld - wegschiet. Om het af te werken zet je er nog een drilinspecteur bij die eerst iedereen afblaft, maar uiteindelijk ook maar een softie blijkt. Perfecte casting.

Een typische De mol-opdracht ook, waar velen zich weer verdacht maken. Lancelot bijvoorbeeld, die liefst van al de geschilde aardappelen zou gebruiken om te schieten. Of Toos, een jongeman die moeite heeft om een paar kilometers te lopen. Lieselot, die met plezier aardappelen weggooit. En waarom bleef Leïla in de buurt van Conny lopen, terwijl ze wellicht een stuk sneller kan rennen?

Lancelot bekwaamt zich in het bedienen van het aardappelgeweer. Beeld Play4

Al is het wellicht de eerste opdracht die voor de meeste hoofdbrekens zorgt. Zat de mol in de trein, waar men de juiste voorwerpen moest kiezen en men die in een vangnet moest gooien? Daar viel in ieder geval geld te verdienen, of te verliezen. Drie van de vier voorwerpen waren dan wel correct, maar het gooien was potsierlijk slecht. Denken we, want vanuit een rijdende trein iets tien meter ver gooien is wellicht moeilijker dan het lijkt. De drie mannen en Conny die de vangnetten moesten bouwen, speelden in deze bijrol. Weinig te verliezen daar, al was het gestuntel wel opvallend. Een vangnet dat al in elkaar stuikt als je er een emmer ingooit? Goed gemold.

Molloten zullen vooral nog een stevige kluif hebben aan het herbekijken van de testfilmpjes die voor de reis gemaakt werden. Trage chauffeurs Ruben en Leïla die beiden dringend moesten, zorgden eerst nog voor comic relief, maar daarna was het concentratie troef. Hoe reageert men als in de achtergrond een lamp valt? En wie kan het best verbergen dat hij/zij wist dat dit stond te gebeuren? Zeggen wie acteert en wie niet blijft moeilijk, zeker als je weet de mol dezelfde scène steeds opnieuw kon doen tot het goed zat. Maar een paar deelnemers reageerden zo oprecht - Comfort, Ruben, Lancelot - dat ze al als mol geschrapt kunnen worden.

Een vangnet bouwen blijkt niet zo simpel. Beeld Play4

“Je kan ook slachtoffer worden van je eigen tunnelvisie”, merkte Leïla op nadat ze alle testfilmpjes had gezien. Deze aflevering gaf opnieuw argumenten genoeg om bijna iedereen te verdenken. Al blijf ik, niet gehinderd door enige tunnelvisie, Conny verdachte nummer één vinden. Haar optreden in de eerste aflevering - het foute telwerk, de foute danspasjes - kosten de groep veel geld. Nu was ze minder opvallend, al bouwde ze wel mee aan het krakkemikkige vangnet en wilde ze steevast hulplijn Harry inroepen om toch maar tijd te verspelen. Daarna zat ze wel in de groep die fysieke proeven moest afleggen en waar het meeste geld te verliezen was. Daar slaagde ze in door de mist in te gaan bij de sit-ups en het pompen. Dat ze daarna de looptocht tot een goed einde bracht, was een puur tactisch spel om haarzelf zo min mogelijk verdacht te maken.

Wie de mol ook is, Samya is het zeker niet. De advocate viel door de mand tijdens de eliminatietest en werd onherroepelijk op het vliegtuig richting België gezet. Weinig verrassend dat zij de mol niet is, want ze was er nog niet in geslaagd zich echt verdacht te maken tijdens de eerste twee afleveringen.