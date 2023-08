Drie boekentips voor u en uw vrienden

Jasmien Vandermeeren tipt De angstjager van Joris van Os

“Jonas Bicker heeft een aandoening waardoor hij geen angst voelt, dus jaagt hij die na. Op zijn picareske queeste ontmoet hij personages die hem ‘uit de tweede hand’ iets leren over deze levensbelangrijke emotie. De Angstjager toont treffend de zilveren rand aan de donkere wolk die angst soms kan zijn.”

Jasmien Vandermeeren is Humo-columniste en scenariste

Sarah Devos tipt ‘Toen ik’ van Joke van Leeuwen

“Een juweeltje, in al zijn eenvoud grappig en ontroerend tegelijk. Toen ik gaat over Deef en de gewone dingen die hij doet, maar Van Leeuwen slaagt er weer in om in één zin zo veel meer te vertellen dan wat er aan de oppervlakte zit. En dan die heerlijke naïeve tekeningen zijn bij momenten hilarisch!”

Sarah Devos is auteur van natuurboeken als Het bosboek en Het zeeboek. Recent verscheen Expeditie stad.

Dave Van Robays tipt De onverwachteling* van Johanna Pas

“De laatste bundel van de onlangs overleden Johanna Pas is van een ontroerende en krachtige schoonheid. Met het einde in zicht is De onverwachteling* naast een afscheid ook een uitnodiging voor de toekomst. Pas vindt met haar ingetogen taal een weg rechtstreeks naar het hart.”

Dave Vanrobays is de nieuwe directeur van het Poëziecentrum.