Drie boekentips voor u en uw vrienden

Koen Wauters tipt Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld

“Haar onnavolgbare barokke en virtuoze taal sleept je mee in een verhaal van emotionele verwaarlozing, de druk van religie en seksueel misbruik. Een boek dat je af en toe opzij moet leggen omdat het gruwelijk toeven is in de hoofden van de personages. Rijneveld bewijst dat er toekomst is voor de Nederlandse literatuur.”

Britt Truyts gaat voor Heimwee naar de mens. Pleidooi voor het menselijke in de mens, van Joke J. Hermsen

Sopraan Britt Truyts: 'Inspirerende essays.' Beeld Johan Jacobs

“Deze inspirerende essays handelen over kunst, politiek en filosofie maar lezen als een roman. Ik ontdekte ze tijdens mijn research naar de productie Portrait of a Lady. Hermsens visie blijft actueel in deze politiek onrustige tijd. Ik volg haar pleidooi dat we elkaars krachten en overtuigingen niet moeten smoren maar inbedden in een gemeenschappelijk samenleven.”

Naima Charkaoui tipt Minder is meer. Hoe degrowth de wereld zal redden, van Jason Hickel

Naima Charkaoui, directeur beleid bij 11.11.11. en auteur van ‘Het opengrenzenmanifest’: ‘Meer rechtvaardigheid.’ Beeld Damon De Backer

“Hickel legt helder uit hoe de obsessie met economische groei de rode draad is tussen de ecologische crisis, kolonisering vroeger en nu, en mondiale ongelijkheid. Boeiend is ook zijn analyse van het kapitalistische wereldbeeld. Hij schetst hiertegenover een wereld met meer rechtvaardigheid en levenskwaliteit, minder onbereikbaar dan het soms lijkt.”