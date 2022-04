Drie boekentips voor u en uw vrienden

‘Detransitie, Baby’ van Torrey Peters

“Je zou het een roman over transseksualiteit kunnen noemen, maar dat doet afbreuk aan dit boek. Peters illustreert met verve hoe het identeitsworstelen van de mens zich vandaag vooral op het terrein van gender afspeelt. Ze kaart de tegenwoordige seksuele diversiteit aan op een warme, humoristische en erg intelligente manier. Maar ze toont ook dat de zoektocht naar liefde, betekenis, partner- en ouderschap van elke tijd zijn. En in het ongewone leer je vaak zoveel over het gewone.”

Rika Ponnet, seksuologe en relatie-expert

‘De fundamenten’ van Ramsey Nasr

“Een dun, analytisch maar tegelijk hoopvol boekje, waarin hij een scherpe maatschappij-analyse maakt. En grif toegeeft: het gaat niet goed met onze wereld, met het klimaat, ons economisch systeem en onze planten en dieren. Toch brengt hij fraai verwoorde voorbeelden van solidariteit en engagement, met hefbomen voor de toekomst. Laten we vooral niet achteroverleunen. Nasr schenkt je het gevoel dat je niet alleen staat met je engagement.”

Els Hertogen, directeur 11.11.11

‘We moeten het even over Poetin hebben’ van Marc Galeotti

“We vragen ons allemaal verbijsterd af wat er precies aan de hand is in Oekraïne. Veel gissende experts worden voor het voetlicht gesleept, meestal ex-legerkader. Maar de Britse historicus, politicoloog en Rusland-kenner Mark Galeotti schreef een aantal uitstekende boeken over Rusland. Dit boekje zet het denken over Poetin en de Russen in perspectief. Een bijzonder efficiënte aanvulling bij de kranten, het enigma Poetin enigszins ontsluierd.”

Peter De Graef, acteur, regisseur, theatermaker en auteur