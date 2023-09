Drie boekentips voor u en uw vrienden

Morgane Gielen kiest voor Het cycluskompas van Morgane Leten

“In dit taboedoorbrekende boek spreekt Morgane Leten over de cyclus van de vrouw én de man met concrete tips en tricks, per fase waarin je je bevindt. Het spreekt me zelf aan omdat ik in onderzoek ben naar endometriose. Ik leer graag bij hoe ik mijn eigen levensstijl kan verbeteren om mijn hormonen beter te reguleren.”

Morgane Gielen is inclusief modefotograaf en exposeert momenteel in Leuven (Hal 5).

Lotte Van de Walle gaat voor Gilgamesh van Adley, Marie-Brune de Chassey, Dennis Marien en Cecilia Valagussa

“Een herinterpretatie van het eeuwenoude Gilgamesj-epos. Na een korte samenvatting van het gedicht zijn het de illustraties die de lezer meevoeren naar de wereld van een vrouwelijke Gilgamesj. Haar zoektocht naar onsterfelijkheid staat centraal in dit prachtig vormgegeven boek.”

Lotte Van de Walle is schilder en illustrator, recent verscheen Arie Kanarie (met Tim Gladdines).

Jonas Winterland raadt Buitenleven aan van Nina Polak

“Twee vrouwen en geliefden ruilen de stad voor het platteland. Ze zoeken rust en een betere, echtere versie van zichzelf. Nina Polak is een ware ontdekking: eindelijk iemand die het Nederlands nog eens laat knetteren. Grote klasse ook hoe ze de grote thema’s aanraakt door er zorgvuldig omheen te fietsen. Ik koester haar.”

Jonas Winterland is singer-songwriter en schrijver. Hij toert met de voorstelling Retrospect.