Drie boekentips voor u en uw vrienden

Jérémie Moreau, De woorden van de panter

“Een surreëel beeldverhaal dat zich eigenzinnig bevindt tussen dierenfabels en een existentieel vraagstuk. Zonder te moraliseren of te uitleggerig te willen zijn, zet deze grafische droom je aan het denken over je rol in het universum. Een ode aan de verwondering over de natuur en het leven, culminerend in een aangrijpend einde.”

(Tip van Korneel Detailleur, illustrator.)

--

Olivier Bourdeaut, Wachten op Bojangles

“Door de ogen van het zoontje las ik hoe vader en zoon liefdevol aan moeders excentrieke fantasieën tegemoetkomen. Wat als geromantiseerd kan bestempeld worden, ontroerde me. Wat een diepmenselijk, verrassend juweel over psychische kwetsbaarheid! Lees het terwijl u naar het nummer ‘Bojangles’ luistert. Dat deed de schrijver zelf ook.”

(Tip van Jaela Cole, auteur en (relatie)therapeute, recent verscheen Raak me (aan).)

--

Octavia E. Butler, Parable of the Sower en Parable of the Talents

“Deze tweeledige sciencefictionroman biedt ons een meesterlijke inkijk in menselijke weerbaarheid wanneer apocalyptische scenario’s bewaarheid worden. We volgen doorheen de ogen van Lauren, en daarna haar dochter, wat het betekent om dicht bij de afgrond te staan en toch te blijven zoeken naar zin en gemeenschap.”

(Tip van Nadia Fadil, professor sociale en culturele antropologie KU Leuven.)

