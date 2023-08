Dreiging, droom en sensualiteit overheersen in de geslaagde stripversie van Umberto Eco’s succesboek

Iedereen las in de vroege jaren 1980 De naam van de roos, zo ook onder­getekende. Nu is er een stripversie. ­Stripliefhebber Umberto Eco zou er blij mee zijn geweest.

Het was inmiddels 1986 en ik had in geblaseerd wantrouwen jegens hypes de bestverkochte en meest gelezen roman van de afgelopen jaren, De naam van de roos van Umberto Eco uit 1980, nog altijd niet gelezen. Maar ik woonde dat jaar in Amerika, zojuist was de film naar het boek ook daar uitgebracht en ik zwichtte.

In de bioscoop werd ons gratis een pocket van De naam van de roos (in het Engels) uitgereikt, en zo verstouwde ik het in korte tijd twee keer, eerst de film, toen het boek.

Mijn scepsis bleek niet gerechtvaardigd: zowel het boek als de film sleepte me mee. Niet zo’n verrassing met miljoenen lezers van Eco’s magnum opus, en misschien nog wel meer kijkers. Toch bleef ergens de gedachte hangen dat ik een soort kitsch had geconsumeerd. Briljante kitsch, maar kitsch.

Terecht misschien. Eco zelf schreef in De structuur van de slechte smaak uitgebreid over massacultuur, kitsch en populaire kunstvormen: film, strips, driestuiverromans, televisie. De jarenlange professor semiotiek aan de eerbiedwaardige universiteit van Bologna had er duidelijk iets mee. Hij ontleedde de grammatica en semantiek van pulp; het postmodernisme met zijn vervaging van elitaire grenzen heerste en rechtvaardigde dat soort belangstelling. Zou hij niet ook een roman schrijven die het hoge met het lage verenigde?

De naam van de roos is een historische roman en misdaadroman ineen, het boek appelleert heel slim aan onze breed gedeelde zucht om raadsels op lossen en tegelijk aan de zucht van de literaire elite om de historie, in dit geval van de middeleeuwen en de scholastiek, in beeld te krijgen.

Het is, vanwege die niet te missen knipoog naar de massacultuur, eigenlijk geen grote verrassing dat De naam van de roos nu ook in stripvorm is verschenen – ‘graphic novel’ heet dat tegenwoordig wat chiquer – maar het zijn dezelfde soort plaatjes met tekstballons als de strips die ik vroeger van mijn ouders niet mocht lezen. Niettemin, het genre is wel degelijk op de schop gegaan en bemoeit zich, in onze tijd van literaire en culturele ontzuiling, evengoed met lagere kunst (porno, heldenverhalen) als met hogere kunst (literaire romans, onbetwiste meesterwerken). Zo kocht ik onlangs een Franse graphic novel over het leven van de klassieke pianist Glenn Gould. Zou hij zich in zijn graf hebben omgedraaid?

Intertekstuele grappen

Zojuist verscheen het eerste deel (van twee) van de graphic novel De naam van de roos, getekend door de Italiaanse striptekenaar Milo Manara, vooral bekend van erotische cartoons; hij staat gebroederlijk naast Umberto Eco op het omslag. Meer dan van de roman zelf met zijn 600+ pagina’s heeft deze stripversie van het beroemde verhaal, lijkt me, concurrentie te duchten van de film met Sean Connery in de hoofdrol (slim gecast: Eco was, als semioticus, ook een kenner van de James Bondverhalen). Hoe zien de koppen van al die monniken er in de nieuwe versie uit? Kunnen ze de strijd aan met de onuitwisbaar geslaagde tronies uit de film?

Het verhaal zelf gaat natuurlijk relatief snel door de stripmolen, hele stukken theologische beschouwing worden weggelaten, allerlei gebeurtenissen (de beschrijving van het klooster en zijn bewoners, de wandelingen naar de ­bibliotheek, een man wordt vermoord aan­getroffen in een ketel) kunnen fijn in een paar plaatjes worden neergezet.

De intertekstuele grappen zijn bekend. De verteller in De naam van de roos, de monnik Adson van Melk, die op latere leeftijd zijn herinneringen aan gebeurtenissen in de benedictijner abdij in 1327 optekent, is met zijn naam een toespeling op Watson uit de Sherlock Holmes-­verhalen. Voorts alludeert William van Baskerville op The Hound of the Baskervilles, en verwijst de blinde moordende bibliothecaris Jorge de Burgos naar de blinde schrijver-bibliothecaris Jorge Luis Borges. Voor de kenners van ­zowel lagere als hogere literatuur valt er iets te smullen.

In hallucinerende tekeningen maakt tekenaar Milo Manara zijn eigen versie van middeleeuwse miniaturen. Beeld rv

William van Baskerville is de opperspeurder in het verhaal, die alles oplost, maar zijn helpende hand, de jeugdige verteller Adson, snapt lang niet alles van wat er gebeurt, zelfs op latere leeftijd niet. Een vondst van Eco, om zowel de rationele wetenschap in de persoon van Baskerville als het gewone, verbijsterde lezersvolk in de persoon van Adson de hoofdrol te geven.

De adolescent wordt zelfs gedurende alle moordpartijen en theologische twisten gewoon ontmaagd door een meisje uit het volk. Met het verhaal zelf heeft deze gebeurtenis weinig te maken, het is echt een volvet romantisch kitschelement, zeer aan Eco besteed.

Manara’s graphic-novelversie deel I eindigt er zelfs mee, met het engelachtig mooie blote meisje en met de teksten uit ‘Hooglied’ mompelende jonge monnik Adson.

De tekeningen zijn voornamelijk in gedempte, sepia-achtige kleuren en realistisch; er wordt niet echt visueel of verhaaltechnisch geëxperimenteerd, maar ze zijn schitterend, precies en toch ook hallucinerend; ik keek nog even of ik, anders dan in de film, de trekken van de oude schrijver Borges in Jorge van Burgos kon ontdekken, maar nee.

Oud en groezelig

William van Baskerville lijkt niet op Sean Connery, maar sprekend op die andere filmheld, Marlon Brando (die uit Bertolucci’s Last Tango in Paris), en ook Adson heeft een nieuwe fysionomie. De monniken zijn oud en groezelig, zoals in het boek en de film, maar dat moeten ze ook zijn. Er wordt niets toegevoegd aan het verhaal, dat net als de roman begint met een voorwoord van de schrijver zelf, die vertelt hoe hij aan het verhaal is gekomen. Maar heeft het dan wel iets nieuws te bieden?

Het tempo van alles is volstrekt anders.

Umberto Eco schreef in een naschrift bij De naam van de roos dat hij middeleeuwse kroniekschrijvers las ‘om me hun ritme eigen te maken en hun eenvoud’. Je zou kunnen zeggen dat de roman daarvan de weerslag is, maar de film helemaal niet en de graphic novel nog veel minder. Hier gaat alles uptempo: meer actie dan tekst.

Maar de tekeningen zorgen op hun manier toch voor een onverbiddelijk middeleeuwse context. Je kunt drie soorten onderscheiden: degene die de sombere, dreigende sfeer van het abdijleven weergeven, daarnaast de lichte, fantastische tekeningen waarin Manara middeleeuwse miniaturen tot leven brengt, en tot slot de zinderende sensuele sfeer van de seksueel ontwakende Adson.

Bij mij deden ze in ieder geval hun werk. ­Eerder dan aan de filmbeelden, zal ik voortaan de stripbeelden voor ogen krijgen wanneer ik denk aan De naam van de roos.

Umberto Eco en Milo Manara, De naam van de roos. Graphic novel I, Prometheus, 72 p., 24,99 euro. Vertaling Pietha de Voogd.