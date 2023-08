Dracula gaat zeilen in ouderwetse ‘The Last Voyage of the Demeter’ ★★★★☆

De tekenen zijn bij het vertrek al niet gunstig. Een man waarschuwt voor het kwaad aan boord en loopt schreeuwend weg. De lieden die de grote kisten – schijnbaar alleen gevuld met aarde – naar de kade brachten, staan op afstand met een combinatie van angst en opluchting op hun gezichten te kijken hoe de goederen aan boord worden getild. Na vertrek stormt het ’s nachts onophoudelijk. Tot overmaat van ramp wordt een jonge vrouw aan boord gevonden. Een vrouw! Aan boord van een schip! Dat kan alleen maar ellende betekenen, weten de mannen.

De uitkomst van de reis staat dankzij Bram Stoker al bij voorbaat vast en toch weet de film je volledig geboeid te houden. Dracula is in deze film geen keurige graaf van wie zijn slachtoffers net te laat z’n ware gezicht ontdekken. Zijn ware gezicht is van meet af aan te zien. Al blijkt The Demeter nog best veel plekken te hebben waar een volwassen vampier zich kan verbergen, want de bemanning – wanneer die eenmaal doorheeft dat de jonge vrouw niet bepaald hun grootste probleem is – kan hem nergens vinden.

The Last Voyage of the Demeter is een lekker ouderwets soort monsterfilm. Veel sfeer, een spoor van bloed en lekker schrikken.

Vanaf 23/8 in de zalen.