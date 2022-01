DPG Media leent 100 miljoen euro bij Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft DPG Media, de Belgische mediagroep die ook eigenaar is van De Morgen, een lening van 100 miljoen euro toegestaan ter ondersteuning van de verdere digitalisering van zijn mediaplatformen. ‘Wij beschouwen dit vooral als een kwaliteitslabel’, zegt CFO Piet Vroman.

Met dit geld zal de volgende drie jaar een project van 244 miljoen euro mede bekostigd worden voor de uitrol van de digitalisering van het grootste mediabedrijf van België. Met een jaarlijkse omzet van 1,8 miljard euro heeft DPG Media zijn vleugels intussen ook uitgeslagen naar andere Europese landen, met vooral een belangrijke aanwezigheid in Nederland. Uit de aanvraag bij de EIB blijkt dat van het geleende bedrag dan ook 38 miljoen euro is toegewezen voor projecten in Nederland, naast de 62 miljoen euro die geïnvesteerd zal worden in België.

De lening zal grotendeels gebruikt worden voor een zogenaamd eigen trusted web voor adverteerders. “Dat is een digitaal netwerk dat al onze merken verbindt en dat voor adverteerders een veilig, kwalitatief alternatief is voor het open web, dat gedomineerd wordt door onder meer Google en waar fake news steeds vaker een kwalijke rol speelt”, zegt uitvoerend voorzitter Christian Van Thillo. “Ook willen we onze consumenten de beste gebruikservaring geven op al onze digitale platformen, zowel de nieuws- als de videoplatformen.”

Op acht jaar

Waarom een lening afsluiten bij de EIB en niet bij een gewone bank? “Financieel gezien kan het tegen iets gunstigere voorwaarden dan op de privémarkt”, zegt Piet Vroman, CFO van DPG Media. “En we kunnen op langere termijn lenen: op acht jaar in plaats van drie of vijf. We diversifiëren zo bovendien onze schuldeisers. Maar vooral krijgt ons project een kwaliteitslabel. We zijn grondig doorgelicht, niet alleen financieel maar ook op milieu- en sociaal vlak. En er zijn technici langsgekomen om te onderzoeken wat we precies van plan waren.”

Kris Peeters is vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. Beeld BELGA

De Europese Investeringsbank is minder bekend bij het grote publiek. “Ook wij hadden er nooit bij stilgestaan dat we daar geld konden lenen, tot een van onze bestuurders er ons attent op maakte”, zegt Vroman. Het is nochtans een instelling die al sinds 1958 bestaat om projecten te financieren die gericht zijn op de bevordering van Europese integratie. De lidstaten van de Europese Unie zelf zijn aandeelhouder, België heeft 5,2 procent in handen.

De EIB gaat op de kapitaalmarkten op zoek naar geld, dat het tegen gunstige voorwaarden – het heeft een triple A-rating bij de kredietbeoordelaars – ter beschikking stelt van overheden of bedrijven. De bank pompte vorig jaar een recordbedrag van 95 miljard euro in de Europese economie om de nadelige gevolgen van de coronacrisis enigszins op te vangen en de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. In 2021 werd er 3,4 miljard euro uitgetrokken voor een dertigtal Belgische projecten. Naast DPG Media waren er nog leningen voor onder meer de heropbouw na de watersnood in Wallonië (600 miljoen), de Oosterweelverbinding (250 miljoen) en de transitie naar digitale meters door Fluvius (300 miljoen).

Voor grote en kleine bedrijven

Begin vorig jaar werd Vlaams ex-minister-president Kris Peeters (CD&V) bij de EIB benoemd tot vicevoorzitter. Hij ziet deze lening als een positief signaal voor de mediasector. “Het huidige medialandschap is almaar competitiever, hetgeen het belang van investeringen in innovatie en digitalisering onderstreept. En het benadrukt nog eens duidelijk hoe interessant EIB-financiering voor Europese bedrijven kan zijn.”

In België zijn er voor de grote mediabedrijven al tientallen miljoenen euro’s subsidies via bpost, dat kranten en magazines voordelig aan huis bezorgt. Blijven de kleinere mediaspelers zo niet opnieuw in de kou staan? “Nee, via de EIB worden allerlei bedrijven ondersteund, van kmo’s tot een groot mediabedrijf als DPG.”

Uit de jaarresultaten van 2021, die gisteren werden gepresenteerd tijdens een persconferentie, bleek dat 45 miljard euro – ongeveer de helft van alle leningen door de Europese Investeringsbank – naar 430.000 verschillende kmo’s gevloeid is.