‘Douze points’ voor België? Sterke Jérémie Makiese verovert finaleplaats in Songfestival

Donderdagavond vond in het Italiaanse Turijn de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats. Onze landgenoot Jérémie Makiese was als zestiende aan de beurt in een halve finale die al snel kwalitatiever bleek te zijn dan die van dinsdag. Maar Makiese voerde zijn nummer uitstekend uit en kon genoeg overtuigen om een plek te veroveren in de grote finale van zaterdag.

Ons land werd donderdagavond als eerste finalist aangekondigd. Ook Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië gaan door naar de finale.

Tijdens de eerste halve finale dinsdag kwalificeerden Oekraïne, Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Moldavië en Nederland zich ook al voor de finale.

De zogenaamde “big five” - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - zijn automatisch geplaatst voor de finale. Omdat Italië het gastland is, was het ook al zeker van een finaleplek.

De grote finale staat gepland voor zaterdag 14 mei. Ons land won slechts één keer: in 1986, met Sandra Kim die ‘J’aime la vie’ bracht.

Wie is Jérémie Makiese?

Ons land wordt vertegenwoordigd door Jérémie Makiese, de winnaar van het negende seizoen van The Voice Belgique. De jonge zanger die in Antwerpen werd geboren in een familie vol muzikanten, brengt de ballade ‘Miss You’, een mix van pop, soul en een beetje hiphop.

Lees meer ‘Ik kon mijn oren niet geloven.’ Wie is onze Songfestival-inzending Jérémie Makiese?

Wie is de grote favoriet?

Dit jaar zetten pronostieken Oekraïne als topfavoriet in de tabellen als winnaar van de 66ste editie van de zangwedstrijd. De eerste plaats zou vooral een symbool zijn voor het land dat momenteel zwaar onder vuur wordt genomen door Russische troepen.