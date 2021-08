Douglas Firs vat woelig jaar op nieuwe plaat: ‘We gaan zo slecht om met verlies en verdriet’

Een hart kun je net zo makkelijk verwarmen als verscheuren. Op eenzelfde manier rekt Douglas Firs de elasticiteit van de ziel op met zijn nieuwste plaat. Dat doet hij met een eerbetoon aan het moederhart.

Heart of a Mother is geen dienst van verwelkte chrysanten, of een temerige ode aan de moeder van de zoon. Maar net zo min is het een feest voor lachebekjes.

Gertjan Van Hellemont blikt dan ook terug op een een woelig jaar. Net als iederéén, zien we u nu mogelijk de schouders ophalen. Klopt voor een deel. Maar de frontman van Douglas Firs werd als de speelbal van een dolle hond heen en weer geslingerd tussen verdriet, opwinding en blijdschap.

De titel van zijn nieuwste plaat verwijst naar die emotionele rollercoaster, waar hij vorig jaar een kaartje voor in handen gedrukt kreeg. De dollemansrit begon in dezelfde week waarin een dokter hem vertelde dat hij vader zou worden. Een andere geneesheer bracht hem dan weer het hartverscheurende nieuws dat zijn moeder ongeneeslijk ziek was en nog hooguit een paar weken te leven had.

En omdat het noodlot nooit graag alleen reist, stierf een maand na de dood van zijn moeder ook Van Hellemonts grootmoeder aan de gevolgen van Covid-19.

“Ik voelde mezelf botsen tussen verdriet en opwinding”, geeft hij vandaag toe. “De ironie wil dat ik het er kort voor al dat nieuws nog over had met mijn vriendin. Ik vond het opmerkelijk dat er in het leven van andere mensen schijnbaar zo veel rampspoed was, terwijl bij ons alles zijn gangetje leek te gaan. En gelukkig maar. Maar ik had toen beter gezwegen. Wat ik heb geleerd, is dat we slechts een kleine schakel zijn in een genadeloze keten. Dat maakt je echt wel kleiner.”

Kinderkamer

Het verdriet, de verrukking en de verwondering die Heart of a Mother uitdraagt, getuigen dan weer van een grote zeggingskracht: er spreekt evenveel hoop als hartzeer uit de songs. “Ik denk niet dat je moet lijden voor goede kunst, maar het helpt vast wel. Liefdesverdriet was vroeger meestal mijn inspiratie. Een collega-artiest heeft me na een breuk zelfs ooit gevraagd of ik het had afgemaakt met mijn vriendin omdat het me een goede song kon opleveren. (grinnikt) Sabotage van je eigen geluk is natuurlijk effectief de ultieme muze. Niets zo vervelend als perfect gelukkig zijn. Maar dit voorbije jaar móést ik wel van me afschrijven.”

De inspiratie kwam hem ongevraagd toegewaaid, maar dat was ook zo bij zijn vader: Hubert Van Hellemont is even te horen op deze plaat. Hij staat in voor het slotakkoord op Heart of a Mother. “Mijn vader speelde de laatste instrumental op de plaat. Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat hij op het album zou belanden. Maar de compositie die hij bracht op piano, waarmee hij zijn verdriet een plaatsje wilde geven, vond ik té sterk om te laten varen. Die song werd gespeeld toen we de as van mijn moeder op zee uitstrooiden. Een afscheid als dat van een kapitein, omdat ze zo van de zee hield. Een indrukwekkende dienst.”

Maar ook Van Hellemont moest zijn verdriet een nis geven. Voor hem bleek de kinderkamer een belangrijk toevluchtsoord. “Alles op deze plaat werd thuis opgenomen, om de songs zo puur en eerlijk mogelijk te houden. Het meeste werd ingeblikt op de zolderstudio, maar ‘Until It Won’t’ werd een verdieping lager opgenomen, op een klein recordertje in de kinderkamer die voor mijn zoontje Georges bedoeld was. Op de achtergrond hoor je auto’s voorbijglijden, als aanrollende golven.”

“Ik sta er nu pas bij stil, maar er is inderdaad een poëtische schoonheid verbonden aan het feit dat ik die song schreef voor mijn gestorven moeder en grootmoeder, in de kamer die bestemd was voor mijn zoon, die dan nog geboren moest worden. Ze hebben Georges nooit gezien, wat me echt wel pijn doet. ‘Until It Won’t’ heb ik gebracht op de begrafenis van mijn grootmoeder, maar die versie vond ik achteraf wat melodramatisch. Uiteindelijk heb ik alle franjes geschrapt en de song zo droog mogelijk gebracht, zoals Bob Dylan zou doen.”

Spagaat

In een song als ‘One Day’ heeft Van Hellemont het dan weer over de moeder van zijn eigen zoon. “Ze is een leeuwin. Ze heeft een onoverwinnelijke kant die ze zichzelf nooit had toegedicht. Die grootsheid van het moederhart moest ook een plaats krijgen. Een song als ‘Pains in the Asses’ is op zijn beurt mijn poging om de mens in al zijn absurditeit en kleine kantjes te omschrijven. We doen allemaal ons best om goed te doen, en toch storen we ons doorlopend aan onbenulligheden. Eigenlijk zijn wij een gekke diersoort, he?”

In de song zingt hij ook: “We’re mourning our mothers but try to act formal.” Een spagaat die hem soms zorgen baart. “Ik denk dat wij – westerlingen of Belgen – heel slecht omgaan met verlies en verdriet. Als iemand sterft, kunnen we er niet snel genoeg bij zijn om dat lichaam te begraven. Alles is goed georganiseerd, in strak pak gestoken en formeel. Dat pragmatische is eigenlijk absurd.

“Maar ik ga er net zo goed in mee. Ik ging mijn verdriet ook uit de weg bij vrienden en familie. Ik wilde niemand tot last zijn, en mezelf niet in een gênante situatie brengen waar ik de tranen niet meer zou kunnen bedwingen. Het valt me op dat ik nu pas bij interviews spreek over hoe ik me voel. Voordien vluchtte ik gewoon naar de zolder om mijn verdriet daar op te lossen. Zoals een ander gaat hardlopen, schreef ik mijn verdriet van me af op dat kleine kamertje. Dat is vast ook gezond?”

Heart of a Mother verschijnt op 27/8 bij Arlette Records/N.E.W.S.

Douglas Firs speelt op 26/8 in het voorprogramma van Het Zesde Metaal in Middelkerke. Op 16/10 gaat de tour in de AB, Brussel van start.