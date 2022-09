Dood in Acapulco en de jeugdjaren van BN’ers: dit zijn de beste podcasts van de week

Dood in Acapulco

Zakenman Jan Sarens, bekend van de bouwkranen, werd negen jaar geleden op klaarlichte dag doodgeschoten in Mexico. Veel vingers wijzen naar Sarens’ voormalige zakenpartner, maar tot nu toe heeft niemand de dader kunnen vatten. Dat doen ook Achille Van Ingelgem en Luc Haekens niet, al komen ze tijdens hun spannende reconstructie voor Eén wel op de plek waar Sarens om het leven is gebracht. Nog meer dan spannend is Señor Sarens op een ingenieuze manier verteld, met veel aandacht voor sfeer, achtergrondgeluid en de verhalen van de familie Sarens. Hun anekdotes over Jan, zoals over die keer dat hij een kraan uit het water viste, geven dit tragische verhaal de nodige kleur.

Señor Sarens, te beluisteren via de verschillende platformen

Bekende jeugd

Ernst-Jan Pfauth (ex-De Correspondent) zit aan het derde seizoen van Jonge jaren, waarin hij met bekende Nederlanders praat over de tijd voor hun succes. Paul De Leeuw is de opvallendste gast van de nieuwe reeks, maar ook de oude afleringen met Ilja Leonard Pfeijffer, Matthijs van Nieuwkerk en Neelie Kroes zijn leerzaam voor al dan niet aanstormend talent.

Jonge jaren, te beluisteren via Podimo

New York, New York

Sinatra wist al dat New York nooit slaapt en dus kon een podcast over het nachtleven in de Big Apple niet uitblijven. Dat Night Fever een goeie mix is van sappige anekdotes en sociale geschiedenis, is te danken aan de gasten: Moby is de bekendste, maar ook de episode met Luis Camacho, de man die Madonna leerde voguen, is niet te versmaden.

Night Fever, te beluisteren via de verschillende platformen