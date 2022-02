Donkere wolken boven Music Hall: nieuwe zaal in Antwerpen moet al dicht en onderzoek naar geld van taxshelter

Music Hall-topman Geert Allaert wijt de problemen van Studio Zuid volledig aan de coronacrisis. Eerst zou de zaal in 2020 openen als een “sprookjesland” rond musicalfiguurtjes als Whoppie en Floppie. Na de lockdown werden die plannen weer opgeborgen.

In 2021 zou er werk worden gemaakt van een nieuw plan: musicals in de vorm van spectaculaire dinnershows. Door de coronamaatregelen kon dat pas in september van start gaan. De boekingen kwamen echter maar niet op gang door de aanhoudende twijfel over het al dan niet kunnen doorgaan van geplande shows, klinkt het.

Onderzoek naar geld taxshelter

Nu is Studio Zuid dus gestopt nog voor het goed en wel begonnen was. Alle geplande producties zijn geschrapt en de huur is opgezegd. Volgens Allaert zijn alle medewerkers technisch werkloos. Voor exploitant Music Hall, de producent van de musicals, betekent het een zware financiële klap.

De toekomst van het bedrijf zou ook worden bedreigd door een onderzoek van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI). Die viel bij het bedrijf binnen, onder meer om na te gaan wat Music Hall deed met het geld van de taxshelter, een fiscale regeling die het producenten mogelijk maakt om te investeren in producties.