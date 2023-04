Donald Glover kiest voor slimme en feministische horror in de opvolger van ‘Atlanta’

In Swarm nemen de Amerikaanse regisseur Donald Glover en zijn showrunner Janine Nabers de zogenaamde Stan-cultuur op de korrel: obsessieve fans van beroemdheden die tot het uiterste gaan om hun verafgoding voor hun idool uit te drukken.

Stan is de samentrekking van stalker en fan. De term vindt zijn oorsprong in de raphit ‘Stan’ van Eminem, een liedje over een dolgedraaide fan die een brief schrijft waarin hij bekent van een brug te zijn gereden in een auto met zijn zwangere vriendin opgesloten in de kofferbak. Vandaag omvat Stan culture een bredere groep mensen: veelal jonge, rabiate fans die online hun idolatrie uiten op een wijze die doet twijfelen aan hun mentale welzijn.

Katy Perry heeft haar KatyCats die voor haar door een vuur gaan, Ariana Grande heeft Arianators, Lady Gaga haar Little Monsters, Taylor Swift haar Swifties en Justin Bieber zijn Beliebers. Miley Cyrus rekent op Smilers en Nicki Minaj op haar Barbies.

En Beyoncé, de machtigste popster van de voorbije 20 jaar, vertrouwt op haar Bey Hive, een digitale bijenkorf vol hondstrouwe discipelen die voor hun Queen B in de bres springen bij het minuscuulste speldenprikje aan haar adres. Meestal door de socialemediafora van de bedreigende entiteit – een concurrerende artiest, een ex van de superster, een liefdesrivale, een overmoedige celebrity – met bijenemoji’s dicht te plamuren. Of door het spuien van vileine commentaar en, soms, angstaanjagende bedreigingen.

In Swarm speelt Dominique Fishback op weergaloze wijze zo’n superfan: Andrea ‘Dre’ Greene, een jonge vrouw die aan de lippen hangt van de fictieve popster Ni’jah, een zangeres expliciet gemodelleerd naar Beyoncé. Andrea rekent zichzelf tot The Swarm, de online fanclub van Ni’jah die overduidelijk refereert aan de Bey Hive. Wanneer haar zus en Swarm-lid Marissa zelfmoord pleegt omdat haar vriendje haar bedriegt, slaan bij Dre de stoppen door, en neemt ze bloederig wraak op iedereen die in het verleden op sociale media een onvertogen woord over Ni’Jah liet vallen.

In haar queeste naar zielenheil ontmoet Dre excentrieke figuren die mondjesmaat haar getormenteerde persoonlijkheid ontrafelen. Het doet wat denken aan Wild At Heart van David Lynch, dat een gelijkaardig surrealistisch reisverhaal voorschotelde. Bij Stephen Kings Misery leende Donald Glover dan weer een hoofdpersonage dat onder ordinaire nuffigheid een grotesk monster verbergt.

De gruweltocht van de akelig onderkoelde Dre dient een heel ander thema dan op sensatie beluste thrillerfans wellicht verwachten. Kort? Ze belicht de onafhankelijke zwarte vrouw in het Trump-tijdperk. In Swarm delven de mannen het onderspit en triomferen de zwarte, vrouwelijke personages, ook al worstelen ze zich door een witte maatschappij die hen als derderangsburgers behandelt. Glover noemt het een kritiek op de gekuiste versie van de zwarte vrouw die de traditionele media ons dagelijks opdringen.

Dre en Ni’jah zijn in dat opzicht uitersten op een spectrum: de onberekenbare, in kansarmoede opgegroeide psychopate en de voorbeeldige, schijnbaar ongenaakbare superster. Beiden strijden op hun eigen manier voor empowerment. De witte vrouwen die Dre onderweg ontmoet, dienen simpelweg haar psychologische ontwikkeling. Zo zet popzangeres Billie Eilish met veel flair de hippiegoeroe Eva neer, die in een ronduit fenomenale scène de donkerste krochten van Dre’s ziel belicht.

Als een beest

Dat iemand als Donald Glover nu op de kar van de zogenaamde elevated black horror springt, mag niet verbazen. De voortrekkers uit dat hippe subgenre zoals Jordan Peele (Get Out, Us), Nia DaCosta (Candyman) en Misha Greene (HBO’s Lovecraft Country) kaartten in hun werk op weinig verhullende wijze net die thema’s aan die Glover aan het hart liggen: institutioneel racisme, wit privilege, intersectionaliteit en colorisme. Onder het rapalias Childish Gambino en als het brein achter de FX-serie Atlanta was hij er al kwistig mee.

Swarm hangt evenwel eenvoudigere ambities aan. Voor Glover lijkt de miniserie bovenal een plezierige genreoefening: een sardonisch tussendoortje na de uitgekiende maatschappijkritiek van Atlanta. Ook Issa Rae, geestes -en generatiegenote van Glover, sloeg na haar succesvolle, uiterst invloedrijke serie Insecure een zijstraatje in met Rap Sh!t, dat opzettelijk bescheidener van aard was.

Sociaalvoelend is Swarm hoe dan ook. Let u bijvoorbeeld eens op hoe organisch en verraderlijk achteloos lgbtqia+ het scenario binnensijpelt. Glover hanteert er een haast poëtisch activisme dat van Dre een emancipatorisch symbool maakt, niet zozeer een booswicht van vlees en bloed. Fans van traditionele horror zullen erover struikelen. Dre is dan ook geen eendimensionale Freddy Krueger. Nu ja, ze draagt onmiskenbaar een ontregelende, haast Lynchiaanse dreiging in zich.

Niet verwonderlijk haalde Fishback naar eigen zeggen inspiratie voor het personage bij Scarlett Johanssons catatonische vertolking van een moordende alien in Jonathan Glazers Under The Skin. Het verklaart waarom Dre’s moordpartijen zo beklemmend ogen: het zijn droge, afstandelijke, soms wat knullige wanhoopsdaden. Ratio en empathisch vermogen ontbreken. Met een memorabele performance tot gevolg. Van Donald Glover moest Fishback zich dan ook aan één simpele regie-instructie houden: “Gedraag je niet als een gelaagd personage, maar als een beest.”

‘Swarm’ is te bekijken op Prime Video