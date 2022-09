‘Don’t Worry Darling’ zou zijn geheim beter meteen prijsgeven ★★☆☆☆

“Ik hou van deze film omdat hij voelt als een echte film. Een echte ‘ga naar de cinema’-film.” Met deze gevleugelde woorden probeerde popster en acteur Harry Styles in Venetië Don’t Worry Darling aan te prijzen, de tweede langspeelfilm van zijn vriendin Olivia Wilde, waarin hij zelf een hoofdrol speelt. Dat hij in zijn lofzang niet verder kwam dan een generische woordenbrij zegt misschien iets over Styles zelf, maar zeker ook over de film: die is ingenieus aan de oppervlakte, maar blijkt vanbinnen behoorlijk hol.

Wilde, ook bekend als actrice, maakte in 2019 haar regiedebuut met de hilarische, intelligente higschoolkomedie Booksmart. Met Don’t Worry Darling, een dystopische mysterythriller, ruilt ze de warmhartige humor van haar eersteling in voor bittere ernst. Met deze film wil ze fragiele mannelijkheid in de 21ste eeuw onder de loep nemen. Maar door een gebrekkige uitvoering valt die boodschap moeilijk serieus te nemen.

Spek met eieren

Het surreële woestijndorp Victory intrigeert aanvankelijk: een Mad Men-achtige suburb uit de jaren 50 waar alles peis en vree lijkt – de vrouwen bakken ’s morgens spek met eieren voor hun mannen, wuiven hen vervolgens synchroon uit terwijl ze naar hun werk vertrekken, en beginnen daarna aan de was en de plas. Als kijker voel je meteen dat er iets goed fout zit, maar hoofdpersonage Alice (een zoals altijd overtuigende Florence Pugh) heeft tal van opzichtige horrorflitsen nodig vooraleer het tot haar doordringt dat haar perfecte man Jack (Harry Styles, die duidelijk mikt op een acteerprestatie die voelt als een echte acteerprestatie) misschien niet is wie hij lijkt te zijn.

Don’t Worry Darling is het soort film dat je gemakkelijk in één zin zou kunnen samenvatten, omdat hij volledig steunt op de onthulling van een twist. Een twist die bovendien herinnert aan een handvol bekende films van ruim twintig jaar geleden, maar dan met een dun laagje feminisme erbovenop, en die dus niet meer volstaat om vandaag een film aan op te hangen. Ambitieuzer was geweest om het geheim van Victory al vroeg in de film prijs te geven, en daar iets slims mee te doen.

Don’t Worry Darling speelt vanaf woensdag in de bioscoop.