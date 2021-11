‘Don't Worry Be Happy’: de halve wereld fluit en zingt mee

De getoonzette zelfhulpgids ‘Don’t Worry Be Happy’ maakte in 1988 van Bobby McFerrin een wereldster. Die had evenwel geen zin in roem.

Meher Baba. Bij hem begint het. Meer bepaald bij een van de levensfilosofieën van deze Indiase spirituele leermeester die zijn volgelingen diets maakte dat zij hem als God in menselijke gedaante mochten beschouwen: de avatara. Vanaf de jaren vijftig krijgt hij duizenden discipelen uit Amerika en Europa over de vloer. Een van hen is Pete Townshend van The Who die de goeroe zal eren met de rockopera Tommy en de song ‘Baba O’Reilly’.

Hoewel Meher Baba de laatste 44 jaar van zijn leven een zelfopgelegd zwijgen volhoudt, razen zijn levenswijsheden vanaf de sixties de wereld rond. Baba sluit veel briefwisselingen af met zinnen als ‘Do your best. Then, don’t worry, be happy, in my love. Leave the rest to me’. In Amerika wordt dat spirituele advies ingekort tot ‘Don’t worry, be happy’ dat al gauw wenskaartjes en posters siert.

Een van die posters komt terecht in het appartement van Tuck & Patti, een jazzduo uit San Francisco dat goed bevriend is met Bobby McFerrin. “Hey, toffe leuze”, denkt diezelfde McFerrin wanneer hij na een concert nog even bij zijn vrienden gaat chillen en de poster ziet. McFerrin geniet op dat moment bescheiden succes als inventief jazzpianist en -zanger, maar in de jaren tachtig bereikt hij onverwacht een groter publiek door a capella-platen uit te brengen, vol liedjes met uitsluitend zijn stem, in wonderlijke zangharmonieën gegoten, vol impressionante stempercussie.

In 1988 wil McFerrin de mainstream-popmarkt veroveren door een album op te nemen met a capella-covers van wereldhits. Tussen twee takes door besluit hij even aan een liedje te prutsen waarmee hij tijdens concerten nu en dan voor de lol improviseert: ‘Don’t Worry, Be Happy’, een geinig deuntje zonder een echte tekst, lichtjes geïnspireerd door de uitspraak van Meher Baba. “Ik besteedde er niet meer dan 45 minuten aan”, vertelde McFerrin ooit. “Ik wist zelfs niet wat ik ermee aan moest. ’t Was een leuk deuntje, maar ik had in geen honderd jaar gedacht dat het zo zou ontploffen.”

Het liedje slaat in als een bom. Iedereen herkent zich in de tekst. Is je lief gaan lopen? Sta je achter met de huur? McFerrin heeft er een tenenkrullend naïef antwoord op: don’t worry, be happy. Op de koop toe zingt McFerrin het met een raar Spaans accent dat de percipiëren als een Jamaicaans accent.

Hollywood dikt de bekendheid van het liedje nog feller aan. Robin Williams speelt mee in de clip, het Tom Cruise-vehikel Cocktail pikt de song op voor een filmscène. McFerrin steigert wanneer George Bush Sr. het nummer gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in ’88 en schaart zich prompt achter de Democratische presidentskandidaat Michael Dukakis. Niet dat het Dukakis helpt.

Ook al fluit en zingt de halve aardbol ‘Don’t Worry, Be Happy’ mee, toch vertikt McFerrin het op tournee te gaan, tot wanhoop van zijn platenfirma. “Ik wilde bij mijn familie zijn”, zo vertelde hij. “Ja, ik had als gek kunnen cashen, maar er zijn grenzen.” Nog sterker? McFerrin weigerde de formule van de songte herhalen. Hij schoolde zich om tot een klassiek dirigent, schreef wat filmmuziek en dook opnieuw de traditionele jazz in.