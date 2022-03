‘Don’t Touch My Hair’ van Solange: zwarte empowerment in een jazzy jasje

‘Don’t Touch My Hair’ zong Beyoncés jongere zus Solange in 2016. Een opgestoken vuist tegen onderdrukking klonk nog nooit zo jazzy en elegant.

“Sinds de eerste zwarte Amerikanen als slaven naar de VS werden versleept, waren onze lichamen niet van ons”, schrijft de Amerikaanse journalist Ijeoma Oluo in haar bestseller So You Want to Talk About Race. “Wij waren objecten – andermans eigendom. Onze lichamen waren eigenaardigheden: instrumenten die geïnspecteerd en geëxploiteerd mochten worden. Onze lichamen waren bronnen van schaamte die streng veroordeeld werden. Nooit werden onze lichamen met schoonheid geassocieerd, nooit waren ze van ons.” Wat volgt, is het relaas van hoe Afro-Amerikanen zich decennialang naar een wit schoonheidsideaal probeerden te schikken om in de westerse maatschappij te worden aanvaard. “Via ons haar wordt bepaald welke plaats we krijgen in een door witte suprematie geteisterde wereld.”

Solange Knowles hoefde bijgevolg niet lang te piekeren over de tekst van ‘Don’t Touch My Hair’. De jongere zus van superster Beyoncé zette zichzelf in 2016 definitief op de kaart met het meesterwerk A Seat At The Table, een doorwrochte soulplaat door en voor de zwarte diaspora. Het album schoot dat jaar naar de top van menig eindejaarslijstje. Maar het was vooral ‘Don’t Touch My Hair’ dat tot vandaag de felste impact op de westerse (pop-)cultuur had. “They don’t understand / what it means to me / where we chose to go / where we’ve been to know”, zingt Solange over de geraffineerde, jazzy productie door soulveteraan Raphael Saadiq en klankentovenaar Dave Sitek van de indieband TV On The Radio.

Jazeker, de tekst kaart de bekende microagressie aan waarbij iemand wit het haar van iemand zwart aanraakt: een daad die de controledrang over het zwarte lichaam symboliseert. Maar Solange graaft dieper. “Ik geloof dat haar onvoorstelbaar spiritueel is”, zo stelde ze het in een essay. “Het herbergt onze energie. Het omvat wie we zijn, het drukt uit wie we zijn. Ik groeide bovendien op in de kapperszaak van mijn moeder, dus mijn relatie met haardracht gaat diep en is complex.”

Elegant protest

Zoals de gelijkaardige r&b-klassieker ‘I Am Not My Hair’ van India.Arie wint ‘Don’t Touch My Hair’ aan kracht omdat het liedje zijn protest zo elegant uitdraagt. Het ademt een fluwelen revolutie. Het is “geruisloos subversief”, zoals de Britse journaliste Stephanie Phillips het in haar boek Why Solange Matters schrijft. Of zoals Solange het stelde: “Dit beslaat een veel bredere conversatie: over toe-eigening, over eigendom, over veilige ruimtes. Als puntje bij paaltje komt, gaat het over zwarte empowerment.”

Zo blijkt ook uit de fantastische brug van de song waarin zij en de Britse zanger Sampha “What you say to me?!” croonen, te midden van synthetisch klinkende koperblazers en een meedogenloos funky drumcomputerritme. “Het betekent: Get back! Handen af!”, aldus journaliste Natelegé Whaley. “Het benoemen van dat soort agressies is misschien vermoeiend, maar wel essentieel. Niet zozeer om de overtreder te onderwijzen dan wel om het slachtoffer diets te maken dat het zijn macht opnieuw moet opeisen. Baken je grenzen af. Deins niet terug. Accepteer het misprijzen niet.”

Zelfs Solanges persoonlijke kapper Nikki Nelms mengde zich ooit in de conversatie: “‘Don’t Touch My Hair’ kaart het behoud van jezelf aan. Het prijst je stijl aan, jouw look. Want het is cool om jezelf te zijn. Solange is wie ze is en niemand verandert dat.”