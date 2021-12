‘Don’t Look Up’: een niet bepaald subtiele, maar haast ondraaglijk accurate satire ★★★★☆

Een wetenschapper observeert een reusachtige komeet die op de aarde afstevent, en licht de president van Amerika in. Die zet een heroïsche reddingsmissie op poten – met al dan niet succesvolle afloop. Zo ging het vroeger in rampenfilms à la Armageddon en Deep Impact. Maar hoe geloofwaardig is zo’n scenario anno 2021 nog, in een tijdperk waar feiten er nauwelijks nog toe doen?

Don’t Look Up is een niet bepaald subtiele, maar haast ondraaglijk accurate satire waarin twee wetenschappers (een heerlijk sullige Leonardo DiCaprio en een taaie Jennifer Lawrence) ontdekken dat een gigantische asteroïde binnen een dik halfjaar de aarde zal verpulveren. Heldhaftige Armageddon-taferelen blijven uit. De president – Meryl Streep, die de ergerlijkste kanten van Donald Trump en Hillary Clinton verenigt – is meer begaan met haar herverkiezing dan met het lot van de planeet. Wanneer de waarheid toch naar buiten komt, haalt de wereldbevolking collectief de schouders op. Is er eigenlijk wel een komeet?

Vreselijke klimaatramp

Regisseur en scenarist Adam McKay (Vice) werpt zich op als een hedendaagse, wat toegankelijkere versie van Luis Buñuel: in humoristische taferelen legt hij de absurditeit van de tijdsgeest en de perversie van het systeem bloot. Maar de komeet is vooral een metafoor voor de vreselijke klimaatramp die ons allemaal boven het hoofd hangt.

Een simpel idee, dat toch met de nodige gelaagdheid wordt uitgewerkt. Zo hekelt de film niet alleen de blindheid van de politiek, maar analyseert hij ook de moeilijkheid om over klimaatverandering te communiceren – wie alarmerende taal spreekt, wordt weggezet als een gekkie –, de verpletterende verantwoordelijkheid van (sociale) media, en de manier waarop lobby’s en bedrijven hun uiterste best doen om elk beetje vooruitgang te blokkeren.

Er valt veel te lachen in Don’t Look Up, met dank aan een speelse sterrencast die zich improviserend amuseert. Maar wij werden tijdens de aftiteling toch overvallen door een aan rouw grenzende tristesse. Want die komeet, die komt er écht aan. Just look up!

Don’t Look Up speelt vanaf 8/12 in de bioscoop, en vanaf 24/12 op Netflix.