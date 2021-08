Dolly Parton brengt eerste roman uit

Daarvoor werkt ze samen met bestsellerauteur James Patterson. Het boek brengt Pattersons ervaring met thrillers en Partons ervaring in de muziekwereld bijeen. Het verhaal zal gaan over Rose, een jonge vrouw die haar muzikale dromen achtervolgt richting Nashville en ondertussen alles moet doen om te overleven.

Run, Rose, Run zal op 7 maart 2022 verschijnen. Dolly Parton voorziet ook een soundtrack voor bij het lezen. Op dezelfde dag zal de ‘Jolene’-zangeres namelijk een gelijknamig album uitbrengen, met twaalf nummers die “gebaseerd zijn op personages en situaties uit het boek”. Zo hoopt de zangeres een unieke ervaring te creëren.

Het is overigens niet de eerste keer dat James Patterson met een co-auteur werkt. Eerder schreef hij al een boek met voormalig president Bill Clinton (The President is Missing) en andere auteurs zoals Mark Sullivan en Michael S. Ledwidge. Dolly Parton is ook niet aan haar proefstuk toe, ze schreef al enkele memoires. Het is wel de eerste keer dat ze zich aan fictie waagt.