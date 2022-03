Dolly Parton bedankt voor Rock & Roll Hall of Fame: ‘Ik heb hier nog geen recht op’

Eerder dit jaar werden de nominaties voor het gerespecteerde muziekmuseum bekend gemaakt. Onder meer Eminem, Kate Bush, Lionel Richie en Pat Benatar konden op een nominatie rekenen. Dolly Parton was ook een van hen en beloofde een rockalbum uit te brengen als ze zou worden ingewijd. Maar de zangeres heeft zich nu helemaal heeft teruggetrokken uit de race.

“Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame”, meldt Parton op Twitter. “De nominatie inspireert mij wel om een album te maken met goede rock-'n-rollmuziek, iets wat ik altijd al heb willen doen.”

De Rock and Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland, gewijd aan de geschiedenis van beroemde rock-'n-rollmusici. Eerdere deelnemers die er uiteindelijk een plekje kregen, waren Chuck Berry, Elvis Presley, Stevie Wonder, Etta James, Joni Mitchell, Madonna, Janet Jackson en Jay-Z.

Het is niet de eerste keer dat Dolly Parton een grote prijs weigert. Oud-president Donald Trump wilde haar tijdens zijn regeerperiode de Presidential Medal of Freedom toekennen. Maar zij weigerde deze van Trump te accepteren.