Dokter van Johnny Depp en Amber Heard getuigt op proces, Depp neemt mogelijk vandaag nog het woord

Amber Heard beschuldigt haar ex-man van slagen en verwondingen. Ze beweert dat hij haar twee blauwe ogen bezorgde door een klap in het aangezicht. Maar volgens dokter Kipper, die haar tijdens die periode behandelde, was er geen spoor van die verwondingen te bekennen tijdens hun sessies. Dat verklaarde hij dan ook op de getuigenbank. De dokter werkt ook al jarenlang met Depp.

Het ging ook nog over het vingertopje dat Depp in maart 2015 verloor bij een ruzie met ex-vrouw Amber Heard. Kipper verklaart dat hij Depp effectief een spoedbehandeling heeft gegeven vanwege de verwonding aan zijn vinger. De chef-kok vond daarna het topje van Depps vinger in de keuken, beschrijft de dokter. Heard zou er, toen hij het huis binnenkwam, “overstuur” uit hebben gezien, maar geen zichtbare verwondingen hebben gehad.

Destijds werden de opnames van de vijfde ‘Pirates of the Carribean’-film tijdelijk stilgelegd vanwege het incident, dat plaatsvond in het huis waar Depp en Heard verbleven in Australië. Depp beweerde dat Heard, van wie hij in 2017 scheidde, een wodkafles naar hem gooide waardoor hij zijn vingertop verloor. Heard zei echter dat dit kwam doordat de acteur in een woede-uitbarsting zijn telefoon stuk sloeg tegen de muur.

De Pirates of the Caribbean-acteur zal zelf ook nog getuigen vandaag of morgen, dat meldt onder meer The Washington Post op basis van anonieme bronnen.