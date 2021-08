Documentaire toont hoe ‘naïeve’ schilder-superster Bob Ross tot na zijn dood werd uitgebuit

Met zijn rustgevende, zalvende stem maakte schildergoeroe Bob Ross in de jaren 80 zijn tv-workshops tot therapeutische sessies. Buiten beeld verliep zijn leven minder eenvoudig. Een Netflix-documentaire toont hoe de strijd om zijn nalatenschap zoon Steve heeft getekend.

In de hoogtijdagen van zijn carrière had Bob Ross (1942-1995), de man met het permanente afrokapsel en zalvende stem, te maken met een hysterische adoratie die normaal gesproken alleen voor popsterren is weggelegd. Zijn vrouwelijke cursisten trokken soms zijn overhemd open om een paar borstharen van hem te bemachtigen.

Ross was in de jaren 80 een wereldster. Door zijn honderden televisieprogramma’s onder de titel The Joy of Painting was de landschapsschilder voor veel kijkers een inspiratiebron en levensgoeroe. In 28 minuten toverde hij voor de camera uit de losse pols de mooiste natuurtaferelen op het canvas, ondertussen gezellig keuvelend over zijn penseelstreken en over hoe schilderen het leven zin kon geven. Iedereen kon het volgens hem leren. Ging er iets mis, dan sprak hij over ‘gelukkige ongelukjes’. Zijn rustgevende, zalvende stem deed de rest. “Ik gebruik mijn stem alsof ik met een vrouw in bed lig”, was zijn devies.

Kwalijke praktijken

Wie de echte Bob Ross was, wordt uitgelegd in de documentaire Happy Accidents, Betrayal and Greed die deze week op Netflix is verschenen. Vooral de gesprekken in de documentaire met zijn zoon Steve Ross zijn verhelderend. Steve Ross vertelt onder meer over de kwalijke praktijken na de dood van zijn vader, die in 1995 op 52-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker overleed. De strijd om zijn artistieke erfenis verdient zeker geen schoonheidsprijs.

Het echtpaar Kowalski, ooit Bob Ross’ zakelijke partners en ontdekkers, probeerde zelfs op het sterfbed van Ross hem te bewegen zijn rechten aan hen af te staan. Zelfs wilde dit koppel, van wie de man ooit bij de CIA werkte en de echtgenote een affaire met Ross zou hebben gehad, de dood van het televisiefenomeen min of meer in de doofpot stoppen, met als gevolg dat slechts dertig mensen zijn begrafenis bezochten.

Schilder Bob Ross. Beeld Netflix

Rond Ross was namelijk een lucratieve merchandisingindustrie opgebouwd. Zijn beeltenis stond op pyjama’s, mokken, T-shirts (Make Art, Not War) en verftubes. Over de gehele wereld werden cursussen onder zijn naam gegeven. Met slimme trucs, intimidatie, exploitatie en een schrikbewind wisten de Kowalski’s alle rechten daarop te bemachtigen. Ross zelf verafschuwde de commerciële uitbuiting van zijn imago.

Afropruik

Omdat de Kowalski's dol zijn op juridische procedures, durfden veel betrokkenen niet in de documentaire te verschijnen. Het zijn vooral zoon Steve Ross en enkele bevriende gedupeerden die openheid van zaken geven. Zo vertellen zij over het huwelijk dat Ross enkele weken voor zijn dood sloot met zijn verpleegster, in de hoop dat zij een deel van zijn vermogen zou erven.

Steve en Bob Ross. 'Mijn vader had er geen idee van hoe groot zijn impact op mensen was.' Beeld Netflix

Ross was tegen het einde van zijn leven ook gebrouilleerd met het koppel Kowalski. Toen hij kanker kreeg – volgens een vriend een gevolg van Ross’ nonchalante omgang met verfverdunners –, mocht hij van de Kowalski’s niet meer op televisie verschijnen, omdat hij er zo slecht uitzag. Uiteindelijk verscheen hij in zijn laatste uitzendingen met een afropruik op.

Naïeve idealist

De documentaire levert het beeld op van Ross als een naïeve idealist die, zonder dat hij het in de gaten had, in de valkuilen van de roem trapte. Ross werkte aanvankelijk bij de Amerikaanse luchtmacht in Alaska – waarvan de natuur in veel van zijn werk terugkeert – voordat hij zijn roeping als schilder vond. Zijn missie, zo blijkt uit de getuigenissen, was vooral om zijn liefde voor het schilderen en het leven bij anderen over te brengen.

Echt diep gaan de makers van de film niet. Kennelijk bestaan er in de archieven geen interviews waarin Ross zijn ziel op tafel legt. Dat maakt Happy Accidents, Betrayal and Greed enigszins oppervlakkig. Ook het feit dat velen niet over de kwalijke affaires wilden praten, draagt daaraan bij.

Vaststaat dat Ross veel mensen heeft geholpen. Dat blijkt aan het slot van de documentaire. Een cursist, die drie zelfmoordpogingen achter de rug heeft, vertelt dat de presentator hem met zijn programma’s opnieuw levenslust had gegeven. Hetzelfde verklaart een vrouw die haar kind bij een operatie verloor. Beiden putten moed uit het bekijken van Ross’ positieve programma’s. Zoon Steve Ross: “Mijn vader had er geen idee van hoe groot zijn impact op mensen was.”

Happy Accidents, Betrayal and Greed is nu te zien op Netflix.