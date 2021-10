Docu ‘Our World’: Justin Bieber bakt het weer eens te bruin

Gunter Van Assche zet de blik op oneindig. Vandaag: Our World.

“Poenschepper! Eikeltje! Slappe hansworst!”, schreven we in een niet zo ver verleden, over de belabberde beurt die een verveelde Justin Bieber maakte voor anderhalf miljoen(!) euro op Pinkpop. Toegegeven, een Pulitzerprijs zagen we met die kop andermaal aan onze neus voorbijgaan. Maar het vatte zo’n beetje samen hoe bruin de Biebs het in die periode bakte. Een comedian kroonde hem voor alle strapatsen zelfs tot de King Joffrey of Pop, verwijzend naar het ploertige potentaat uit Game of Thrones. Bieber lachte wat groen met die weinig eervolle titel. Zou er die avond iets geknapt zijn bij de popster?

Daar lijkt het wel naar, in de Amazon Prime-documentaire Our World. Daar verzet Bieber in elk mogelijk shot hemel en aarde om de kijker ervan te overtuigen dat hij niet langer een pesterige prullenvent is, die zijn buren terroriseert met toiletpapier en andere puberale fratsen uithaalt. Wég is de verwende snotneus. Het imago dat hij vandaag wil uitdragen, is er een van een hardwerkende professional, leider en familieman die zowaar plannen beraamt om een heus gezin te stichten met zijn vrouw Hailey.

Niets mis mee, natuurlijk. Maar de docu oogt daarbij als een schaamteloos propagandafilmpje, waarin de popster zich opzichtig bescheiden en wereldwijs gedraagt. Zo overdreven zelfs, dat je deze beunhaas er al gauw van gaat verdenken een keurig uitgeschreven script af te drammen. Een grandioos acteur blijkt ook al niet aan hem verloren gegaan, wanneer hij met holle blik een eind voor zich uit filosofeert over leiderschap, of zijn zegeningen telt. Kijkersadvies: het is géén makkie om bij de les te blijven wanneer je vinger instinctmatig de peilstok van je keel dreigt te worden. Doorheen de tranen van het kokhalzen door zagen wij hooguit een kwalijk glimmende imagocampagne. Woorden als loyauteit, persoonlijke groei, dankbaarheid en liefde worden zo gemakzuchtig in de mond genomen door alle stervelingen die hem omringen, dat het een godswonder mag heten dat Bieber aan het eind van de docu niet spontaan een aureooltje aangemeten kreeg.

Het opzet was nochtans niet kwaad: Our World neemt de kijkers mee backstage, op het podium en in de privéwereld van de wereldberoemde superster terwijl hij zich voorbereidt op een oudejaarsavondconcert in 2020. Na een onderbreking van drie jaar speelt Bieber daarom een optreden op het dak van het Beverly Hilton Hotel voor 240 uitgenodigde gasten, en miljoenen fans over de hele wereld die meekijken via livestream. Je volgt Bieber en zijn team een maand, waarbij je het persoonlijke leven van de ster en zijn vrouw Hailey door hun eigen lens volgt. Dat had authentieke momenten kunnen opleveren, maar de homevideo’s blijken ook alweer steevast bedoeld om zijn gedeukte en besmeurde imago van hoogpolige glans te voorzien.

Waren we prille tienermeisjes, dan huilden we onze make-up vast tot smurrie terwijl Justin Bieber met de swagger van Vanilla Ice over het podium struint, of met zijn zusje van de glijbaan sjeest. Maar de Bieber Fever die wij voelden, leidde niet tot verhitte standjes. Geveld door de koorts van deze kleffe Messias, zetten we het hooguit op een onbedaarlijk braken.

Our World, te zien op Amazon Prime