Dj’s voorspellen de festivalhits van 2022: ‘Zestienjarige meisjes gaan heel goed op harde techno’

Na twee jaar eenzaam shazammen en in platenbakken graven hebben dj’s nog eens een échte festivalzomer voor de boeg. Elf platenruiters uit alle hoeken van de scene gunnen ons een blik in hun platenbakken. De conclusie? Het mag sneller, het mag harder en trance wordt deze zomer een trend.

1. Wat wordt de zomerhit van 2022?

2. Welke ontdekking wil je deze zomer aan je publiek laten horen?

3. Welke klassieker zit de volgende maanden standaard in je set?

KÖLSCH

In één zin: Deense alleskunner en hitmachine die even gemakkelijk de Kompass opzweept als Coldplay remixt.

Speelt op: Extrema Outdoor, Tomorrowland, Pukkelpop

1. Tiga - Mind Dimension (Kölsch version): “Ik vind het best moeilijk om een zomerhit te voorspellen, ook al omdat ik door de jaren heb ontdekt dat mijn smaak niet altijd overeenkomt met die van de meesten. Tot nu toe komt dit nummer in mijn sets wel het dichtste bij wat je een hit zou kunnen noemen. Van het experimentele origineel heb ik meer een clubtrack gemaakt.”

2. Kevin De Vries - Dance With Me: “Kevin is een getalenteerde Duitser die ik al een paar jaar volg en ik voorspel dat dit zijn grote doorbraak zal worden. Naast de aanstekelijke vrouwenstem val ik voor de duidelijke referenties naar de trance uit de jaren negentig. Tien jaar geleden vonden veel mensen dat nog te cheesy, nu staat er een nieuwe generatie op de dansvloer die dat weer heel interessant vindt.”

3. Depeche Mode - The Wheel: “Mijn eerbetoon aan de pas overleden Andrew Fletcher. Vroeger vond ik Depeche Mode maar een vervelende groep, maar mijn eerste lief was grote fan en ze probeerde me er maar van te overtuigen dat alle techno-dj’s uit Detroit die ik cool vond zich ook door hen laten inspireren. Pas later ben ik Depeche Mode gaan appreciëren om de eenvoud van hun muziek en hun diepe teksten.”

NIKOMBA

In één zin: Draait vanuit haar roots in de hiphop zowat alles, van soul tot footwork.

Speelt op: Paradise City

1. Anz - Last Before Lights: “Alles aan Anz ademt het Verenigd Koninkrijk: ze komt uit Manchester en maakt snelle muziek met veel breakbeats en diepe bassen. Ze was een tijdje resident op de BBC, volgende maand staat ze op Dour en ik verwacht dat veel dj’s haar net als ik gaan draaien.”

2. Marlon Hoffstadt - Moments of Extasy: “Het nieuwe album van deze Berlijnse producer neigt opvallend veel naar trance. Je hoort dat genre tegenwoordig weer overal. Is het omdat het een beetje zweverig is en het daarom goed past bij de drang om alle zorgen los te laten? In elk geval, het album staat bij mij al maanden op repeat. Nog niet zo lang geleden speelde ik hem op het einde van een set in de Brusselse nachtclub La Cabane. Ik speelde vlak voor de headliner en dat was het perfecte nummer om het tempo nog eens op te trekken.”

3. Dj Rashad - In Da Club Before Eleven O’Clock: “Ik draai zoveel verschillende genres dat het moeilijk kiezen is. Voor een apero of namiddagslot zou ik eerder voor de Chicago-sound van Glenn Underground gaan, maar als het hard mag zijn, wordt het Dj Rashad. Hij is er niet meer, maar bij leven was hij een absolute legende in het footwork (afgeleide van ghetto house met hiphopinvloeden, JVL).”

DJ LICIOUS

In één zin: Habitué in het housecircuit, de man achter radiohit ‘Hope’ en resident op Studio Brussel.

Speelt op: Balaton Sound, Sunrise Festival, Ostend Beach

1. Diplo & Miguel – Don’t Forget My Love: “Diplo is een van de mannen achter Major Lazer en werkte mee aan hits voor Justin Bieber en Dua Lipa. Zijn nieuwe single is vibey: je breekt er het kot niet mee af, maar je hoort er heel hard het gevoel in dat alles weer mag.”

2. Biscits – Wait A Minute: “Een van de platen die ondergesneeuwd raakten tijdens de lockdown, maar er zou veel meer rond dit nummer mogen bewegen. Geweldige drop, stevige rave-invloeden. Met andere woorden: een raket.”

3. Rebuke vs Storm & Jam El Mar – Storm 2022: “Rebuke is een grote naam sinds zijn hit ‘Along Came Polly’ en heeft nu ‘Storm’ geremixt, een nummer van vijftien jaar geleden dat ik met de gouden dagen van TMF associeer. Elke keer als ik het draai, komen mensen aan mijn draaitafel staan: ‘Waar the fuck komt dit vandaan?’”

Thang. Beeld ID James Arthur

THANG

In één zin: Gentse veteraan die zijn sporen verdiende in onder meer Culture Club en Club 69.

Speelt op: Paradise City, Tomorrowland, Wecandance…

1. Skream - Space Ghetto: “Dit is een vette knipoog naar Vamp van Outlander, een klassieker vanop het Gentse label R&S Records. Perfecte track om de menigte op te zwepen.”

2. Gro Anita Schønn - På Ringerike Trenger’u’kke Penger: “Ik ben mede-uitbater van het muziekbedrijf Sonhouse Collection en een van onze diensten is playlists samenstellen voor winkels en horecazaken. Deze olijke discotrack uit Noorwegen staken we zonder te twijfelen in de playlist van ’t Kanon, het nieuwe grand café in Gent.”

3. Audion - Mouth To Mouth (Boys Noise remix): “Ik speel dit nummer al jaren in bijna elke set, zowel het origineel als de remix. Het heeft een megagoede groove en de aanloop naar de climax pompt je helemaal op. Als het hoogtepunt dan bereikt is, komt de kick opnieuw hard binnen.”

AMBER BROOS

In één zin: Youngster die haar liefde voor house en techno botviert in het StuBru-programma Untz.

Speelt op: Gladiolen, Suikerrock, Genk On Stage, Medusa Outdoor, Pukkelpop…

1. Nasano - The System: “Nasano is een protegé van Tale of Us en zijn nieuwste is melodic house op zijn best. Niet te hard, maar perfect voor in de strandbar of voor een festivalset waarin ik niet per se hard moet beuken. Telkens als ik hem hoor, voel ik me in Ibiza.”

2. Anyma & Chris Avantgarde - Consciousness: “Nog meer Tale of Us, want Anyma is het soloproject van een van de leden. Zijn bewerking van Kate Bush’ Running Up That Hill heb ik heel veel op de radio gedraaid en dit is er opnieuw boenk op.”

3. DJ Hyperactive - Wide Open (Len Faki edit): “Mijn eeuwige nummer één en voor mij het schoolvoorbeeld van hoe techno kan teruggrijpen naar het origineel en toch retro kan klinken. Zelf laat ik me vaak inspireren door iconen als Push en Yves Deruyter, en die invloeden hoor ik ook hier.”

Amber Broos. Beeld RV

JOYHAUSER

In één zin: De grootste Belgische techno-act na Charlotte De Witte en Amelie Lens.

Speelt op: Tomorrowland, Pukkelpop

1. Tiger Stripes - Renegade: “Dit nummer van de Zweedse dj Tiger Stripes heeft alles om de volgende weken potten te breken. De zanglijn zorgt voor een zomerse vibe, de strakke technobaslijn past perfect bij de knaldrang waar iedereen mee zit. Niet voor niets komt dit uit op het label van de Berlijnse technogod Adam Beyer.”

2. Joyhauser & Push - Choir of Spirits: “Misschien raar om een nummer van jezelf een ontdekking te noemen, maar we zijn oprecht verbaasd dat deze plaat het zó goed doet. Op de dansvloer krijgen we waanzinnige reacties, collega’s zijn lovend en we staan al drie weken tussen de tien bestverkochte technoplaten op het bekende platform Beatport. Vooral als slotnummer doet deze het goed.”

3. Jan Vervloet - Rrrupppaaa: “Jan Vervloet is de man achter Fiocco, Scoop en Thunderball en hij heeft dus veel klassiekers op zijn naam staan. Deze is daar zeker niet de bekendste van, maar iedereen is er lovend over als we hem draaien.”

LOUIS XIV

In één zin: House en r&b met af en toe een dikke hit ertussen, draait vaak met influencer Jamie-Lee Six als mc.

Speelt op: Balaton Sound, Sunrise Festival, Dance D-Vision, Rijvers Festival…

1. Kris Kross Amsterdam feat. Antoon & Sigourney K - Vluchtstrook: “Antoon begint in België nog maar net op te komen, maar in Nederland verkoopt hij vlot de grootste zalen uit. Je kunt het nummer gemakkelijk meezingen, het heeft genoeg tempo en de drums zijn bijna dezelfde als die van Blinding Lights van The Weeknd. Dat die vibe werkt, weet ik ondertussen al een tijdje.”

2. Stan Christ - Trepidation: “Je zou ervan schrikken, maar zestienjarige meisjes gaan tegenwoordig heel goed op harde techno. Met dank aan Charlotte De Witte en Amelie Lens, denk ik. Het is ook te danken aan iemand als Deborah De Luca, die op TikTok technoversies maakt van No Scrubs of Britney Spears.”

3. Queen - Bohemian Rhapsody: “Mijn favoriete afsluiter als ik samen met Jamie draai. Zo’n opvallend nummer helpt om het einde van je set te markeren, zodat het publiek voelt dat het een afgewerkte show heeft gezien. Queen is een van die oude bands die nog altijd jonge fans bij wint. De kracht van ‘Bohemian Rhapsody’ zit hem in de overgangen: omdat het begin zo zacht is, brult iedereen des te harder die ‘mamaaaaaa’ mee.”

FAISAL CHATAR

In één zin: Genre-negerende dj en lid van het Antwerpse collectief Abattoir Anvers.

Speelt op: Veel plekken, maar één springt eruit: op Wecandance host hij zijn eigen podium.

1. Supershy & Tom Misch - Happy Music: “Ik had nog nooit van Supershy gehoord, maar dat bleek dan óók Tom Misch te zijn. Hij maakt normaal heel rustige soul, maar hier laat hij zijn housekant zien. Het nummer doet me terugdenken aan een jaar of tien geleden, toen discotracks met een saus van house erover heel hip waren. ‘Barbra Streisand’ van Duck Sauce, dat idee.”

2. Sor - Lost Souls: “Sor is een Nederlander die zo goed als doof is geworden en er toch in slaagt om knappe muziek te maken. Daarvoor combineert hij zijn twee grote passies, klassieke muziek en hiphop. Dit is niet echt dansbaar, maar ik hou hem bij voor als ik een rustpunt nodig heb in mijn set.”

3. Missy Elliott - 4 My People (Basement Jaxx vocal remix): “Missy Elliott doet me altijd dansen, maar deze knetser is toch nog wat anders. Missy heeft mijn leven veranderd: haar lollige video’s, de beats van Timbaland... zij is echt een ijkpunt op mijn muzikale pad geweest.”

BIBI SECK

In één zin: StuBru-resident voor wie vintage, fris, kleurrijk en groovy de codewoorden zijn.

Speelt op: Best Kept Secret, Genk On Stage, Paradise City, Tomorrowland, Wecandance...

1. Peggy Gou - I Go (Maurice Fulton remix): “Ik kende de remix voor het origineel en vind die zelfs iets beter, met zijn funky baslijn. Van Peggy Gou ben ik al een tijdje fan, maar haar set op Core vorig weekend heeft me echt omvergeblazen.”

2. Terel - The Principle of Vibration: “Een paar maanden geleden heeft een vrouw me dit aangeraden in een Berlijnse platenwinkel. Terel is niet beste zangeres, maar op dit acidhousenummer werkt haar stem net goed. Haar hele plaat, met de fantastische titel Jesus Was An Alien, staat vol van die coole dingen.”

3. Duck Sauce - aNYway: “Vlak voor ik naar Core moest vertrekken, zat ik nog naar een set van een andere dj te kijken. Die speelde een nummer met dezelfde akkoorden als ‘aNYway’ van Duck Sauce, een nummer dat ik totaal vergeten was. Ik heb het nog snel gedownload en een paar uur later stond iedereen voor mijn booth te springen.”

Bibi Seck. Beeld rv

JEROEN DELODDER

In één zin: Presenteert vier avonden per week op StuBru en draait allerlei exotica onder zijn pseudoniem Sheridan.

Speelt op: Extrema Outdoor, Wecandance, Paradise City, Ostend Beach, Tomorrowland…

1. Zakes Bantwini - Osama: “Ik geef toe dat ze niet voor de meest commerciële titel hebben gekozen en het nummer is ook niet de grote floor filler, maar ik hoorde nog maar zelden een track waar je het warm van krijgt en die je tegelijk kippenvel geeft. Een mooie kruisbestuiving tussen Afrikaanse zang en melodic techno voor barbecues, strandfeesten, open airs, zomerradio en auto’s met open dak.”

2. Elado - Gulab Jamun: “Het origineel is van de Hindoestaanse zanger Nadeem Khan en het is gewoon instant vrolijkheid. Ik vind vooral de combinatie van de vette bas en het exotische, naïeve refreintje heel sterk. Niemand kent het, maar iedereen komt achteraf vragen wat het is.”

3. Tiga - Mind Dimension (Kölsch version): “Dit is een bootleg die niet gaat uitkomen, maar ik ken Kölsch al een tijdje. Hij heeft van het origineel een nog strakker nummer gemaakt dan het al was. Bij de jeugd komt het binnen als een nieuw nummer, de dertigplussers slaken een zucht van herkenning en iedereen zit achteraf met de tekst in zijn hoofd: ‘Everytime I look into your eyes I see the future’.”

USED

In één zin: De man die de hele drum-’n-basswereld in de gaten houdt.

Speelt op: Tomorrowland, Pukkelpop, Sunrise Festival, Lokerse Feesten…

1. Acid - Go, Acid! (Used remix): “Ik zou nooit een nummer van mezelf tippen als ik er niet zeker van was, maar elke keer als ik deze draai, gaat iedereen uit zijn dak. De impact van dat nummer gaat verder dan de wereld van de drum-’n-bass. Met dank aan de bekendheid van Nathan (Vandergunst, de echte naam van Acid, JVL) natuurlijk. Wij twee zijn al lang bevriend.”

2. Andromedik - I See You: “Ik ken hem al een jaar of acht, van toen we nog samen in een Facebook-groep voor jonge producers zaten. Dat we nu samen de nieuwe vaandeldragers van de drum-’n-bass zijn, is geweldig. Hij is een echte muzikant met een gevoel voor goeie melodieën, die hij ook allemaal zelf op piano kan spelen.”

3. DJ Fresh - Gold Dust: “Ik groeide op met drum-’n-bass en keek zoals iedereen toen naar het YouTube-kanaal van het Britse platform UKF. DJ Fresh was de naam die altijd weer terugkwam en Gold Dust werd zo een van de grootste drum-’n-bassplaten ooit. Ik heb ze pas zelf mogen remixen en dat was een enorme eer.”