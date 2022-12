‘Divine Symmetry’ is een boeiende trip langs de bedrading in David Bowies bovenkamer ★★★★☆

Met de revolutionaire langspeler Hunky Dory (1971) begonnen de golden years van David Bowie. Een half jaar later zou de ‘Bowie-manie’ pas écht losbarsten met de opkomst en ondergang van zijn alter ego Ziggy Stardust. Maar de eerste aanzet werd gegeven met dit album. Tot op vandaag geldt Hunky Dory dan ook als de blauwdruk van het eclectische labyrint dat Bowie voor zichzelf zou uitstippelen.

In deze vier platen en één blu-ray tellende boxset ben je vanuit de coulissen getuige hoe de Britse popster zijn theatrale persona zorgvuldig opbouwt. Bowie oefent, test, knoeit, maakt grapjes. Zelfs al zijn de demo’s meestal ontdaan van franje, hoor je nog vaak een perfecte popsong gloren. Zijn rudimentaire pianospel is haast ontroerend in het walsje ‘Miss Peculiar’.

En de demo van het symfonische ‘Life on Mars?’ is evengoed een parel: voor Bowie melodramatisch treurde over “a god-awful small affair” in oogschaduw en oranje piekjeshaar was hij nog gewoon Davy Jones die zachtjes monkelde over een “simpele maar kleine affaire”. Op de koffie bij John Peel van de BBC hoor je dan weer hoe ‘Kooks’ – een song voor Bowies pasgeboren zoon – zich op akoestische gitaar eerder ontvouwt als teder slaapliedje.

Zelfs overschotjes uit de kluis als ‘Tired of My Life’ en ‘King of the City’ klinken in hun krakerige en krakkemikkige demoversie als een boeiende trip langs de bedrading in Bowies bovenkamer. Je hoort als het ware hoe hij groeit als songschrijver, genie én buitenaardse superster.

Die laatste komt al even piepen tijdens Bowies historische passage in de Friars Club in 1971. Ronduit opwindend is die liveregistratie, ook al omdat de toekomstige Spiders from Mars worden voorgesteld, met de fabuleuze Mick Ronson op gitaar.

Een honderd pagina’s tellend boek geeft daarnaast meer inzicht in wat misschien wel het cruciaalste ogenblik bleek in de carrière van een voortdurend van kleuren verschietende kameleon.

Divine Symmetry is zopas verschenen via Parlophone.