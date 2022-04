Dit zijn de winnaars van de World Press Photo Awards

De Canadese fotografe Amber Bracken heeft de World Press Photo of The Year gewonnen. Dat is de prijs voor de beste persfoto van het afgelopen jaar. De winnende foto, “Kamloops Residential School”, is genomen in Canada op de plek waar vorig jaar de lijken van 215 kinderen teruggevonden werden in een anoniem massagraf.

Het waren kinderen van de oorspronkelijke bewoners van Canada die tot in de jaren 60 heropgevoed werden in een internaat vlak bij de begraafplek. Vorig jaar werden kruisen geplaatst waar jurken aan hingen te wapperen om hen te eren.

Beeld AP

Amazonewoud

De prijs voor beste fotoproject op lange termijn ging naar de Braziliaanse Lalo de Almeida die enkele jaren werkte aan een fotoreportage in het Amazonewoud. Sinds president Jair Bolsonaro aan de macht kwam, wordt dat opnieuw zwaar aangetast. De exploitatie van het Amazonewoud heeft een grote impact op de 350 verschillende inheemse groepen die er nog wonen.

Winnaar World Press Photo 2022 categorie ‘Langetermijn Project’ is de Braziliaan Lalo de Almeida voor de krant Folha de São Paulo. De ontbossing in het Amazone-regenwoud heeft grote gevolgen voor de ruim 350 inheemse stammen. Leden van de Munduruku-gemeenschap staa met hun koffers op het vliegveld in Pará. Ze zijn op weg naar de Braziliaanse hoofdstad en regeringszetel Brasilia, om te demonstreren tegen de bouw van de Belo Monte Dam in de rivier Xingu. Beeld AP

Winnaar World Press Photo 2022 categorie ‘Langetermijn Project’ is de Braziliaan Lalo de Almeida voor de krant Folha de São Paulo. Vrouwen en kinderen van de Piraha-gemeenschap staan bij hun kamp aan de rivier Maici. Ze hopen dat voorbijgaande chauffeurs op de Trans-Amazonesnelweg voedsel geven. Beeld AP

Winnaar World Press Photo 2022 categorie ‘Langetermijn Project’ is de Braziliaan Lalo de Almeida voor de krant Folha de São Paulo. De impact van de ontbossing is duidelijk zichtbaar in Apuí, een gemeente langs de Trans-Amazonesnelweg. Beeld AP

Video

In de categorie “Open formaat” won Isadora Romero uit Ecuador met haar project “Blood is a seed”. De video bestaat uit foto’s. Het gaat over verdwijnen van zaden, verplichte migratie, kolonisatie en het verlies van overgeleverde kennis.

National Geographic

Winnaar World Press Photo 2022 categorie ‘Fotoverhaal’ is Matthew Abbott uit Australië, met zijn serie voor National Geographic. Leden van de Australische inheemse stam Nawarddeken steken delen van hun ruim half miljoen hectare grondgebied gecontroleerd in brand, om zo grotere branden te voorkomen.

Stacey Lee (11) steekt boombasten in brand als natuurlijke lichtbron bij de jacht op slangen. Beeld AP

Winnaar World Press Photo 2022 categorie ‘Fotoverhaal’ is Matthew Abbott uit Australië, met zijn serie voor National Geographic. Deze Nawarddeken-vrouwen zoeken naar schildpadden, een populaire lekkernij. Beeld AP