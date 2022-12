Dit zijn de vijf meest opvallende fragmenten uit ‘Harry & Meghan’: ‘Hoe meer ze zich in de slachtofferrol wurmen, hoe meer haat’

In een nieuwe Netflix-reeks vertellen Harry en Meghan openhartig over hun vertrek uit het Britse koningshuis. Directe aanvallen op leden van de koninklijke familie bleven uit, maar er waren wel verhalen over racisme en familievetes. Wat viel het meest op in de eerste drie afleveringen?

Het toegangsritueel: ‘Het raciaal element maakt het verschil’

Wanneer Buckingham Palace eind 2016 aankondigt dat de Amerikaanse actrice Meghan Markle en prins Harry een relatie hebben, dopen de Britse tabloids hun pennen in vitriool. Er verschijnen talloze racistische artikels over Markle, die het kind is van een witte vader en een zwarte moeder. In de reeks vertelt het koppel dat er weinig begrip was voor de impact die de berichtgeving en de bittere reacties op het internet op hen had. “Het was bijna een toegangsritueel”, aldus Harry. Als andere familieleden die haat een plaats konden geven, moesten zij dat ook kunnen. “Maar het raciaal element maakte het verschil.”

De prins vertelde daarbij dat zijn familie op vlak van racisme ‘soms eerder deel van het probleem dan van de oplossing is’. Een verwijzing naar een verkleedfeestje waarvoor hij zich in 2005 als nazi uitdoste, kon daarbij niet uitblijven. Forse taal, maar niet zo straf als het recente interview met Oprah Winfrey waarin het koppel vertelde dat er binnen het koningshuis vragen waren over hoe donker de huid van hun ongeboren zoon zou zijn.

De onhandige introductie in familie: ‘De formaliteit was er ook binnenin’

In de reeks schilderen Harry en Meghan het Britse koningshuis af als een behoorlijk kil instituut waarin weinig ruimte bestaat voor emoties. Harry groeide op in een omgeving waarin het normaal is dat kinderen enkele dagen na het overlijden van hun moeder al handen van huilende fans schudden, maar zijn partner verbaast zich voortdurend over die gedragscode.

Het is een houding waarmee royaltykenner Jo De Poorter het moeilijk heeft. “Het instituut bestaat al duizend jaar en het gaat om de best gedocumenteerde familie uit de geschiedenis. Er zijn voldoende naslagwerken om informatie uit te putten. Als je dan van de ene verbazing in de andere rolt, ben je ofwel onverstandig ofwel onvoorbereid.”

Markle vertelt zo lachend over hoe ze een onbeholpen buiging maakte toen ze koningin Elizabeth II voor het eerst ontmoette. “Het verraste me dat de formaliteit van de buitenkant er ook binnenin was”, zegt ze later.

The Duke and Duchess of Sussex

De parallellen met Lady Di: ‘Uitbuiting en omkoping media blootleggen’

Experts verwachtten dat Harry en Meghan met hun reeks een frontale aanval op het koningshuis zouden openen, maar tijdens de eerste drie episodes ging de aandacht vooral naar de rol van de pers. De reeks was daardoor minder onthullend dan voorspeld.

In de eerste minuten van de openingsaflevering vertelt Harry dat hij het als een plicht beschouwt om de ‘uitbuiting en omkoping binnen de media bloot te leggen’. Er is daarbij veel aandacht voor de paparazzi die prinses Diana jarenlang achtervolgden en uiteindelijk de dood injaagden. De prins vergelijkt die situatie uit het verleden met wat zijn partner later doormaakt.

Het is een poging om de sympathie voor het koppel wat op te krikken, maar royaltyspecialist bij Het Laatste Nieuws Wim Dehandschutter betwijfelt of dat zal lukken. “Ze onderschatten dat hoe meer ze zich in de slachtofferrol wurmen, hoe sterker de haatgevoelens bij veel Britten worden. De tabloids hebben nog steeds een sterke invloed op de publieke opinie en ze zijn tegen Meghan.”

De gebroken relatie met Thomas Markle: ‘Ze had een vader, en nu niet meer’

In de derde aflevering staan Harry en Meghan stil bij de voorbereidingen van hun huwelijk. De aankondiging van de verloving was volgens hen een ‘georkestreerde realityshow’ en de tabloids smullen van de vetes die binnen Markles familie bestaan.

“We wisten dat bepaalde banden slecht waren, maar het is de eerste keer dat ze daar zelf zo openlijk en uitgebreid over vertelt”, zegt Dehandschutter. Zo mist Thomas Markle het huwelijk van zijn dochter na een discussie over geld dat hij zou aannemen om verhalen over haar in de media te brengen. “Voor dit alles had ze een vader, en nu niet meer”, vertelt Harry daarover.

In de aflevering trekt Markle ook fel van leer tegen haar halfzus Samantha, die verhalen over hun relatie zou aandikken om zelf in de schijnwerpers te komen. “Ik ken je middelste naam en je verjaardag niet. En toch zeg je dat je mij opgevoed hebt en noem je mij een opdringerige prinses?”

Over het vertrek: ‘Ik moet alles doen om mijn familie te beschermen’

Beeld Netflix

Wanneer Harry en Meghan in januari van 2020 bekendmaken dat ze hun taken binnen het koningshuis uit handen zullen geven, reageren royaltywatchers in de hele wereld verbaasd. In de reeks maken ze duidelijk waarom het steeds moeilijker voor hen werd om binnen het koninklijke kader te aarden. Ze willen het verhaal op hun eigen voorwaarden vertellen, al heeft die werking ook beperkingen. Zo worden er niet veel kritische vragen gesteld en blijven er nog heel wat onduidelijkheden bestaan. Tot de markantste momenten uit de reeks behoren zo ook de vragen die iedereen heeft en waarover met geen woord gerept wordt.

“Ik moet alles doen om mijn familie te beschermen”, zegt Harry. Alleen is het niet duidelijk wat er precies toe leidde dat hij en Markle naar de Verenigde Staten verhuisden. “Stapten ze op of werden ze weggeduwd? Dat is een vraag die nog altijd niet beantwoord is”, aldus De Poorter.

Al kunnen de drie laatste afleveringen die volgende week gelanceerd worden daar mogelijk nog iets aan veranderen.