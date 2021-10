Dit zijn de platen van de week: slalommen tussen weltschmerz en adrenaline

Parquet Courts - Sympathy for Life ****

Tribale ritmes worden bevlekt met de smeerolie van garagerock op Sympathy For Life. Dub, afrobeat en funk worden witheet geserveerd door deze witneusjes uit New York. Parquet Courts pakt het bepaald ambitieus aan op hun zevende langspeler. Afwisselend horen we echo’s van Talking Heads of Primal Scream passeren, elders komen ook Can, een slome Beastie Boys of The Stone Roses voorbijsjezen. Op die manier weet dit slalommende zootje ongeregeld het voor iedereen spannend te houden na zes albums. Hoewel de groep eerder al een stapje zette in het nachtleven met Wide Awake! (2018), lonkt de dansvloer vandaag pas écht opzichtig. Hun groovende postpunk wordt onbeschroomd geïnjecteerd met een adrenalineshot electronica. Een enkele keer horen we ook marimba passeren. De muziek stuurt u naar een zweterig, extatisch feestje, de sociaal bewuste lyrics maken er dan weer een rockend symposium van. Hoe dan ook: deze naar Brooklyn verkaste Texanen klinken altijd gulzig, gemeen en gortig. Méér van dat.

Mastodon - Hushed and Grim ***

Rouw is een trouwe reisgezel voor Mastodon. Hun meesterwerk Crack the Skye was deels een eerbetoon aan het zusje van drummer Brann Dailor, die zich op 14-jarige leeftijd het leven benam. Tijdens de opnames van The Hunter stierf de broer van gitarist Brent Hinds dan weer in een schietongeluk. Op hun achtste plaat Hushed And Grim neemt de Amerikaanse metalband afscheid van manager Nick John, die aan kanker overleed. Zulks doen de mannen door hun melodieuze kantje in hun sound extra aan te dikken. Zie: de hemelse zangharmonie in ‘Pain with An Anchor’, dat Alice In Chains ademt. Elders turnt Mastodon als vanouds progmetal om tot een gesofisticeerd web waarin weltschmerz hoogtij viert.

Kacy Hill - Simple, Sweet And Smiling ****

Moegetergd door lockdowns en toenemende paniekaanvallen besloot Kacy Hill een plaat te maken die eenvoud en zorgeloosheid herbergt. Ze sloot zich op in haar kamer met een piano, toetste ideetjes af bij de ambientjazz-vernieuwer John Carroll Kirby en stuurde haar vondsten door naar haar lief, de hippe producer Jim-E Stack. Simple, Sweet And Smiling dekt de lading: lichtvoetige, weemoedige popliedjes die troost bieden en moed geven. Hill schippert tussen minimalistische elektropop, country en r&b en dicht de spelonken tussen die genres met haar lieflijke zang. Wordt dit haar doorbraakalbum?