Dit zijn de nieuwe Mol-kandidaten. Maar waar blijft de tiende?

Conny (58), docent wiskunde uit Bonheiden

Ouderdomsdeken met een wiskundeknobbel

Beeld SBS

Voor de rekenopdrachten ben je bij Conny aan het goede adres. De ouderdomsdeken van de groep geeft wiskunde aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen en beheert een Instagram-account over wiskunde. In haar vrije tijd doet ze aan improvisatietheater.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Studerende mama

Beeld SBS

Geboren in Kameroen, inwoner van Jette, opgegroeid in Gent. Dat laatste accent heeft het gehaald. Ze studeert deze zomer af als gynaecoloog aan de VUB in Brussel en is zelf mama van een dochtertje van anderhalf jaar.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Welwillende Wasbeer

Beeld SBS

Er zit een nobele rode draad in de familie van Lancelot: zijn broers en zus luisteren naar de namen Oberon, Lohengrin en Iphigenia. Lancelot zelf is vastgoedmakelaar, bestuurder bij Drie Dee in Zwijndrecht, zaakvoerder van El Dee Consulting in Antwerpen én scout. Daar luistert hij dan weer naar de totem ‘Welwillende Wasbeer’.

Leïla (34), antropoloog uit Bambrugge

Van Tunesië langs Nederland naar Bambrugge

Beeld SBS

Erg veel komen we nog niet te weten van Leïla. Wel dat ze haar roots heeft in Tunesië, opgroeide in het Frans, in Nederland woonde, en uiteindelijk belandde in Bambrugge met haar vriendin en hun zoontje. Gilles De Coster liet ook nog weten dat ze vooralsnog geen Oost-Vlaams accent heeft.

Lieselot (32), slager uit Rollegem-kapelle

Studeerde journalistiek, werd slager

Beeld SBS

Deze jonge mama van twee maakte een opvallende carrièreswitch. Ze studeerde journalistiek, maar besloot uiteindelijk pen en papier te ruilen voor het slagersmes. Samen met haar partner Xavier nam ze in 2017 de honderd jaar oude slagerij Devos van haar ouders over. In 2019 werd ‘Slagerij Devos’ omgedoopt tot ‘Meat Xavier & Lieselot’.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Kooktalent

Beeld SBS

De jongste kandidaat van de groep is chef-patissier bij het gastronomisch restaurant L’Oh in Tielt-Winge. Die carrière stond in de sterren geschreven. Al op zijn twaalfde begon hij in de Bakkerij-, Slagerij- en Hotelschool Ter Groene Poorte. Laat die kookproeven maar komen!

Samya (26), advocaat uit Zaventem

Reizende advocaat

Beeld SBS

Als fervente reiziger werkte Samya tijdens haar rechtenstudies als stewardess voor TUI. In 2020 behaalde ze haar masterdiploma met specialisatie sociaal recht met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze vervoegde in 2021 het kantoor Moore Law, waar ze zich toelegt op sociaal recht.

Thomas (42), leerkracht aardrijkskunde én wiskunde uit Kortrijk

De leraar die zijn boekentas liet stelen

Beeld SBS

Thomas is gehuwd, vader van drie kinderen en leerkracht aardrijkskunde en wiskunde in het Atheneum van Ieper. Ongewild werd hij (een beetje) bekend in februari 2020, toen op de trein zijn boekentas gestolen werd met daarin zijn laptop, en harde schijf met al het schoolwerk en...1500 euro geld voor truien van de 100-dagen viering. Of hoe je je al lang voor de eerste aflevering verdacht kunt maken.

Toos, 27 jaar, schrijnwerker, Zaventem

Klimmende schrijnwerker

Beeld SBS

Voor alle houtspecialiteiten één adres. De 27-jarige Toos is schrijnwerker en klust vaak voor Brussels Airport. Na zijn uren gaat hij graag klimmen of is hij met vrienden te spotten in zijn stamcafé.