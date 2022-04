Dit zijn de bezienswaardigste expo’s van de week

Soap

De Amerikaanse fotografe Diana Markosian dook voor de expo Santa Barbara in haar eigen familiegeschiedenis. Midden jaren 90 wil de moeder van de in Moskou geboren Markosian de sombere levensomstandigheden in post-Sovjet Rusland ontvluchten. De Amerikaanse televisiesoap Santa Barbara biedt haar een venster op een andere wereld. Ze besluit alles achter te laten in verhuist naar de VS, op zoek naar een beter leven voor haar twee kinderen en zichzelf. Dat verhaal wordt in de expositie gereconstrueerd in de vorm van een soap aan de hand van film, fotografie en bestaande archiefbeelden. Dat levert een bijzondere mix van herinnering en verbeelding op, waarmee Markosian de grenzen van documentairefotografie verlegt.

Nog tot 31 augustus in het Fotomuseum Antwerpen

Portret

Gwen Vanderstraeten (°1984, Leuven) maakt portretten, maar dan niet in de klassieke zin van het woord. Ze streeft niet naar een hyperrealistische weergave van een persoon, maar tracht de emotie of gemoedstoestand te vatten. Ze werkt zowel met houtskool, oliepastel, acrylverf als inkt. De ene keer met veel detail, de andere keer het portret neerzettend in enkele rake lijnen.

Portrait Landscape, van 22 april tot 1 mei in GC Felix Sohie in Hoeilaart

Ode aan de zorg

Fotograaf Zeger Garré is al jaren een naam in de modewereld. Sinds hij tijdens de coronacrisis van op zijn ziekbed getuigde over de ernst van de ziekte is hij dat ook daarbuiten. In de Gentse Sint-Niklaaskerk stelt hij nu 120 foto’s tentoon als hoogste persoonlijke ode aan de zorg.

Vanaf 23 april in de Sint-Niklaaskerk in Gent