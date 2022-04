Dit zijn de beste voorstellingen van het moment

Palindroom

Lees Are we not drawn onward to new erA achterstevoren en je krijgt exact dezelfde titel. Deze voorstelling van Ontroerend Goed zit ook in elkaar als een palindroom, een verhaal dat zowel van voor naar achter als van achter naar voor wordt verteld.

“De non-conformistische Belgische compagnie Ontroerend Goed triomfeert alweer met een adembenemende ingenieuze show over de huidige klimaatcrisis”, schreef de Britse pers toen Are we not drawn in première ging op het Edinburgh Fringe Festival. In Schotland mocht Ontroerend Goed, het gezelschap met onder andere Alexander Devriendt, Angelo Tijssens en Charlotte De Bruyne, voor de zevende keer een prestigieuze Fringe First Award in ontvangst nemen voor dit stuk.

Are we not drawn onward to new erA, 16 april in De Factorij, Zaventem.

Dreigende massa

Tien jaar na de eerste versie in Madrid kijk je met heel andere ogen naar Alain Platels C(H)OEURS, die destijds op vraag van Gerard Mortier aan de slag ging met opera’s van Verdi en Wagner. Wat blijft beklijven zijn de emblematische figuren: koppoters à la Bosch, open monden als bij Goya of Munch; de dreigende massa achter het zij- en achterdoek.

C(H)OEURS 2022, 15 april in Opera Gent.

Heroïsch nietsdoen

Mag het individu zich ontdoen van zijn verantwoordelijkheden voor de gemeenschap? Wanneer is stilstand een ander woord voor luiheid, is loslaten eigenlijk opgeven? Kan nietsdoen een heroïsche keuze zijn? Dat zijn de vragen die Hof Van Eede zich stelt in The Big Drop-Out, een voorstelling van het prikkelende gezelschap Hof van Eede, dat ook zichzelf een spiegel voorhoudt.

The Big Drop-Out, 17 april in cc Scharpoord, Knokke-Heist.