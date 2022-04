Dit zijn de beste series die u nu kunt kijken

Miljarden verschoten

In 2003 harkte de toen negentienjarige Elizabeth Holmes 700 miljoen dollar aan venture capital bij elkaar voor haar biotechbedrijf Theranos, waarmee ze een revolutie wilde forceren in het gemak waarmee bloedtests worden afgenomen. Tegen 2015 was haar bedrijf negen miljard dollar waard. Drie jaar later was ze failliet. Dat verhaal is nog niet helemaal afgelopen (in september moet ze voor de rechtbank verschijnen op verdenking van fraude), maar op Disney+ werden de gebeurtenissen alvast in een minireeks gegoten, met Amanda Seyfried als de geplaagde onderneemster en Stephen Fry als de wetenschapper die haar duidelijk probeert te maken dat haar product niet je dat is.

‘The Dropout’, 6 afleveringen op Disney+

Kaley Cuoco terug voor een tweede seizoen. Beeld HBO

Opnieuw de lucht in

De komische thrillerreeks The Flight Attendant was bedoeld als een serie van maar één seizoen, maar door het doorslaande succes bestelde keurmerk HBO er een tweede. Dat voert stewardess Cassandra Bowden (Kaley Cuoco, vooral bekend van comedytopper The Big Bang Theory) naar Los Angeles, Berlijn en Reykjavik, en brengt haar zelfs onder emplooi van de CIA.

‘The Flight Attendant’ seizoen 2, nu op Streamz

Natasha Lyonne in ‘Russian Doll’. Beeld Netflix

Wakker worden in de eighties

Keer op keer op de meest gruwelijke manier de pijp uitgaan, en vervolgens wakker worden in je badkamer terwijl het feestje voor je zesendertigste verjaardag bezig is: dat was er al niet naast. Maar in seizoen twee van Russian Doll lijkt Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne), in een nieuwe tijdlus, plots in het New York van de jaren 80 wakker te worden.

‘Russian Doll’ seizoen 2, nu op Netflix