Dit zijn de beste podcasts van het moment

Homoseksualiteit

Net als veel homo’s koos Edgard die in er in de jaren tachtig voor om zijn geaardheid te verbergen achter de façade van een klassiek gezin. Hij werd zelfs vader. Zijn zoon Raf zoekt al jaren naar antwoorden, maar van Edgard zal hij die niet meer krijgen: die is al jaren overleden aan aids.

In Zo geboren zetten Raf en podcastmaker Kenneth Berth de queeste verder. Ze praten met Edgards vrienden en hangen affiches op. Rond dat verhaal schetst Berth een ontluisterend beeld over hoe het leven veertig jaar geleden voor homo’s was. De laatste afleveringen zijn nog in de maak en staan dus open voor nieuwe informatie: wie meer weet over Edgard, mag mailen naar zogeboren@gmail.com.

Zo geboren, te beluisteren via de verschillende platformen

Carrières

Wat zou er geworden zijn van Belle and Sebastian? Of van Suzanne Vega? Teenage Fanclub, iemand? The Art of Longevity haalde hen en -andere veteranen voor de microfoon voor een uitgesponnen, gerijpte terugblik op leven en werk. De grote les zit in de titel: meerdere decennia meedraaien in de almaar sneller om zijn as wentelende muziekindustrie ís een kunst.

The Art of Longevity, te beluisteren via de verschillende platformen

Geweldige vrouwen

Hazel Scott was niet alleen een bevlogen zangeres en pianiste, ze was ook de eerste zwarte Amerikaanse haar eigen tv-show kreeg. U kent haar niet? Bij Womanica, dat onderschatte dames zoals Scott in de zon zet, vinden ze dat jammer. Noem deze reeks, met zijn afleveringen van maximaal tien minuten, gerust feministische geschiedenis in zakformaat.

Womanica, te beluisteren via de verschillende platformen