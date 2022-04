Dit zijn de beste films van het moment

Ademloos

Veel iconischer dan A bout de souffle (1960) worden films niet. Van de korte haren van Jean Seberg tot de tijdloze zonnebril van Jean-Paul Belmondo: het zijn onmisbare beelden voor eender wie zijn persoonlijke filmgeschiedenis wil bijspijkeren. De debuutfilm van Jean-Luc Godard is een klassieker die zijn gelijke niet kent.

Zelden leek Parijs zo vitaal en zelden was Belmondo zo betoverend als in A bout de souffle, een film die een nochtans banaal verhaal vertelt over een crimineel (Belmondo) die aan de politie probeert te ontsnappen met de hulp van zijn Amerikaanse vriendin (Seberg). De revolutionaire, schokkerige montage, de referenties aan Hollywood-klassiekers en de vernieuwende stijl: A bout de souffle is een film om ademloos naar te kijken.

A bout de souffle, 16 april in Cinematek, Brussel.

Ontroerende Noé

Laat het aan Gaspar Noé, de beruchte filmmaker achter nog veel beruchtere films als Irréversible en Climax, om een radicale film te maken over dementie. Vortex is veruit de meest ingetogen film uit Noé’s carrière, zonder dat hij ook maar een greintje aan eigenzinnigheid inboet. Nooit eerder keek hij zo diep in het hoofd van zijn personages, nooit eerder wist hij zo te ontroeren.

Vortex, nu in de bioscoop.

Neuroloog

De boeiende documentaire Oliver Sacks: His Own Life toont het onconventionele en af en toe omstreden leven van de Engelse neuroloog Oliver Sacks. De mooiste observaties over de beroemde Brit komen van zijn patiënten. “Mensen zeggen wel altijd dat hij ze liet kijken naar de anderen, maar hij liet ze eigenlijk kijken naar zichzelf, naar de mensheid.”

Oliver Sacks: His Own Life, nu in de bioscoop.