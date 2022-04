Dit zijn de beste albums van de week

Surrealisme

Wet Leg is dé hype van het moment. Het muzikale duo uit het idyllische Isle Of Wight– Rhian Teasdale en Hester Chambers – brengt lichtjes surrealistische songs met muzikale referenties aan Violent Femmes en Björk. De twee jongedames doen liefdesverdriet weer geinig klinken, brengen al eens een ode aan een chaise longue, en er valt evengoed een seksueel innuendo of elfendertig in hun liedjes te bespeuren. Hun plaat Wet Leg is even briljante als absurde postpunk, met onder meer de opwindende debuutsingle ‘Chaise longue’ en ‘Loving You’, een wraaksong vol rancune en liefdesverdriet die wel erg geinig en vrolijk is ingepakt.

Wet Leg, Wet Leg, uit bij Domino

Loslaten

The Line is a Curve gaat over loslaten, zegt Kae Tempest, die meteen ook de T in hun voornaam liet vallen sinds de laatste plaat. Hoe je jezelf verlost van schaamte, angst en isolement? Je krijgt de antwoorden op een dienblad aangereikt op dit album, al trilt het aluminium soms onder het gewicht van Tempests zware teksten.

Kae Tempest, The Line is a Curve, uit bij American Recordings

Spaanse belofte

Het is niet moeilijk te horen waarom de Spaans-Franse zangeres November Ultra als grote belofte wordt gezien. Op haar debuut Bedroom Walls klinkt ze als Adele in een wolk van pastelkleuren. Haar mijmeringen in het folky ‘Soft and Tender’ zijn zacht als babywangetjes. En als contrast zingt ze soms in het Spaans met een vleugje vastberaden duende uit flamenco.

November Ultra, Bedroom Walls, uit bij Universal