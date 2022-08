Dit waren de allerslechtste optredens van Pukkelpop 2022

Midden augustus is Kiewit steevast het epicentrum van cultuur met de grote C, maar helaas zit er in de Pukkelpop-mand ook altijd wat rot fruit. Voor u verzameld: het slechtste wat de festivalgangers van Pukkelpop te verwerken kregen.

Gerangschikt van ‘nog te verdragen met een geluiddempende koptelefoon’ tot ‘we zouden nog liever onze trommelvliezen met een schroevendraaier perforeren’.

Chuki beats and friends ★★☆☆☆

Chuki had speciaal een gitarist en een drummer mee om hun schouders te zetten onder een legertje special guests, de friends waarvan sprake: van K1D (‘Moodswings’) over Charles (‘Revolution’) tot Dina Ayada (‘I Wanna Know’) en vooral Yung Mavu (‘Gimme the Loot’). Wanneer díé aantrad, kwam er opeens volk piepen in de voorts lege, troosteloos echoënde Dance Hall.

De schizofrene opbouw van de show: Chuki wisselde z’n showcase van homemade rap telkens af met instrumentals uit zijn recente, op Flume-leest geschoeide ‘luxury beat tape’. Waarom toch? Dáár wrong ‘m het schoentje: telkens hij die barbecuedeuntjes bovenhaalde, kwam het optreden - hoe beeldig die gitaar ‘m ook stond - piepend en schokkerig tot stilstand, als een auto waarvan je vergeet de koppeling in te duwen.

Beeld Koen Keppens

Skepta ★★☆☆☆

Als meer dan 50 procent van je set bestaat uit brullen – nee: brúllen – over literair lekkers van een ander doe je aan karaoke en geef je geen concert. Buikspreken mag dan wel een onderschatte kunstvorm zijn, Skepta was met zijn setlist vol feats on tape meer MC op de chirofuif van Eigenbrakel dan rapper.

Wat Skepta doet is als zeggen dat je een loodgieter bent om vervolgens drie keer aan een willekeurige kraan te draaien. Je laat de klant verweesd achter maar eist wel om de volle pot betaald te krijgen. Skepta staat dan wel bekend om de vele featurings – A$ap Rocky, J Balvin en Octavian verleenden al een dienst aan hem –, slechts sporadisch collega-rapper Frisco op het podium roepen om hem de dode momenten te laten opvullen, was een te makkelijke oplossing.

Beeld Stefaan Temmerman

Nothing But Thieves ★★☆☆☆

Beter goed gejat dan slecht gedacht? Mis-Muse. Nothing But Thieves werkten zich de voorbije jaren op als zakkenrollers van de kosmische rock-o-rama’s waar Matt Bellamy de architect van is. Of van de parelmoeren powerchords die een jonge Radiohead aan Pablo Honey toevertrouwde. En anders plunderen ze wel de spanbetonnen riffs van tijdgenoten als Royal Blood. Maar de som van al die delen klinkt verbijsterend banaal. Denk aan op MTV-maat gesneden confectiepop waar zware gitaren overheen walsen.

De groep liet zich op Pukkelpop evenwel niet beteugelen door een gebrek aan enthousiasme, compositorisch talent of eender wat. Op het hoofdpodium speelden ze zowaar alsof de vrij bescheiden kabbelende spionkop vooraan zich woest kolkend tot vér achter de geluidstoren uitstrekte.

In de wandelgangen horen we fluisterstemmen al jaren beweren dat Nothing but Thieves wel eens één van de Headliners van Morgen zou kunnen worden. Laten we hopen dat de wandelgangen geen oren hebben.

Beeld Stefaan Temmerman

Ashnikko ★★☆☆☆

Ashnikko moet zich bij het aanschouwen van de Dance Hall in het blauwe haar hebben gekrabd. Vooraan stonden een paar honderd enthousiaste fans, dan een paar rijen ernstige muziekliefhebbers die bedenkelijk over hun bandshirt krabden en daarachter vele meters lege plankenvloer. Niet echt slim om iemand die nog nooit in België speelde meteen ‘s avonds in de toch wel grote Dance Hall neer te zetten, ook al wordt ze in meer dan één hoek van het internet geadoreerd.

We zagen mensen die deze show goed vonden. Wij vonden dat niet. Misschien moet Ashnikko vooral doen wat ze doet, maar dan met een waarschuwingssticker op haar hoofd geplakt: verboden voor boomers, mensen die langer dan tien seconden geëntertaind willen zijn en eender wie die een deftig concert wil zien.

Beeld Koen Keppens

Cypress Hill ★★☆☆☆

Cypress Hill moet het naast royale consumptie van rookwaren toch ook nog altijd hebben van contrasten. Te weten: de stem van B Real, man met denkbeeldige wasknijper, tegenover de blaf van Sen Dog. Cypress Hill zonder één van die twee is als de Dikke en de Dunne zonder de Dikke. Of de Dunne. Probleem: B Real was alleen gekomen.

Jammer? Jammer. Cypress Hill op Pukkelpop was niet zozeer een slecht optreden, maar wel onaf.

Beeld Alex Vanhee

Bad Boy Chiller Crew ★★☆☆☆

De vlam zat in de pan ter hoogte van de Lift, maar zelf was ik al een slordige vijftien jaar te lang in leven om iets méér te zien in Bad Boy Chiller Crew dan een vrijhaven voor mensen met petjes, een Britse ‘New Kids’ maar dan niet zo grappig.

Ik had op voorhand vernomen dat die van Bad Boy Chiller Crew hun traject begonnen waren met ‘Jackass’-achtige stunts, maar wie op zulke randanimatie hoopte, mocht alras weer beschikken: niémand op het podium die zelfs maar z’n balzak aan z’n been niette. Nochtans liep er genoeg volk rond op het podium dat de handen vrij had. Opmerkelijk dat de te talrijke leden van Bad Boy Chiller Crew elkaar voortdurend liepen te filmen. Alsof zij wél iets gezien hadden dat het vastleggen waard was.

Beeld Koen Keppens

Kamal ★★☆☆☆

‘They say that I’m wasted potential / Meant to make my days all eventful / But sometimes I can’t help but stay at home / Toke on buds to cope with my mental / She says that I’m kind and I’m gentle / But really I’m just scared to be alone’. Kamal schreef in 2020 één van de ultieme lockdownhitjes van Gen Z. Maar live overeind blijven zit er nog niet in.

‘Homebody’, het liedje in kwestie, weekte aan de andere kant van het Kanaal veel gevoelens los bij tieners die tijdens de coronapandemie in de knoop lagen met zichzelf. Op Pukkelpop zat het al als tweede nummer in Kamals set in de Castello. Het handjevol nieuwsgierigen stond erbij en keek ernaar.

Beeld Koen Keppens

Pinkpantheress ★★☆☆☆

Laten we helder wezen: PinkPantheress is fantastisch. Haar muziek ook. Maar haar show op Pukkelpop? Die was minder.

Waarom gedroeg ze zich zo krampachtig Instagrammable? Het hielp niet dat de klank in de Dance Hall een zootje was. Lag de geluidstechnicus in slaap? Waarom stond de microfoon zo scherp afgesteld? Waarom verzoop alles in een zompige basbrij?

Soit, we hadden iets liever PinkPantheress de artieste dan PinkPantheress de influencer voor onze neus gehad. But whatcha gonna do? TikTok hacken?

Beeld Alex Vanhee

Lijpe ★★☆☆☆

Ten eerste: Lijpe was Laat. Het is te zeggen: over een kleine tien minuten hoeft niemand een open beenbreuk te vallen, maar als je amper veertig minuten podiumtijd hebt en je laat het eerste kwart aan je dj om aan het eind dan ook nog eens bijna tien minuten te vroeg weer de bus naar de viplounge te nemen, dan mag er wat mij betreft iets van de prijs af.

Ten tweede: Lijpe was Loom. Dat was het publiek ook, maar dat publiek had tenminste een geldig excuus. Lijpe stond als eerste artiest op het podium van de Dance Hall, en daar stond hij goed. Promotie zit er voorlopig niet in.

Beeld Koen Keppens

Central Cee ★★☆☆☆

Alwéér een rapper die in no time een popster werd dankzij TikTok? Yep, met als gevolg: een sauna vol op elkaar geprakte lijven voor Central Cee.

Maar van een pakkend verhaal was er bij Central Cee geen sprake. Je keek dus niet raar op toen het jonge volkje na een tijdje de Dance Hall uitdruppelde. Te volle tent. Te warm. Te ongeïnspireerde show.

Beeld Koen Keppens

Slowthai ★½✩✩✩

Stel u voor dat Niels Destadsbader tijdens één van zijn optredens een cassette van ‘Skwon meiske’ opzet, zijn opgenomen stem door het Sportpaleis laat galmen, en het publiek, zonder zelf een noot te zingen, aanvuurt met: ‘Awel, kennen jullie geen skwon meiskes? Hoe oud zijn ze? Zég het! Meebrullen! En nu moshen!’

Zó was het dus bij Slowthai. De 27-jarige Brit hééft meezingers in zijn repertoire - grote, knallende, brutaal op de strot mikkende meezingers. Alleen jammer dat hij ze niet heeft meegezongen.

Beeld Alex Vanhee

Lil Uzi Vert ★☆☆☆☆

Lil Uzi Vert stormde het podium op en neukte ons vervolgens keihard in de reet. Het ergste? Da’s dat een generatie opgroeit met het idee dat dít is hoe een hiphopshow hoort te zijn. Een zelfingenomen karaoke-act van een lui mompelend patsertje en zijn gemakzuchtig dj. Tragisch.

Beeld Koen Keppens

George Ezra ★☆☆☆☆

‘This torture never ends,’ klonk het in ‘Cassy O’’. Nou! Dat een moordenaar of iemand die éérst de chocolade uit z’n Prince-koeken eet levenslang moet brommen, tot daaraan toe, maar wat heb ik in vredesnaam gedaan om zo achteloos veroordeeld te worden tot een uur George Ezra? Er zijn knikkers met méér scherpe kantjes dan hij heeft.

Beeld Stefaan Temmerman

24KGolden ★☆☆☆☆

Waar op de weide is het meldpunt om de fans van 24kGoldn aan te geven? Want een hersenscan zou zomaar ernstige schade aan het licht kunnen brengen. Blootgesteld worden aan de in autotune badende emorap van 24kGoldn kan niet gezond zijn.

Dit was geen concert, dit was een misviering van iemand die telkens hetzelfde prevelde door te recycleren wat een ander ooit al anders en beter heeft gedaan. Eén ster voor de moeite.

Beeld Koen Keppens

Bring Me The Horizon ★☆☆☆☆

De ironie kan zelfs frontman Oli Sykes niet ontgaan zijn: toen hij het publiek opriep “to wake the fuck up” slofte hij zelf met een tot boven toegegespte hoodie en een pruillip over het podium, alsof hij net te horen had gekregen dat alle pintjes op de wei plots waren vervangen door Fritz-Kola. Bring Me The Horizon straalde het soort levensvreugde uit dat je normaal gezien alleen ziet bij Gert Verhulst wanneer de eieren op zijn.