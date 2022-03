‘Dit nummer dat de leraar L.O. afspeelde, motiveert me nog altijd’: de favoriete sportsongs van onze lezers

Voor topatleten is het verboden tijdens wedstrijden, voor recreatieve sporters mag het godzijdank wel: sporten met muziek in de oren. We vroegen onze lezers welke songs hen tot topprestaties drijven. Dit zijn hun antwoorden.

Muziek kan je oppeppen, prikkels geven en ervoor zorgen dat je er langer blijft voor gaan. Maar ook al bestaat het perfecte sportnummer misschien niet (lees hier hoe onderzoeker Seppe Degelin toch aardig in de buurt komt), veel sportievelingen kennen wel die ene song die voor hen altijd werkt.

Een bloemlezing uit de inzendingen van onze lezers, vindt u hieronder. We maakten er ook een Spotify-lijstje van waarmee u zelf de piste of een bospad in kunt rennen.

Lessen lo

“Onze leraar lichamelijke opvoeding in het middelbaar speelde steeds ‘Pump It Up’ van The Black & White Brothers af tijdens de lessen. De eerste keer tijdens het pompen. Het maakte lo leuker. Zo kreeg hij ons gemotiveerd, en het motiveert me nog altijd.”

Els Lambrecht (37) uit Antwerpen

Idiote grijns

“Ik kies voor ‘Opus’ van Eric Prydz. Het is misschien een beetje melodramatisch, maar dat nummer is zó goed opgebouwd. Drie jaar geleden begon ik – als ultieme antisportieveling – te joggen. ‘Opus’ stond als een van de allereerste nummers in mijn afspeellijst. Het begint langzaam, maar het tempo evolueert tot ik met een idiote grijns op mijn smoel zo hard als ik kan oudere vrouwtjes en soms zelfs jongere mannen voorbijren. Na de climax wordt het weer rustiger zodat ik kan uitbollen. Als dit nummer had bestaan in mijn middelbare schooltijd, had ik het veel beter gedaan op die vermaledijde coopertest.”

Chantal van Hoof (44) uit Kessel-Lo

Onverwachte favoriet

“Ik ben een echte metalfan, en dus past ‘Rue’ van girl in red eigenlijk helemaal niet in mijn looplijstje. Toch is het mijn favoriete nummer, dat ik bijna altijd als eerste speel om op dreef te geraken. Ik veronderstel dat het de beat is, die klinkt net alsof ze effectief loopt.

Ook de tekst speelt mee: ‘Yeah, I tried / To get it off my mind / To leave it all bеhind / Don’t wanna make it worse / I’m gonna make it work.’ Lopen om je gedachten op een rij te zetten, om te focussen op de juiste dingen en minder te piekeren: dat is heel herkenbaar. De finale, met een ‘explosie’ op het einde, maakt het ook echt een loopnummer.”

Steven Lambert (39) uit Ardooie

Eentje voor Poetin

“Doe mij maar ‘Mass Destruction’ van Faithless (met onder meer de tekst ‘Whether long range weapon / Or suicide bomber / Wicked mind is a weapon / Of mass destruction / Whether you’re Soaraway Sun / Or BBC One / Misinformation is a weapon / Of mass destruction’, red.).

Mocht Vladimir Poetin wat vaker sporten op dit nummer, dan zou de wereld een betere plaats zijn nu.”

Leila Eerens (31) uit Schaarbeek

Inspiratie uit film

“‘Gonna fly now’ van Bill Conti – het themanummer van de Rocky-films – is enorm motiverend na een lange duurtraining of tijdens de laatste kilometers op de marathon. De ‘getting strong now’ uit de tekst geeft me dat extra zetje. Supernummer!”, vindt Niels Peeters (33) uit Ranst.

Een keuze waar Koen Claeys (50) zich helemaal mee kan verzoenen: “De opzwepende fusion van funky disco en fanfaremuziek is pure nostalgie voor mensen die destijds als tiener meeleefden met de avonturen van Sylvester Stallone op het grote scherm. De tijdloze track blijft nog altijd een adrenalinestoot die bij elke hobbyloper de atleet naar boven brengt. Kijk maar hoe inspirerend het is om Rocky Balboa in Rocky II te zien lopen op deze muziek tot op de trappen van het Philadelphia Museum of Art.”

Overtuigd door Beyoncé

“Mijn loopnummer is ‘Freedom’ van Beyoncé vanwege het zinnetje: ‘I’ma keep running ’cause a winner don’t quit on themselves.’ Ik had me ingeschreven voor de eerste editie van de Wings for Life-loopwedstrijd, maar had een heel drukke periode op het werk en weinig tijd om te trainen. Daarom besliste ik de week voordien om niet deel te nemen. Toen ik op een avond toch ging lopen, kwam dit nummer voorbij. Het leek wel een teken van hogerhand om toch deel te nemen. Het werd een fantastische wedstrijd. Ik ben blij dat Beyoncé me toen heeft overtuigd om mee te doen!”

Voor anderen is al het muzikaal geweld dan weer overbodig tijdens het sporten. Ook uit hun reacties een selectie:

Oortjes gaan uit

“Vroeger, voor corona, luisterde ik tijdens het lopen naar alles wat me voortstuwde met stevige gitaren. Vandaag: niets meer. De oortjes gaan uit. Ik neem het geluid van de stad in mij op. Of de vogels die fluiten, een tak die breekt, een struik die ritselt in het bos. Alleen zo sta ik in het ‘nu’ tijdens het lopen.”

Tim Verheyden (45) uit Koekelberg

Ritselende bladeren

“Ik wil tijdens het sporten heerlijk genieten van de natuur. Het zalig fluiten van vogels, het ritselen van de bladeren, klaterende beekjes: zalig.”

Dirk Bogaert (63) uit Dendermonde

Zeveren en diepgang

“Ik luister vooral naar De Jogclub, een heerlijke podcast over duursport. Ze nodigen elke week toffe gasten uit, en brengen een plezante mix van zeveren en diepgang.”

Adriaan Lampens (30) uit Brugge