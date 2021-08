Dit mag u niet missen op tv vanavond

Tv-tips voor vandaag

The Florida Project

Drama. De 6-jarige Moonee woont met haar moeder Halley in een motel in de schaduw van Disney World Florida. De zomervakantie is net begonnen en Moonee vult haar dagen door samen met haar vriendjes het terrein te verkennen en kattenkwaad uit te halen. Haar 22-jarige moeder wil ondertussen ook wat lol beleven. Motelmanager Bobby lijkt de enige volwassene in de omgeving te zijn die de kinderen in het gareel probeert te houden, tot het echte leven Halley inhaalt en ze de harde realiteit onder ogen moet zien.

Om 23.45 uur op NPO 3.

Some Like It Hot

Komedie. Joe en Jerry zijn twee aan lager wal geraakte muzikanten. Op een dag zijn ze getuige van een bloedige overval door de bende van ‘Spats’ Colombo. Omdat de gangsters hen gezien hebben, slaan de twee vrienden op de vlucht en duiken ze onder: in vrouwenkleren sluiten ze zich als ‘Josephine’ en ‘Daphne’ aan bij een volledig vrouwelijke muziekgroep. Op weg naar Florida worden ze allebei verliefd op ‘Sugar Kane’, de zangeres en ukelele-speelster van de groep.

Om 21.20 uur op Canvas.



The Butterfly Effect

Thriller. De twintigjarige student Evan Treborn beschikt over een unieke maar levensgevaarlijke gave: hij kan terugkeren naar zijn verleden. Voor Evan lijkt het de ideale manier om de levens van zijn vrienden weer op de rails te krijgen. Maar Evan houdt geen rekening met het zogenaamde ‘butterfly effect’, de ijzeren wet die bepaalt dat de allerkleinste wijziging in het verleden een enorme weerslag heeft op de toekomst. Al snel verliest hij de controle over zijn gave.

Om 20.35 uur op Play 6.

Blade Runner

Sciencefiction. Los Angeles, 2019. Een broeiende metropool, vochtig en duister. In deze nerveuze maalstroom waar elk menselijk gevoel ontbreekt, met een uitzinnig verkeer, hallucinante lichtreclames en nooit aflatende regenbuien, is het geen wonder dat elke bewoner droomt van een beter leven buiten de stad. Deckard is belast met de zoektocht naar 4 ontsnapte replicants. Deze androïdslaven die gebruikt worden voor gevaarlijke klussen op de gekoloniseerde planeten, zijn na een muiterij teruggekeerd naar de aarde. Hun doel: zich laten herprogrammeren om langer te kunnen leven.

Om 22.35 uur op Play 4.



Ferris Bueller’s day off

Komedie. Laatstejaarsstudent Ferris Bueller heeft een ongelooflijke hekel aan school. Op een mooie dag wordt het hem allemaal te veel. Hij spijbelt en trekt met zijn liefje Sloane en zijn beste vriend Cameron naar het centrum van Chicago. Eerst maakt hij zijn ouders en medestudenten wijs dat hij ziek is en ondertussen steelt hij ook nog de Ferrari van Camerons vader.

Om 23 uur op Eén.



Het beste op Netflix, Streamz en co.

Nine Perfect Strangers

Negen mannen en vrouwen checken in een chique wellness in om hun jachtige leven even achter zich te laten. Tijdens hun tien dagen durende verblijf moeten ze al hun angsten onder ogen zien en hun diepste geheimen openbaren, en dat blijken er nogal wat te zijn. De cast van deze miniserie telt grote namen als Melissa McCarthy, Michael Shannon en Luke Evans, maar de bekendste ster is Nicole Kidman.

Op Amazon Prime.

Sweet girl

Sweet Girl is allesbehalve de poeslieve tienerfilm die de titel belooft. Jason Momoa (42), Aquaman en Khal Drogo uit Game of Thrones, speelt in deze spannende wraakfilm een familieman die de strijd aanbindt met een corrupt farmaceutisch bedrijf: níét middels een rechtszaak, maar met gebalde vuisten.

Op Netflix.

Vivo

Vivo viert de Cubaanse cultuur met een verhaal over een zingende rolstaartbeer die van Havana naar Miami reist om een lied aan een oude vriendin te bezorgen. Ook Buena Vista Social Club is van de partij in deze kleurrijke muzikale animatiefilm: Juan de Marcos González deed het stem- en zangwerk van vaderfiguur Andrés.

Op Netflix.

Hit & Run

Een man die zoekt naar de ware toedracht van de dood van zijn vrouw, raakt verstrikt in een gevaarlijk web van geheimen en intriges, dat reikt van New York tot Tel Aviv.

Op Netflix.

Mare of Easttown

In deze nieuwe HBO-serie speelt Kate Winslet een detective die in een klein dorpje een moord moet oplossen. De eerste recensies zijn alvast enorm lovend.

Op Streamz.

The Year Earth Changed

In het kader van de Dag van de Aarde brengt Apple TV+ The Year Earth Changed uit, een nieuwe documentaire die werd ingesproken door David Attenborough. Het afgelopen jaar was in verschillende opzichten ongezien. Welke effecten hadden de lockdowns door de coronacrisis op de aarde?

Op Apple TV+.