Dit mag u niet missen op tv vanavond

De tv-tips van vandaag

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Film. Na het heroveren van hun koninkrijk op de draak Smaug hebben Bilbo, Thorin en het dwergengezelschap ongewild een dodelijke kracht op de wereld losgelaten. Geobsedeerd door zijn goudschat offert Thorin zijn vriendschap en eer op en dwingt hij Bilbo tot een haast onmogelijk besluit. Maar er liggen nog grotere gevaren op de loer, want Sauron stuurt zijn Ork-legioenen naar de Eenzame Berg. De toekomst van Midden-Aarde staat op het spel.

Om 19.55 uur op Play 4.

Het EK van de Red Flames

Documentaire. De Red Flames nemen voor de tweede keer deel aan een EK-eindronde. De ambitie is duidelijk: ze willen de tweede ronde halen. Vanuit het basecamp in de buurt van Manchester volgt een cameraploeg de selectie voor en na de matchen van de eerste ronde. Hoe bereiden ze zich voor? Hoe leven ze toe naar de matchen? Speelsters en staf komen uitgebreid aan het woord. We praten ook met Belgische fans, registreren de peptalk van de bondscoach in de kleedkamer tijdens de rust, filmen de tactische bespreking en peilen meteen na de match naar vreugde of verdriet bij de ploeg.

Om 19.50 uur op Canvas.

American History X

Film. Derek Vinyard werpt zich op als leider van een groep neonazistische skinheads, nadat zijn vader tijdens het blussen van een brand in een door zwarten bevolkt drugspand werd vermoord. Derek pleegt een gruwelijke moord op een zwarte jongen en belandt in de gevangenis. Daar komt hij tot inkeer en nadat hij is vrijgelaten probeert hij zijn jongere broer Danny ook op het rechte pad te krijgen.

Om 21.40 uur op Play 6.

Het beste op Netflix, Streamz en co.

Man vs. Bee

Het zeer brede publiek kent Rowan Atkinson vooral van Mr. Bean, maar een béétje connaisseur van de betere Britse comedy weet donders goed dat de komiek zijn beste werk in verbale witzen schuilt (zie Blackadder). In Man vs. Bee, waarin hij een slungelachtig heerschap speelt dat de strijd aanbindt tegen een bij én een hitech-woning, mengt hij de twee vormen.

Op Netflix.

D.B. Cooper: Where Are You?!

In 1971 sprong vliegtuigkaper D.B. Cooper per parachute uit een lijnvlucht van luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines met 200.000 dollar in zijn tas, om nooit meer te worden gevonden. Meer dan vijftig jaar later proberen de makers van Netflix-documentaire D.B. Cooper: Where Are You?! toch nog de aanwijzingen met elkaar te verbinden.

Op Netflix.

Pistol

Die tv-reeks over legendarische punkband The Sex Pistols, naar de memoires van oprichter Steve Jones, staat nu ook bij ons op Disney+. Ja, die serie dus waarmee de overige Pistols zelf niet zo blij waren. Pistol is een opzwepende, in de vale tint van slecht bewaarde 35 millimeterfilms uit de late jaren 70 gedrenkte tv-reeks, waarin regisseur Danny Boyle ook delft naar het sociale milieu waarin het viertal is opgegroeid. Hoe een bende jongelui uit de arbeidersklasse de uitzichtloosheid van hun bestaan omarmen met hun muziek, om – zoals manager Malcolm McLaren het zo eloquent verwoordt – “het establishment in de bek te zeiken”: dat ontrolt zich zes uur lang in Pistol.

Op Disney+.

Tell Me Your Secrets

Een jonge vrouw die ooit in de ogen van een gevaarlijke moordenaar heeft gekeken, een rouwende moeder die iedere seconde dat ze leeft bezig is met het terugvinden van haar vermiste dochter, en een voormalige seriemoordenaar op zoek naar verlossing: de drie hoofdpersonages van de tiendelige reeks Tell Me Your Secrets zouden hun verbeten queeste het liefste gesmoord in eenzaamheid willen voortzetten, maar het lot brengt hen samen. En dan gebeuren er dingen die hen allemaal tot het uiterste drijven, tot de scheidslijn tussen slachtoffer en dader vervaagt. De ploeg achter de thrillerreeks Tell Me Your Secrets maakte eerder Big Little Lies en Call the Midwife.

Op Streamz.

Wayne

Ook YouTube maakt originals, al komt dit Amerikaanse antwoord op Shameless en The End of the F*cking World via Streamz naar onze schermen. In het gewelddadige coming-of-ageverhaal Wayne onderneemt een jongeling samen met zijn liefje een roadtrip om de Pontiac Trans Am van zijn terminaal zieke vader terug te halen. Maar evident wordt dat niet.

Op Streamz.



Black Bird

Na hun film The Drop kwamen misdaadauteur Dennis Lehane en regisseur Michaël R. Roskam opnieuw samen voor deze hard-boiled misdaadreeks, waarin drugdealer Jimmy Keene (Taron Egerton) een ticket uit de gevangenis krijgt als hij van seriemoordenaar Larry Hall (Paul Walter Hauser) ontfutselt waar die een aantal nog vermiste vrouwen heeft begraven.

Op Apple TV+.



James May: Our Man in Italy

In het tweede seizoen van de Amazon-reisdocureeks Our Man in Italy laat presentator James May zijn charmes los op Italië. Waar hij, vanaf de Siciliaanse hoofdstad Palermo helemaal tot de Dolomieten trekkend, zo goed als iedere regio van het land aandoet. Met als belangrijkste punt op zijn reisagenda: de zoektocht naar het geheim van het goede leven .

Op Amazon Prime Video.