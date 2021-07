Dit mag u niet missen op tv vanavond

Tv-tips voor vandaag

Crouching Tiger, Hidden Dragon

Actiefilm. China, 19de eeuw. Li Mu Bai, meester in de vechtsport, besluit dat hij genoeg heeft van het vechten. Hij geeft zijn medekrijgster Yu Shu Lien de opdracht om zijn legendarische maar gevaarlijke zwaard naar Peking te brengen om het in bewaring te geven bij de invloedrijke Sir Te. Maar al gauw wordt het zwaard gestolen.

Om 20.30 uur op Canvas.

Euro 2021, halve finale: Engeland-Denemarken

Voetbalwedstrijd. Vanavond weten we wie de tweede finalist wordt van het EK. Engeland en Denemarken nemen het tegen elkaar op in het Wembley Stadium in Londen. (Verlengingen en strafschoppen mogelijk.)

Om 20.35 uur op Eén.

Het beste op Netflix, Streamz en co.

Cat People

In deze documentaireserie kijken we binnen bij mensen die dol zijn op katten. Iedereen heeft wel een idee over ‘cat people’ zijn, maar deze serie probeert dat beeld te veranderen. Leuk voor iedereen die wat met katten heeft.

Op Netflix.

Lupin (seizoen 2)

Het is eindelijk zover: het tweede seizoen van Lupin staat op Netflix. Het eerste seizoen van de razend entertainende Franse misdaadserie werd zowat overal ter wereld gebinged. Wanneer zijn vader onterecht van diefstal wordt beschuldigd, wil Assane Diop, het personage van Omar Sy (van Intouchables), een meesterdief worden. Hij laat zich inspireren door de verhalen van Arsène Lupin, een gentleman-dief uit de romans van Maurice Leblanc. Het eerste seizoen eindigde met een heuse cliffhanger, meer gaan we nog niet verklappen. Maar eerlijk, de kans is groot dat we ook het tweede seizoen in één keer zullen uitkijken.

Op Netflix.

The Mitchells vs the Machines

Misschien wel de leukste animatiefilm die dit jaar is verschenen. Een dis­func­tioneel gezin moet de wereld van een technologie­apocalyps redden. De animatiefilm haalt inspiratie uit de internetcultuur. Het tem­po is rap, maar het kijkplezier lijdt er niet onder. De chaotische gezinsdynamiek is heerlijk herkenbaar voor volwassenen, de YouTube-goo­che­larij een feest voor kinderen. En de grappen zijn voor allemaal.

Op Netflix.

Oxygène

Wanneer Liz ontwaakt in een cryogene unit, moet ze alles op alles zetten om te overleven en zich te herinneren wie ze is voordat de zuurstof opraakt.

Op Netflix.

The Serpent

De meest beruchte seriemoordenaar waar u nog nooit over hoorde? Dat is wellicht Charles Sobhraj. Die sloeg in de jaren 70 hard toe op de ‘hippie trail’ die veelal Westerse jongeren naar Zuid-Oost Azië bracht, op zoek naar seks, drugs en spirituele verlichting. Sobhraj vond in de hippiejongeren makkelijke slachtoffers die hem geld en paspoorten opleverden. Een wakkere medewerker van de Nederlandse ambassade beet zich vast in het dossier van de seriemoordenaar. De waargebeurde feiten leveren nu een prachtig uitziende serie op, met een soundtrack die je zo terugvoert naar de seventies.

Op Netflix.

Mare of Easttown

In deze nieuwe HBO-serie speelt Kate Winslet een detective die in een klein dorpje een moord moet oplossen. De eerste recensies zijn alvast enorm lovend.

Op Streamz.

The Year Earth Changed

In het kader van de Dag van de Aarde brengt Apple TV+ The Year Earth Changed uit, een nieuwe documentaire die werd ingesproken door David Attenborough. Het afgelopen jaar was in verschillende opzichten ongezien. Welke effecten hadden de lockdowns door de coronacrisis op de aarde?

Op Apple TV+.

Snelle: zonder jas naar buiten

Lars Bos (25) aka Snelle schrijft geschiedenis als de eerste Nederlandse artiest met een Netflix-documentaire. Snelle: zonder jas naar buiten volgt de popzanger tijdens 2020: een boerenjaar, waarin hij in zijn thuisland de meest beluisterde artiest op Spotify werd en zelfs in onze contreien met ‘Smoorverliefd’ een serieuze hit te pakken had.

Op Netflix.

Formula 1

Door corona trok het formule 1-circus zich in 2020 later op gang dan gepland en het seizoen telde ook minder races dan anders, maar voor de makers van de Netflix-docusoap Formula 1 was dat geen bezwaar: zij bleven de supersterren en hun teams van nabij volgen voor het derde seizoen van de reeks.

Op Netflix.

Behind Her Eyes

Netflix heeft de afgelopen maanden drie wereldhits op rij gescoord met reeksen die op een boek gebaseerd zijn – The Queen’s Gambit, Bridgerton en Lupin – en hoopt daar met Behind Her Eyes nog een vierde aan vast te knopen. In deze miniserie, naar de gelijknamige thriller van Sarah Pinborough, beleeft de alleenstaande moeder Louise een romantische avond met een mysterieuze man die ze in een bar heeft ontmoet, net op het moment dat ze is verhuisd en van werk is veranderd.

Op Netflix.

‘The Underground Railroad’

Deze verfilming van het bejubelde boek van Colson Whitehead speelt zich af in een alternatieve 19e eeuw, waarin de Underground Railroad, een clandestien netwerk van vluchtroutes en schuilplaatsen voor slaven, letterlijk een ondergrondse spoorweg is. Cora en Caesar, twee jonge slaven op een katoenplantage in Georgia, ontsnappen via de trein, die hen naar verschillende plaatsen in de Zuidelijke Verenigde Staten leidt.

Op Amazon Prime.

Invisible City

Nadat een vreemd dier is aangespoeld op het strand van Rio De Janeiro ontdekt een politieagent een geheime wereld vol mythische wezens die ongemerkt tussen de gewone mensen leven. Daar ligt ook de sleutel tot de oplossing voor het drama in zijn persoonlijke leven, de dood van zijn vrouw en moeder van zijn kind. Wordt dit bovennatuurlijke misdaaddrama het Braziliaanse antwoord op Dark of Stranger Things?

Op Netflix.