Dit kunstenaarsduo heeft een missie: goeie vibes verspreiden over heel Leuven

Van lettersoep tot doe-het-zelfschrijn: kunstenaarsduo Frank&Robbert Robbert&Frank pakt Leuven in met hartverwarmende kunst voor iedereen.

De expo As You Think So Shall You Become verspreidt positieve vibes over de stad. Wat is het idee erachter?

“Nu kunstencentrum STUK gesloten is voor renovatie, nemen wij tijdelijk de publieke ruimte in met een aantal atypische interventies. Zo komt er in het Sluispark een grote banner met daarop ‘Ga weg leed van de wereld’, een mantra dat we al jaren uitdragen, telkens in een andere vorm. Tijdens de officiële opening is iedereen welkom voor een symbolische kom lettersoep.”

Vanwaar die fascinatie voor symbolen en rituelen?

“In onzekere tijden grijpen mensen vaak terug naar oude gebruiken. Die kunnen ze komen herontdekken tijdens een workshop minischrijntje bouwen. We delen bouwpakketten uit en geven inspiratie om een intiem vereringskastje te maken. Eerder reisden we al rond met een zelfgemaakte papierversnipperaar en een valiesje vol souvenirs. Er is duidelijk nood aan zulke performances, daaruit halen wij dan weer plezier.”

Hoe voelt het om als kunstenaarsduo op te treden?

“Heel vertrouwd. We zijn al jaren bevriend en vormen sinds 2012 een complementair team. We mixen plastische kunst, multimedia en theater tot een kunstvorm waarin de interactie met het publiek centraal staat. Zelf zeggen we tijdens een performance geen woord tegen elkaar.”

‘As You Think So Shall You Become’, van 12/2 t.e.m. 18/6, gratis toegang met inschrijving, stuk.be